Snowflake Cortex AI führt Cortex Guard zur Implementierung von LLM-Schutzmaßnahmen ein

LLM-Sicherheitsmaßnahmen helfen Benutzerinteraktionen mit LLMs zu steuern, indem sie Benutzer:innen vor potenziell hasserfüllten, gewalttätigen und anderen unangemessenen Ausgaben schützen. Mit der Einführung von GenAI-Anwendungen in der Produktion wird die Anzahl der Nutzenden stark steigen – und damit auch die Chancen für schädliche Interaktionen. Die Sorge um die Kontrolle von LLM-Inhalten kann verhindern, dass GenAI-Apps in Produktion gehen und Unternehmen die Chancen, die sich aus LLMs ergeben, nicht nutzen. Daher ist es keine Überraschung, dass eine wichtige Überlegung für Snowflake-Kunden die Implementierung von Sicherheitsfunktionen in einer Weise ist, die die Fähigkeit beibehält, ihre Anwendungen auf Tausende von Benutzer:innen zu skalieren, ohne dass erhebliche Kosten oder betriebliche Belastungen anfallen.

Eine wichtige Komponente der LLM-Sicherheit ist die Einrichtung von Guardrails, die Ein- und/oder Ausgänge auswerten, um sicherzustellen, dass sie den entsprechenden Inhalten „auf der Spur“ bleiben. Guardrails stärken die Governance, indem sie sicherstellen, dass Unternehmen weiterhin von der Flexibilität und dem Wert von LLMs profitieren können, und gleichzeitig die Ausrichtung auf Unternehmensrichtlinien gegen unerwünschte Inhalte durchsetzen.

Jetzt können Sie Ihre benutzerseitigen Anwendungen ganz einfach vor potenziell schädlichen LLM-Modellantworten schützen und mit Sicherheit in Produktion gehen. Innerhalb der Cortex AI COMPLETE-Funktion, die für die LLM-Inferenz in Chatanwendungen verwendet wird, fügen Sie Ihrer Anfrage einfach „guardrails: true“ hinzu und Snowflake erledigt den Rest.