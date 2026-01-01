Vom Experimentieren zum Business Value: Optimierung von KI-Investitionen

Das Schwierigste an jeder technologischen Revolution ist nicht die Ideenfindung oder das Experimentieren. Es ist der Weg vom Experimentieren hin zu echtem unternehmerischem Mehrwert. Mit dem enormen Hype um generative KI (GenAI) steigt auch der Druck seitens der Vorstände, KI durchdacht zu implementieren.

Beim Summit im Juni wurde ich von Sasha Jory von Hastings Direct und Awinash Sinha von Zoom zu einem CIO Executive Panel eingeladen, das sich auf die Optimierung von KI-Technologieinvestitionen konzentrierte. In den letzten anderthalb Jahren herrschte ein enormer Druck auf CTOs und CIOs, das Potenzial von KI auszuschöpfen und gleichzeitig Kosten und Risiken einzudämmen.

„Generative KI ist eine neue Technologiewelle – aber wir haben schon viele Technologiewellen gesehen“, so Sinha. „Das Wichtigste ist, Technologie mit dem bestmöglichen kontextbezogenen Ergebnis für Ihr Unternehmen zu verbinden.“

Wie können Sie generative KI pragmatisch auf Ihre Welt anwenden?

„Aus Hastings-Sicht sind wir nicht von dem Hype erfasst, KI zur Lösung aller Probleme in unserem Unternehmen verwenden zu wollen“, so Jory. „Wir konzentrieren uns darauf, sicherzustellen, dass die Daten am richtigen Ort sind und auf die richtige Weise verwaltet werden. Dabei haben wir die nötige Grundlage, um diese Daten mit jeder Technologie zu untersuchen, die wir verwenden möchten.“



Snowflake geht GenAI auf dieselbe Weise an. Wir waren von Anfang an diszipliniert, was Daten angeht. Wenn wir uns die Bausteine ansehen, die zu einer soliden KI-Strategie beitragen, beginnt und endet alles mit Ihren Daten.