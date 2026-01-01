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Making AI Real for Business

Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

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Gesundheitswesen und Life Sciences
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Snowflake für Life Sciences

Beschleunigen Sie Forschung und Entwicklung, optimieren Sie Lieferketten und steigern Sie die wirtschaftliche Effektivität – mit einer robusten Daten- und KI-Grundlage, die die Einhaltung regulatorischer Anforderungen wie GxP, HITECH und HIPAA sicherstellt.

doctor talking with patient
VIRTUELLE VERANSTALTUNG

Accelerate Healthcare & Life Sciences

Erfahren Sie von Branchenführern, wie sie mit der Snowflake AI Data Cloud für Gesundheitswesen und Life Sciences bessere medizinische Ergebnisse erzielen.

Übersicht

Warum Snowflake für Life Sciences?

Vereinen Sie isolierte Forschungs- und Geschäftsdaten über Quellsysteme hinweg, leiten Sie handlungsrelevante geschäftliche Erkenntnisse ab, aktivieren Sie KI und arbeiten Sie mit der Snowflake AI Data Cloud sicher mit internen und externen Teams sowie Partnern zusammen.

faster insights

Schnellere Innovationen

Optimieren Sie Ihre Data Analytics und stellen Sie KI mühelos bereit, indem Sie native KI-Funktionen und LLMs direkt in Ihrem Snowflake-Konto nutzen.

cost savings

Anbindung an ein integriertes Life-Sciences-Ökosystem

Nutzen Sie eine offene Architektur, die nahtlosen Zugriff auf ein komplettes Ökosystem aus KI-fähigen Daten, Apps und Produkten mit Agentic AI für Life Sciences bietet.

secure data

Schutz für Ihre sensibelsten Daten und KI-Assets

Profitieren Sie von Sicherheit, Governance, Observability sowie Kontrollen für Business Continuity und Disaster Recovery auf Unternehmensniveau – über Regionen und Clouds hinweg.

Unsere Kunden

Führende Life-Science-Unternehmennutzen Snowflake

Gesundheitswesen und Life Sciences

Pfizer sorgt für schnellere Einblicke und um 57 % geringere Gesamtbetriebskosten bei viermal schnellerer Datenverarbeitung

Durch die Migration zu Snowflake hat dieser Pharmariese seine Geschäftsbereiche vereint, den Zugriff auf Erkenntnisse verbessert und nahtloses Data Sharing ermöglicht – bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO).

Customer Story lesen

  • 19.000 Stunden/Jahr eingespart dank schnellerer Datenverarbeitung
  • 57 % niedrigere Gesamtbetriebskosten im Vergleich zur vorherigen Lösung
Customer Story lesen
Pfizer logo

Führende Life-Sciences-Unternehmen vertrauen auf Snowflake

Weitere Life-Sciences-Praxisberichte entdecken

Wichtige Anwendungsfälle in den Life Sciences

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Beschleunigung von Forschung und Entwicklung

Beschleunigen Sie die branchenspezifische Forschung und verkürzen Sie die Time-to-Discovery – mit Daten, sicherer Zusammenarbeit und KI.

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Real-World Insights

Steigern Sie die Effizienz Ihrer gesamten Lieferkette durch Einblicke in eigene Daten und Drittanbieterdaten, um Störungen besser vorherzusagen – und proaktiv zu verhindern.

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Optimierung der Lieferkette

Steigern Sie die Effizienz in Ihrer gesamten Lieferkette durch Erkenntnisse aus Erst- und Drittanbieterdaten, um Störungen besser vorherzusagen – und proaktiv zu verhindern.

Anwendungsfall entdecken
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Wirtschaftliche Effektivität

Nutzen Sie Daten und KI, um die Kundenansprache zu personalisieren und den Erfolg neuer Markteinführungen zu optimieren.

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SNOWFLAKE PARTNER NETWORK

Ein Life-Sciences-Ökosystem, das auf Snowflake aufbaut

Unser Netzwerk aus Daten- und Serviceanbietern unterstützt Sie dabei, Ihre Snowflake-Umgebung zu migrieren, zu optimieren und sinnvoll zu erweitern.

Snowflake-Partner für Life Sciences entdecken
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Leitfäden

Developer Guidesfür Life Sciences

Entwickeln Sie schneller mit produktionsbereiten Quickstarts und Referenzarchitekturen. Entdecken Sie bewährte Anwendungsfälle, Best Practices für die Administration und vieles mehr von Snowflake-Expert:innen und -Partnern.

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Erste Schritte

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  • 400 $ kostenfreies Startguthaben
  • Erhalten Sie sofort Zugriff auf die AI Data Cloud
  • Setzen Sie Ihre wichtigsten Daten-Workloads erfolgreich um
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Snowflake für Life Sciences

Häufig gestellte Fragen

Ihre wichtigsten Fragen für die ersten Schritte mit Snowflake für Life Sciences.

Cloud-Plattformen bieten Unternehmen im Bereich Life Sciences eine sichere, skalierbare Grundlage, um Daten zu vereinheitlichen, Kosten zu reduzieren und Innovationen zu beschleunigen. Im Folgenden finden Sie einige der Vorteile, die Unternehmen in dieser Branche nutzen können:

Zusammenführung isolierter Daten: Beseitigen Sie Datensilos, indem Sie unterschiedliche Quellen (elektronische Patientenakten, Abrechnungsdaten, Genomdaten) in einer einzigen Single Source of Truth vereinen. Dies liefert bessere Erkenntnisse, die nachgelagerte Anwendungsfälle wie die Patientenversorgung und operative Effizienz vorantreiben.  

Anbindung an ein vernetztes Ökosystem: Teilen Sie Live-Daten sicher mit Forschungs- und Geschäftspartnern – ohne kostspielige und riskante Datenduplizierung. Dies beschleunigt klinische Studien, senkt Forschungskosten, verbessert die Marketing-Personalisierung und schafft neue Möglichkeiten zur Datenmonetarisierung.

Sicherung der Geschäftskontinuität: Stärken Sie die Resilienz mit einer erstklassigen Notfallwiederherstellung, die kritische Systeme vor Ausfallzeiten schützt. Cloud-Plattformen reduzieren zudem die Investitionsausgaben (CapEx), indem sie den Wechsel zu einem planbaren operativen Modell ermöglichen und gleichzeitig HIPAA-Compliance unterstützen.

Nutzung von Daten und KI für den ROI: Nutzen Sie Ihre vereinheitlichten Daten für KI- und ML-Modelle. Dies ermöglicht den Einsatz von prädiktiver Analytik, um Betriebskosten zu senken, Lieferketten zu optimieren und die Pipeline der Wirkstoffentwicklung zu beschleunigen.

Snowflake unterstützt führende, weltweit anerkannte Sicherheitsstandards für den öffentlichen Sektor und die Privatwirtschaft, um Compliance und den Schutz von Daten – einschließlich Gesundheitsdaten (PHI) und personenbezogenen Daten (PII) – zu ermöglichen. Dazu gehört die Unterstützung der Compliance mit HIPAA, HITRUST, FedRAMP, SOC2 und der DSGVO. Erfahren Sie mehr im Security Hub von Snowflake.

Ja, die AI Data Cloud von Snowflake ermöglicht es Unternehmen im Bereich Life Sciences, all ihre multimodalen Daten (strukturiert, unstrukturiert, semi-strukturiert) zu aktivieren, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind – über Clouds und Regionen hinweg.

Snowflake ist mit vielen branchenführenden Lösungen für Unternehmen im Bereich Life Sciences kompatibel, von denen viele über native Apps und Konnektoren im Snowflake Marketplace verfügbar sind.

Obwohl die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften primär in der Verantwortung der Kund:innen liegt, versteht Snowflake, dass es bei diesen Aktivitäten eine gemeinsame Verantwortung mit den Kund:innen gibt. Weitere Informationen dazu, wie Snowflake GxP-Workloads unterstützt, finden Sie in dieser Dokumentation.