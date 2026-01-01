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Snowflake World Tour São Paulo

7 de outubro

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Apresentação da família de modelos de nível corporativo desenvolvidos pela Snowflake

People collaborating at a meeting table

Crie modelos personalizados com os especialistas em IA

Precisa de ajuda para personalizar um LLM capaz de atender às necessidades específicas de sua empresa? Conte com a ajuda da equipe de IA que criou o Snowflake Arctic.

Inteligência corporativa

Um modelo de alta capacidade que segue instruções, incorpora os principais benchmarks (referências de mercado) em cargas de trabalho corporativas complexas, como SQL e geração de código e muito mais.

Eficiência inovadora

Arquitetura híbrida exclusiva Dense-MoE que oferece resultados de alto nível a um custo consideravelmente menor para o desenvolvimento de modelos similares.

Realmente aberto

Licença Apache 2.0 com acesso ilimitado a pesos e códigos combinados com receitas de dados abertos e insights de pesquisa.

Inteligência corporativa

Líder em tarefas corporativas. Inteligência superior para todas as outras tarefas.

Comparison graph for Snowflake Arctic

Eficiência inovadora

Treinamento

Resultados de alto nível por um custo de desenvolvimento consideravelmente menor.

Inferência

Uso otimizado de especialistas para inferência de desempenho.

* Inteligência corporativa igual à média de benchmarks (referências de mercado) de geração, codificação e instrução de SQL.

Ver benchmarks

Treinamento

Inferência

Snowflake Arctic training capabilities diagram
Snowflake Arctic inference capabilities diagram

Realmente aberto

Licença Apache 2.0 com acesso ilimitado a pesos e códigos combinados com receitas de dados abertos e insights de pesquisa.

Snowflake Arctic Biblioteca de recursos

Data scientists working together

RECURSO

Guias de treinamento e inferência

Aprenda em detalhes como é possível ajustar ou implementar usando estruturas populares como LoRA, TRT-LLM e vLLM.