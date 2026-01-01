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Vorstellung von Snowflake Arctic
Erfahren Sie mehr zu dem Team und der LLM-Architektur hinter der Bereitstellung führender Enterprise Intelligence.
Leistungsstarkes Modell mit Top-Benchmarks bei komplexen Unternehmens-Workloads wie SQL- und Code-Erstellung, Anweisungsbefolgung und mehr.
Einzigartige „Mixture-of-Experts“-Hybridarchitektur (MoE) für höchstklassige Ergebnisse zu einem Bruchteil der Entwicklungskosten vergleichbarer Modelle.
Apache 2.0-Lizenz mit unbeschränktem Zugang zu Gewichtungen und Code, kombiniert mit quelloffenen Datenrezepten und Forschungserkenntnissen.
Erstklassig für Unternehmensaufgaben, ziemlich smart für alles andere.
Höchstklassige Ergebnisse zu einem Bruchteil der Entwicklungskosten.
Optimaler Einsatz von Expertensystemen für performante Inferenz.
*Enterprise Intelligence entspricht dem Durchschnitt der Benchmarks für SQL-Erstellung, Coding und Anweisungsbefolgung
Apache 2.0-Lizenz mit unbeschränktem Zugang zu Gewichtungen und Code, kombiniert mit quelloffenen Datenrezepten und Forschungserkenntnissen.