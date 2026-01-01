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Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

Making AI Real for Business

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Eine Familie professioneller Modelle für Unternehmen, von Snowflake entwickelt

People collaborating at a meeting table

Mit der Hilfe von KI-Expert:innen maßgeschneiderte Modelle erstellen

Benötigen Sie Unterstützung bei der Anpassung eines LLM an die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen Ihres Unternehmens? Das KI-Team, das Snowflake Arctic geschaffen hat, kann Ihnen dabei helfen.

Enterprise Intelligence

Leistungsstarkes Modell mit Top-Benchmarks bei komplexen Unternehmens-Workloads wie SQL- und Code-Erstellung, Anweisungsbefolgung und mehr.

Bahnbrechende Effizienz

Einzigartige „Mixture-of-Experts“-Hybridarchitektur (MoE) für höchstklassige Ergebnisse zu einem Bruchteil der Entwicklungskosten vergleichbarer Modelle.

Echte Offenheit

Apache 2.0-Lizenz mit unbeschränktem Zugang zu Gewichtungen und Code, kombiniert mit quelloffenen Datenrezepten und Forschungserkenntnissen.

Enterprise Intelligence

Erstklassig für Unternehmensaufgaben, ziemlich smart für alles andere.

Comparison graph for Snowflake Arctic

Bahnbrechende Effizienz

Training

Höchstklassige Ergebnisse zu einem Bruchteil der Entwicklungskosten.

Inferenz

Optimaler Einsatz von Expertensystemen für performante Inferenz.

*Enterprise Intelligence entspricht dem Durchschnitt der Benchmarks für SQL-Erstellung, Coding und Anweisungsbefolgung

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Training

Inferenz

Snowflake Arctic training capabilities diagram
Snowflake Arctic inference capabilities diagram

Echte Offenheit

Apache 2.0-Lizenz mit unbeschränktem Zugang zu Gewichtungen und Code, kombiniert mit quelloffenen Datenrezepten und Forschungserkenntnissen.

Snowflake Arctic Ressourcenbibliothek