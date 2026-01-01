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Lançamento do Snowflake Arctic
Saiba mais sobre a equipe e a arquitetura do grande modelo de linguagem (large language model, LLM) que fornece com eficiência inteligência corporativa de alto nível.
Um modelo de alta capacidade que segue instruções, incorpora os principais benchmarks (referências de mercado) em cargas de trabalho corporativas complexas, como SQL e geração de código e muito mais.
Arquitetura híbrida exclusiva Dense-MoE que oferece resultados de alto nível a um custo consideravelmente menor para o desenvolvimento de modelos similares.
Licença Apache 2.0 com acesso ilimitado a pesos e códigos combinados com receitas de dados abertos e insights de pesquisa.
Líder em tarefas corporativas. Inteligência superior para todas as outras tarefas.
Resultados de alto nível por um custo de desenvolvimento consideravelmente menor.
Uso otimizado de especialistas para inferência de desempenho.
* Inteligência corporativa igual à média de benchmarks (referências de mercado) de geração, codificação e instrução de SQL.
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RECURSO
Aprenda em detalhes como é possível ajustar ou implementar usando estruturas populares como LoRA, TRT-LLM e vLLM.