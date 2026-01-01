Compartilhando e monetizando modelos de IA de forma segura no AI Data Cloud

O surgimento dos modelos de IA generativa está incentivando as organizações a incorporar inteligência artificial (IA) e grandes modelos de linguagem (large language models, LLMs) em suas estratégias de negócios. Afinal de contas, esses modelos criam novas oportunidades para obter maior valor dos dados e da propriedade intelectual de uma empresa e torná-los acessíveis a um público mais amplo da organização.

Um elemento-chave para o uso bem-sucedido dos modelos de IA generativa é a capacidade de compartilhar dados. As empresas com dados valiosos que podem ser usados para otimizar LLMs querem poder monetizá-los e usá-los para otimização sem conceder acesso às fontes de dados originais. Elas também querem garantir que todo o uso seja atribuído de volta para elas de forma adequada.

Infelizmente, muitas das soluções disponíveis atualmente não oferecem às empresas as ferramentas para compartilhar dados de forma segura e ao mesmo tempo:

Garantir que os dados valiosos de uma organização serão sempre gerenciados pela empresa, e não disponibilizados a outras partes, o que pode resultar em uso inadequado ou possivelmente malicioso.

Garantir que os modelos de terceiros usados na empresa estejam armazenados com segurança.

Monitorar o acesso aos dados e modelos de forma cuidadosa.

Na Snowflake, estamos lidando com esses desafios intensamente e tornando mais fácil para os desenvolvedores fornecerem uma IA confiável para trabalhar com os dados empresariais.