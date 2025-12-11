Snowflake와 AWS: 엔터프라이즈 데이터 및 AI 채택 가속화

AWS CEO Matt Garman과 Sridhar Ramaswamy의 대화.

글로벌 규모의 신뢰할 수 있는 클라우드 인프라

성공적인 AI 전략의 기반은 신뢰할 수 있는 데이터와 보안이 강화된 클라우드 인프라에서 실행되는 고성능 컴퓨팅이며, 이는 기업을 글로벌 규모로 원활하게 연결합니다. 올해 우리는 남아프리카, 태국, 뉴질랜드 및 유럽의 신규 AWS 리전으로 확장하여 Carry 1st와 같은 고객이 데이터 저장 위치와 컴퓨팅 리소스 프로비저닝을 선택할 때 필요한 유연성과 보안을 바탕으로 AI 데이터 클라우드에서 데이터를 통합하고 공유하며 활용할 수 있도록 지원합니다. 고객들은 AWS 및 기타 클라우드 리전에서 도입된 Gen2 웨어하우스를 사용해 핵심 분석 워크로드를 2.1배 빠르게 실행하고 있습니다. AWS 글로벌 인프라 기술 부문 올해의 파트너로 선정되었으며, APJ, 영국/아일랜드(UKI), 알프스, 베네룩스, 중동부 유럽(CEE), 이스라엘 등의 지역에서도 올해의 기술 파트너로 인정받아 고객에 대한 우리의 헌신을 입증했습니다. 그리고 이는 시작에 불과합니다.

AI 지원 아키텍처

현대 기업은 비즈니스를 운영하기 위해 다양한 도구와 시스템을 사용합니다. 데이터, 거버넌스 프로토콜, 비즈니스 로직에 대한 접근성을 보장하기 위해 플랫폼 간 개방형 연결성을 제공하는 것은 상위 AI 워크로드에 필수적입니다.

올해 우리는 데이터 카탈로그 연계를 강화하고 거버넌스와 동기화를 단순화하는 한편, 최신 개방형 포맷을 지원하도록 통합 기능을 고도화했습니다. AWS Glue Data Catalog에서 Snowflake Horizon Catalog로의 연합은 고객이 AWS에서 Snowflake 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 반대로, 카탈로그 연동 데이터베이스를 통해 고객은 Snowflake에서 AWS 데이터에 액세스할 수 있으며, 이는 자동 업데이트와 대규모 환경에서의 간소화된 관리 기능을 제공합니다. 또한 Snowflake의 최신 Iceberg V3 테이블 사양 채택은 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서의 상호운용성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이러한 발전은 중복, 비용 및 복잡성을 줄여 BMW 그룹과 같은 고객이 진정으로 개방적이고 AI 준비가 된 아키텍처 비전을 실현하도록 돕습니다.

프로덕션급 엔터프라이즈 에이전트

2025년은 AI 에이전트의 해입니다. Snowflake는 생성형 AI 도구 부문에서 올해의 파트너로 선정되었으며, AWS와의 협업 역시 중요한 성과를 내고 있습니다. AWS에서 Snowflake Intelligence를 통해 인사이트를 제공하고, Amazon Bedrock과 원활한 MCP 연결성을 제공하며, AWS Marketplace for AI Agents and Tools에서 Snowflake를 제공함으로써 고객이 에이전틱 솔루션을 빠르고 안전하게 탐색, 테스트 및 배포할 수 있도록 도구와 유연성, 선택권을 제공합니다. Luminate, eSentire, Decile과 같은 고객들은 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 한 에이전트 배포를 통해 산업 인사이트 창출, 보안 위협 조사, 전자상거래 동향 분석 등 구체적이고 측정 가능한 비즈니스 가치를 얻고 있습니다.

산업 전환

금융 서비스에서 제조, 미디어에 이르기까지 전 산업 분야의 고객들이 이 공동 혁신을 활용해 사기 탐지, 운영 최적화, 신규 수익 창출, 약물 발견 가속화 등 혁신적인 성과를 달성하고 있습니다. 우리는 광고 및 마케팅 기술(글로벌, 북미), 항공우주/위성 기술(글로벌), 금융 서비스(북미), 리테일/소비재(북미) 부문에서 AWS 올해의 산업 파트너로 인정받게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

우리는 아직 AI 시대의 초기 단계에 있으며, AI를 활용한 비즈니스 혁신의 기회는 방대합니다. AWS와 함께 데이터를 인텔리전스로, 인텔리전스를 실질적 행동으로 전환하는 개방적이고 연결된 안전한 기반을 구축하게 되어 매우 기쁩니다.

Snowflake와 AWS의 최신 소식을 확인하고, AWS Marketplace에서 Snowflake를 몇 번의 클릭만으로 바로 시작해 보세요.