Customer Story
Snowflake für Life Sciences
Beschleunigen Sie Forschung und Entwicklung, optimieren Sie Lieferketten und steigern Sie die wirtschaftliche Effektivität – mit einer robusten Daten- und KI-Grundlage, die die Einhaltung regulatorischer Anforderungen wie GxP, HITECH und HIPAA sicherstellt.
Übersicht
Warum Snowflake für Life Sciences?
Vereinen Sie isolierte Forschungs- und Geschäftsdaten über Quellsysteme hinweg, leiten Sie handlungsrelevante geschäftliche Erkenntnisse ab, aktivieren Sie KI und arbeiten Sie mit der Snowflake AI Data Cloud sicher mit internen und externen Teams sowie Partnern zusammen.
Schnellere Innovationen
Optimieren Sie Ihre Data Analytics und stellen Sie KI mühelos bereit, indem Sie native KI-Funktionen und LLMs direkt in Ihrem Snowflake-Konto nutzen.
Anbindung an ein integriertes Life-Sciences-Ökosystem
Nutzen Sie eine offene Architektur, die nahtlosen Zugriff auf ein komplettes Ökosystem aus KI-fähigen Daten, Apps und Produkten mit Agentic AI für Life Sciences bietet.
Schutz für Ihre sensibelsten Daten und KI-Assets
Profitieren Sie von Sicherheit, Governance, Observability sowie Kontrollen für Business Continuity und Disaster Recovery auf Unternehmensniveau – über Regionen und Clouds hinweg.
Wichtige Anwendungsfälle in den Life Sciences
Beschleunigung von Forschung und Entwicklung
Beschleunigen Sie die branchenspezifische Forschung und verkürzen Sie die Time-to-Discovery – mit Daten, sicherer Zusammenarbeit und KI.
Real-World Insights
Steigern Sie die Effizienz Ihrer gesamten Lieferkette durch Einblicke in eigene Daten und Drittanbieterdaten, um Störungen besser vorherzusagen – und proaktiv zu verhindern.
Optimierung der Lieferkette
Steigern Sie die Effizienz in Ihrer gesamten Lieferkette durch Erkenntnisse aus Erst- und Drittanbieterdaten, um Störungen besser vorherzusagen – und proaktiv zu verhindern.
Wirtschaftliche Effektivität
Nutzen Sie Daten und KI, um die Kundenansprache zu personalisieren und den Erfolg neuer Markteinführungen zu optimieren.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Ein Life-Sciences-Ökosystem, das auf Snowflake aufbaut
Unser Netzwerk aus Daten- und Serviceanbietern unterstützt Sie dabei, Ihre Snowflake-Umgebung zu migrieren, zu optimieren und sinnvoll zu erweitern.
Leitfäden
Developer Guidesfür Life Sciences
Entwickeln Sie schneller mit produktionsbereiten Quickstarts und Referenzarchitekturen. Entdecken Sie bewährte Anwendungsfälle, Best Practices für die Administration und vieles mehr von Snowflake-Expert:innen und -Partnern.
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Starten Sie noch heute Ihre30-tägige Snowflake-Testversion
- 400 $ kostenfreies Startguthaben
- Erhalten Sie sofort Zugriff auf die AI Data Cloud
- Setzen Sie Ihre wichtigsten Daten-Workloads erfolgreich um
Snowflake für Life Sciences
Häufig gestellte Fragen
Ihre wichtigsten Fragen für die ersten Schritte mit Snowflake für Life Sciences.
Cloud-Plattformen bieten Unternehmen im Bereich Life Sciences eine sichere, skalierbare Grundlage, um Daten zu vereinheitlichen, Kosten zu reduzieren und Innovationen zu beschleunigen. Im Folgenden finden Sie einige der Vorteile, die Unternehmen in dieser Branche nutzen können:
Zusammenführung isolierter Daten: Beseitigen Sie Datensilos, indem Sie unterschiedliche Quellen (elektronische Patientenakten, Abrechnungsdaten, Genomdaten) in einer einzigen Single Source of Truth vereinen. Dies liefert bessere Erkenntnisse, die nachgelagerte Anwendungsfälle wie die Patientenversorgung und operative Effizienz vorantreiben.
Anbindung an ein vernetztes Ökosystem: Teilen Sie Live-Daten sicher mit Forschungs- und Geschäftspartnern – ohne kostspielige und riskante Datenduplizierung. Dies beschleunigt klinische Studien, senkt Forschungskosten, verbessert die Marketing-Personalisierung und schafft neue Möglichkeiten zur Datenmonetarisierung.
Sicherung der Geschäftskontinuität: Stärken Sie die Resilienz mit einer erstklassigen Notfallwiederherstellung, die kritische Systeme vor Ausfallzeiten schützt. Cloud-Plattformen reduzieren zudem die Investitionsausgaben (CapEx), indem sie den Wechsel zu einem planbaren operativen Modell ermöglichen und gleichzeitig HIPAA-Compliance unterstützen.
Nutzung von Daten und KI für den ROI: Nutzen Sie Ihre vereinheitlichten Daten für KI- und ML-Modelle. Dies ermöglicht den Einsatz von prädiktiver Analytik, um Betriebskosten zu senken, Lieferketten zu optimieren und die Pipeline der Wirkstoffentwicklung zu beschleunigen.
Snowflake unterstützt führende, weltweit anerkannte Sicherheitsstandards für den öffentlichen Sektor und die Privatwirtschaft, um Compliance und den Schutz von Daten – einschließlich Gesundheitsdaten (PHI) und personenbezogenen Daten (PII) – zu ermöglichen. Dazu gehört die Unterstützung der Compliance mit HIPAA, HITRUST, FedRAMP, SOC2 und der DSGVO. Erfahren Sie mehr im Security Hub von Snowflake.
Ja, die AI Data Cloud von Snowflake ermöglicht es Unternehmen im Bereich Life Sciences, all ihre multimodalen Daten (strukturiert, unstrukturiert, semi-strukturiert) zu aktivieren, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind – über Clouds und Regionen hinweg.
Snowflake ist mit vielen branchenführenden Lösungen für Unternehmen im Bereich Life Sciences kompatibel, von denen viele über native Apps und Konnektoren im Snowflake Marketplace verfügbar sind.
Obwohl die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften primär in der Verantwortung der Kund:innen liegt, versteht Snowflake, dass es bei diesen Aktivitäten eine gemeinsame Verantwortung mit den Kund:innen gibt. Weitere Informationen dazu, wie Snowflake GxP-Workloads unterstützt, finden Sie in dieser Dokumentation.