Die Verbreitung generativer KI (GenAI) inspiriert Geschäftsführungen auf der ganzen Welt: Sie stellen sich eine Zukunft vor, in der KI in sämtliche Aspekte des Betriebs integriert ist, um eine menschlichere, stärker personalisierte und effizientere Kundenerfahrung zu bieten. Doch die erforderliche Computing-Infrastruktur einzurichten – insbesondere die GPUs, die für Large Language Models (LLMs) benötigt werden –, ist eine echte Herausforderung. Der Zugang zu den nötigen Ressourcen von Cloud-Anbietern erfordert sorgfältige Planung und aufgrund des hohen GPU-Bedarfs müssen Unternehmen hierbei mit Wartezeiten von bis zu mehreren Monaten rechnen. Und auch wenn die GPUs einmal beschafft sind, erfordert der Betrieb dieser Infrastruktur nicht nur spezielles Fachwissen, sondern steigert außerdem die Gemeinkosten, was wiederum die Bereitstellung von Innovationen einschränken kann.

Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, komplexe Visionen in die Tat umzusetzen – mit einfachem Zugang zu einer GPU-Infrastruktur, aber ohne zusätzliche betriebliche Gemeinkosten. Deshalb bieten wir Kunden über die serverlosen Funktionen in Snowflake Cortex (in Private Preview) Zugang zu branchenführenden LLMs. Und wir freuen uns, Ihnen die Public Preview von Snowpark Container Services anzukündigen. Hiermit erhalten Entwicklungsteams elastische On-Demand-Rechenressourcen – dank GPUs für alle Arten der benutzerdefinierten LLM-App-Entwicklung sowie für jeden anderen innovativen Anwendungsfall.

Mit der Public Preview dieser neuen Snowpark-Laufzeitumgebung können Entwickler:innen mühelos Container-Images in ihrem Snowflake-Konto registrieren und bereitstellen. Hierdurch erhalten Kunden mit hohen Kapazitätsanforderungen schnellen Zugang zu der nötigen GPU-Infrastruktur. Sie müssen die Instanzen nicht selbst beschaffen oder erst bei ihrem Public-Cloud-Anbieter reservieren.

In Sachen generativer KI unterstützt diese neue Snowpark-Laufzeitumgebung Entwicklungsteams dabei, Container auf effiziente und sichere Weise bereitzustellen. So lässt sich unter anderem Folgendes erzielen: