Uso compartido y monetización de modelos de IA de forma segura en el AI Data Cloud

Aprovecha la potencia de los LLM de Cortex con Cortex Knowledge Extensions

Las empresas quieren una forma sencilla de aumentar sus modelos básicos con información específica del dominio para que proporcionen respuestas más relevantes. Tradicionalmente, se necesita mucho tiempo y esfuerzo para encontrar y adquirir los conjuntos de datos adecuados, y luego más tiempo y habilidades técnicas para preparar los datos para el consumo y ajustar los LLM. Snowflake ya ha optimizado la primera parte de ese proceso (localización de los datos apropiados) con Snowflake Marketplace, que ofrece una ubicación centralizada para encontrar, probar y comprar rápidamente más de 2900 conjuntos de datos, aplicaciones y productos de datos (a fecha de 31 de octubre de 2024). Ahora, con Cortex Knowledge Extensions (actualmente en vista previa privada), estamos facilitando la preparación y transformación de datos de terceros.

Cortex Knowledge Extensions proporciona a los clientes un “botón fácil” para mejorar el modelo básico elegido con información actualizada en un dominio concreto sin necesidad de conocimientos técnicos adicionales para ajustar y preparar los datos sin procesar de un proveedor de contenido. Lo fundamental es que los clientes tengan la confianza de que están utilizando contenido con licencia oficial.

Cortex Knowledge Extensions permite a las aplicaciones de IA generativa extraer respuestas de los datos no estructurados y con licencia de los proveedores, a la vez que les otorga la atribución adecuada y aísla el conjunto de datos original completo de la exposición. Esto ayuda a los proveedores a monetizar la IA generativa e involucrarse en ella, al tiempo que minimiza el riesgo de que su contenido se utilice con fines de entrenamiento de modelos.

Para que sus datos estén disponibles en Snowflake Marketplace, el proveedor de contenido establece un servicio Cortex Search con sus datos y los publica en Snowflake Marketplace. Una vez publicados, los consumidores pueden encontrar el listado y adquirir los datos de Snowflake Marketplace. A continuación, los consumidores pueden utilizar las API de Cortex AI para alimentar los LLM con los datos adquiridos de Snowflake Marketplace.

Comparte modelos tradicionales de IA y ML en el AI Data Cloud

Cada vez más empresas crean modelos de IA y ML personalizados para tareas específicas, como predecir la tasa de abandono o prever los ingresos. Los científicos de datos pueden desarrollar estos modelos dentro de la organización. Fuera de ella, pueden hacerlo los partners. Ahora, las empresas pueden aprovechar la potencia de estos modelos y compartirlos con partners, clientes y usuarios dentro de la empresa mediante Snowflake Native Apps, tanto en el Marketplace interno como en el Snowflake Marketplace externo.

Con Snowflake Secure Data Sharing, las organizaciones pueden permitir a los usuarios finales ejecutar modelos de ML de forma segura dentro de un control de acceso a los datos detallado y basado en roles. Los datos en sí nunca salen de los límites de seguridad de la organización. Al empaquetar los modelos con Snowflake Native Apps se garantiza que hereden la posición de seguridad de Snowflake Native Apps, lo que incluye análisis de seguridad, sandboxing y el acceso a recursos locales o externos en función de los privilegios específicos otorgados al modelo.

Compartir un modelo es tan simple como agregar artefactos del modelo a un paquete de aplicaciones y otorgar privilegios de uso específicos a cada aplicación. Así, los consumidores pueden instalar la aplicación e invocar las funciones del modelo.