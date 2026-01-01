Partage et monétisation de modèles d’IA en toute sécurité dans l’AI Data Cloud

L’essor des modèles d’IA générative pousse les entreprises à intégrer l’IA et les grands modèles de langage (LLM) dans leur stratégie commerciale. Après tout, ces modèles ouvrent de nouvelles opportunités pour extraire une plus grande valeur des données et de la propriété intellectuelle d’une entreprise et les rendre accessibles à un public plus large dans toute l’entreprise.

La capacité à partager des données est essentielle pour tirer le meilleur parti des modèles d’IA générative. Les entreprises disposant de données précieuses pouvant être utilisées pour optimiser les LLM veulent pouvoir les monétiser et les utiliser à des fins de fine-tuning sans accorder l’accès aux sources de données d’origine. Elles veulent également s’assurer que toutes les utilisations leur sont correctement attribuées.

Malheureusement, bon nombre des solutions actuellement disponibles ne donnent pas aux entreprises les outils nécessaires pour partager des données en toute sécurité tout en :

Veillant à ce que les données précieuses d’une entreprise soient toujours gérées par cette organisation et non mises à la disposition d’autres parties, ce qui pourrait entraîner une utilisation inappropriée ou éventuellement malveillante.

Garantissant que les modèles tiers utilisés au sein de l’entreprise sont compartimentés en toute sécurité.

Surveillant attentivement l’accès aux données et aux modèles.

Chez Snowflake, nous prenons ces défis à bras-le-corps et aidons les développeurs à proposer une IA fiable avec des données d’entreprise.