Ausführen von pandas auf über 1 TB Unternehmensdaten direkt in Snowflake

Unsere Benchmark-Studien haben gezeigt, dass pandas auf Snowflake auf mehr als ein Terabyte an Daten skaliert werden kann – für Datasets, bei denen der Speicher der Standard-pandas-Bibliothek sogar mit weniger als 100 GB ausgeht. Im Durchschnitt über repräsentative Workloads hinweg zeigen wir, dass pandas auf Snowflake im 1-GB-Bereich etwa 6-mal schneller und etwa 30-mal schneller im 10-GB-Bereich sind als normales pandas im Arbeitsspeicher.

Minimale Anpassung oder Umschreibung erforderlich



Mit der Einführung von pandas auf Snowflake können Benutzer:innen mit ihrer vertrauten pandas API und Semantik arbeiten. Mit dieser Funktion können Entwickler:innen pandas direkt mit ihren Daten in Snowflake ausführen, während Abfragen in SQL übersetzt werden, um sie nativ in Snowflake auszuführen.

pandas auf Snowflake ist Teil der Snowpark Python-Bibliothek, die eine skalierbare Datenverarbeitung von Python-Code innerhalb der Snowflake-Plattform ermöglicht. Durch einfaches Ändern weniger Zeilen Importanweisung erhalten Entwickler:innen dieselbe pandas-Erfahrung, die sie mit den Skalierbarkeits- und Sicherheitsvorteilen von Snowflake kennen und lieben. Dadurch sind Migrationen zu Snowflake einfach und Datenteams sparen Zeit und Kosten für das Umschreiben ihrer pandas-Pipelines in andere Big-Data-Frameworks oder die Bereitstellung teurer High-Memory-Rechner.



Sicherer Zugriff auf Snowflake beseitigt sensible Datenrisiken auf lokalen Rechnern

Das In-Memory-Design von pandas hat Unternehmen vor Probleme gestellt – insbesondere die Sicherheits- und Governance-Probleme, die sich daraus ergeben, dass Unternehmensdaten zur Verarbeitung mit pandas auf Laptops übertragen werden. Als Teil der Snowpark Python-Bibliothek werden die Rechenressourcen direkt in der sicheren, kontrollierten Umgebung von Snowflake an Snowflake übertragen.

Aufbauend auf dem Open-Source-Projekt Modin

Wir bei Snowflake sind bestrebt, Entwickler:innen dort zu bedienen, wo sie sich befinden, indem wir Open-Source-Tools und -Standards mit den leistungsstarken Funktionen der Snowflake AI Data Cloud integrieren. pandas baut auf dem Open-Source-Projekt Modin auf. Modin ist eine verteilte pandas-Bibliothek, die im Oktober 2023 durch eine Übernahme zur Familie der Open-Source-Projekte bei Snowflake gestoßen ist. Modin wird von Hunderttausenden Data Scientists und Entwickler:innen genutzt, um ihre pandas-Workflows nahtlos zu skalieren. Snowflake beteiligt sich aktiv an dem Open-Source-Projekt und seiner aktiven Community.