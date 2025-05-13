Im Rahmen unserer strategischen Partnerschaft mit Anthropic können Snowflake-Kunden ab sofort auf Claude 3.7 Sonnet in Snowflake Cortex AI zugreifen.

Im November 2024 gingen Anthropic und Snowflake eine mehrjährige Partnerschaft ein, um Unternehmen bei der Entwicklung und Skalierung einfacher, effizienter und zuverlässiger KI-Produkte zu unterstützen, angefangen mit der Markteinführung von Claude 3.5. Darauf bauen wir mit Claude 3.7 Sonnet auf. Das Modell wird Kunden innerhalb des sicheren Snowflake-Umfelds auf Snowflake Cortex AI zur Verfügung stehen, einem vollständig verwalteten KI-Dienst mit einer Reihe von GenAI-Funktionen.

Logisches Denken ist eine integrierte Fähigkeit von Claude 3.7 Sonnet. Claude 3.7 Sonnet bietet hybrides logisches Denken, bei dem Kunden einstellen können, wann das Modell schnell antworten soll und wann es länger nachdenken soll. Mit hybridem logischen Denken können Unternehmen Anwendungen entwickeln, die von Anwendungsfällen mit niedriger Latenz bis hin zu komplexeren agentischen Workflows in einem einheitlichen Ansatz reichen.