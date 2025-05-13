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MAY 08, 2025/Lesezeit: 3 MinutenKI und ML

Claude 3.7 Sonnet auf Snowflake Cortex AI

Arun Agarwal
Arun Agarwal +1

Im Rahmen unserer strategischen Partnerschaft mit Anthropic können Snowflake-Kunden ab sofort auf Claude 3.7 Sonnet in Snowflake Cortex AI zugreifen. 

Im November 2024 gingen Anthropic und Snowflake eine mehrjährige Partnerschaft ein, um Unternehmen bei der Entwicklung und Skalierung einfacher, effizienter und zuverlässiger KI-Produkte zu unterstützen, angefangen mit der Markteinführung von Claude 3.5. Darauf bauen wir mit Claude 3.7 Sonnet auf. Das Modell wird Kunden innerhalb des sicheren Snowflake-Umfelds auf Snowflake Cortex AI zur Verfügung stehen, einem vollständig verwalteten KI-Dienst mit einer Reihe von GenAI-Funktionen.

Logisches Denken ist eine integrierte Fähigkeit von Claude 3.7 Sonnet. Claude 3.7 Sonnet bietet hybrides logisches Denken, bei dem Kunden einstellen können, wann das Modell schnell antworten soll und wann es länger nachdenken soll. Mit hybridem logischen Denken können Unternehmen Anwendungen entwickeln, die von Anwendungsfällen mit niedriger Latenz bis hin zu komplexeren agentischen Workflows in einem einheitlichen Ansatz reichen.

Snowflake Cortex AI

Snowflake Cortex AI ist eine Suite integrierter Funktionen und Services, die vollständig verwaltete LLM-Inferenz, Abstimmung und RAG für strukturierte und unstrukturierte Daten umfassen. So können Kunden unstrukturierte Daten schnell neben ihren strukturierten Daten analysieren und die Entwicklung von KI-Apps beschleunigen. Mit der einheitlichen KI- und Datenplattform können Unternehmen KI-Konzepte in wenigen Tagen in die Tat umsetzen. Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen können nun verschiedenste Anwendungsfälle umsetzen, von der Textzusammenfassung und Stimmungsanalyse bis hin zur Entwicklung leistungsstarker KI-Assistenten.

Logisches Denken praktisch umgesetzt

Anthropic Claude 3.7 Sonnet arbeitet sowohl im Standardmodus als auch im Modus mit längerem „Nachdenken“. Kunden können den geeigneten Modus wählen, um entweder schnelle Antworten zu erhalten oder tiefergehendes logisches Denken. Im Modus mit längerem „Nachdenken“ reflektiert sich das Modell vor der Beantwortung selbst und kann eine umfassendere Antwort geben, so Anthropic. Das Modell reflektiert sich selbst, bevor es antwortet, und verbessert so seine Performance. Das macht es besonders vorteilhaft für Branchen, die auf mehrstufige Problemlösung und High-Level Analytics setzen. Durch die Auswahl und Kontrolle können Kunden Kompromisse zwischen Latenz (Kosten) und Antwortqualität machen.

Verbesserungen bei den Coding-Fähigkeiten

Claude 3.7 Sonnet zeigt laut Anthropic deutliche Verbesserungen bei Coding und Frontend-Webentwicklung. Frühere Tests und Benchmark-Daten von Anthropic zeigen, dass Claude 3.7 seinen Vorgänger Claude 3.5 bei den meisten Coding-Benchmarks übertrifft und damit ein fähigeres Modell für Entwicklungsaufgaben ist. 

Anthropic Calude 3.7 Sonnet and Cortex reasoning metrics

Neben Coding ist Claude 3.7 Sonnet auch führend in den Bereichen allgemeines logisches Denken und multimodale Fähigkeiten. Es übertrifft seine Vorgänger bei Aufgaben, die in verschiedenen Bereichen und Modalitäten logisches Denken erfordern. Diese Flexibilität macht es zu einem idealen Tool für Unternehmen, die KI in verschiedene Workflows integrieren wollen, vom Kundenservice bis zur Datenanalyse.

Längerer Ausgabekontext

Anthropic Claude 3.7 Sonnet bietet bis zu 200.000 Token an Ausgabe. Dank der längeren Ausgabekapazität können Nutzende mehr Informationen aus strukturierten oder unstrukturierten Abfragen abrufen. In Kombination mit längeren Kontextfenstern eignet sich die Lösung hervorragend für agentische Workflows. 

Durch die Integration von Claude 3.7 Sonnet in Snowflake erhalten Benutzende Zugang zu modernsten KI-Funktionen, die mit ihren Daten interagieren und gleichzeitig Sicherheit, Datenschutz und einheitliche Governance auf Unternehmensebene wahren – all das innerhalb der sicheren Umgebung von Snowflake. Heute können Nutzende schneller zu datengestützten Einblicken gelangen und so spannende Möglichkeiten für Unternehmen schaffen.  

Verantwortungsbewusste KI

Laut Anthropic ist das Modell für reale Aufgaben optimiert, die besser widerspiegeln, wie Unternehmen LLMs nutzen. Anthropic hat umfangreiche Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass es die Standards für Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit erfüllt. Die Benchmark-Ergebnisse von Anthropic zeigen, dass Claude 3.7 differenzierter zwischen schädlichen und gutartigen Anfragen unterscheidet und unnötige Ablehnungen um 45 % gegenüber dem Vorgänger reduziert.

Der Weg nach vorn

Snowflake legt Wert auf Sicherheit und Datenschutz, und Anthropic hat es sich zur Aufgabe gemacht, sichere, zuverlässige KI zu entwickeln – und so eine starke Ausrichtung bei der Bereitstellung modernster Innovationen zu schaffen. Claude 3.7 Sonnet, das erste Modell mit hybridem logischen Denken, wird demnächst innerhalb der sicheren Snowflake-Umgebung verfügbar sein. Dank der Verbesserung im Coding und der Konzentration auf verantwortungsvolle KI können Unternehmen nun schneller leistungsstarke GenAI-Anwendungen und Data Agents bereitstellen. 

Weitere Informationen 

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