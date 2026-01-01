Vay transformiert den Stadtverkehr in Las Vegas mit der Snowflake AI Data Cloud

Um seinen neuen Ansatz für fahrerlose Mobilität umzusetzen, sammelt und verarbeitet Vay riesige Datenmengen. Der Großteil davon stammt von seinen Remote-Fahrstationen, an denen professionell geschulte Remote-Fahrer:innen von Vay sitzen und die Fahrzeuge steuern, um sie an die Kund:innen zu liefern oder am Ende der Fahrt abzustellen. Die Remote-Fahrstationen sind mit Lenkrädern, Brems- und Gaspedalen und anderen Fahrzeugsteuerungen sowie Monitoren ausgestattet.

Die Daten der Remote-Fahrstationen umfassen Telemetriedaten und Live-Videostreams, aber das Unternehmen erfasst auch Informationen aus seiner mobilen App, aus Kundeninteraktionen, CRM-Systemen und mehr.

„Wir brauchen Daten, die uns sagen, wo wir unsere Fahrzeuge positionieren müssen, um den besten Service zu bieten. Und wir müssen wissen, welche Route wir fahren müssen, um innerhalb unseres Netzes zu bleiben“, so Leufke. „Jede Entscheidung, die unser Unternehmen trifft, basiert auf Daten.“

Bei der Verarbeitung dieser Informationen in der klassischen Data-Lake-Architektur des Unternehmens kam es oft zu Ressourcenauslastung, sodass Vay seine Datenmodelle in immer kleinere Batches aufteilen musste. Außerdem führten lange Abfragezeiten zu hohen Kosten und der technische Aufwand, um diese Probleme zu überwinden, war äußerst belastend.

Aufgrund dieser Probleme mit der Abfrage-Performance haben sich letztlich weniger Stakeholder:innen mit Daten befasst. „Wenn Menschen Dashboards öffnen und sich dann erst einmal einen Kaffee kochen müssen, bevor die Daten endlich aktualisiert wurden, dann denken sie auch nicht daran, mit Daten zu experimentieren oder Anwendungsfälle zu erweitern“, so Leufke. „Das hat früher unsere Innovation eingeschränkt.“

2023 entschied Vay, dass es Zeit für eine Veränderung war. Nachdem Leufke zuvor in einer anderen Rolle mit Snowflake gearbeitet hatte, erkannte er, dass die Plattform die Anforderungen des Unternehmens in Bezug auf Rechenleistung, Skalierbarkeit und mehr erfüllen konnte.

„Wir haben einen Machbarkeitsnachweis durchgeführt, um Snowflake mit anderen Optionen zu vergleichen – und Snowflake war einfach um Längen besser“, sagt Leufke.