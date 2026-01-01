Introducing Polaris Catalog: An Open Source Catalog for Apache Iceberg

Open-Source-basierte Datei- und Tabellenformate sind für die Datenbranche äußerst interessant, da sie die Interoperabilität fördern. So können viele verschiedene Technologien auf sichere Weise zusammenarbeiten, und zwar mit einer einzigen Datenkopie. Gesteigerte Interoperabilität reduziert nicht nur die Komplexität und die Kosten, die mit dem parallelen Einsatz mehrerer Tools und Verarbeitungs-Engines einhergehen. Sie kann auch potenzielle Risiken im Bereich der Anbieterbindung minimieren.

Trotz der rasanten Verbreitung offener Datei- und Tabellenformate bestehen weiterhin viele gegenseitig bedingte Beschränkungen zwischen Engines und Katalogen, die den Wert der offenen Iceberg-Standards schmälern. Data Architects und Data Engineers stehen vor der schweren Aufgabe, diese Einschränkungen bewältigen zu müssen – mit schwierigen Kompromissen zwischen Komplexität und Anbieterbindung. Um die Interoperabilität zu steigern, hat die Apache-Iceberg-Community einen offenen Standard eines REST-Protokolls im Iceberg-Projekt entwickelt. Die offene API-Spezifikation ist bereits ein großer Schritt in Richtung Interoperabilität, doch das Ökosystem könnte von der Implementierung eines Open-Source-Katalogs profitieren, der anbieterneutralen Speicher bietet.

Deshalb freuen wir uns bei Snowflake, Ihnen Polaris Catalog vorzustellen. Hiermit erhalten Unternehmen und die Iceberg-Community mehr Auswahl, Flexibilität und Kontrolle hinsichtlich ihrer Daten – mit umfassender Sicherheit für Unternehmen sowie Apache-Iceberg-Interoperabilität mit Amazon Web Services (AWS), Confluent, Dremio, Google Cloud, Microsoft Azure, Salesforce und mehr. Polaris Catalog baut auf den Standards auf, die von der Iceberg-Community entwickelt wurden, um die oben beschriebenen Herausforderungen zu meistern.

Anstatt Daten für verschiedene Engines und Kataloge zu verschieben und zu kopieren, können mehrere Engines parallel mit einer einzigen zentralen Kopie der Daten arbeiten.

Sie können die Daten in einer von Snowflake verwalteten oder einer anderen Infrastruktur Ihrer Wahl hosten.

Polaris Catalog wird in den nächsten 90 Tagen auf Open Source umgestellt und wird in Kürze als Public-Preview-Version in der Snowflake-Infrastruktur zur Verfügung stehen. Im weiteren Verlauf des Beitrags gehen wir näher auf die Funktionen und Hosting-Optionen ein.