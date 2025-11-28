Snowflake, NVIDIA CUDA-X로 scikit-learn 및 pandas 머신러닝 가속화

고객 이탈 예측, 트랜잭션 데이터의 이상 탐지, AI 임베딩에서의 클러스터링 패턴 탐색 등 다양한 작업에서 기업들은 생성형 AI와 ML 모델을 활용해 그 어느 때보다 큰 데이터 세트를 처리하고 있습니다. 데이터 세트가 커질수록 GPU 가속은 점점 더 중요해지고 있습니다. ML 알고리즘의 실행이 몇 시간 또는 며칠씩 걸리면 생산성이 크게 저하될 뿐 아니라 비용도 증가할 수 있기 때문입니다.

계속해서 커지는 데이터 세트에 대한 요구를 충족하기 위해 Snowflake ML은 지난 몇 년간 GPU 지원 워크플로우에 적극적으로 투자해 왔습니다. 오늘 Snowflake는 Snowflake ML에 NVIDIA의 cuML과 cuDF 라이브러리가 사전 설치되어, 인기 있는 ML 알고리즘을 GPU로 가속화할 수 있게 되었음을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이번 네이티브 통합으로 Snowflake 고객은 scikit-learn, pandas, UMAP, HDBSCAN의 모델 개발 주기를 코드 변경 없이 손쉽게 가속화할 수 있게 되었습니다. NVIDIA 벤치마크 결과에 따르면 NVIDIA A10 GPU는 CPU 대비 랜덤 포레스트(Random Forest)에서 최대 5배, HDBSCAN에서는 최대 200배의 속도 향상을 보여줍니다.

이 블로그 게시물에서는 토픽 모델링과 유전체학 사례를 살펴봅니다. 이를 통해 새롭게 통합된 라이브러리가 Snowflake ML에서 최첨단 차원 축소와 클러스터링 기술을 사용해 대규모 데이터 세트를 빠르고 원활하게 탐색할 수 있도록 어떻게 지원하는지 설명합니다.

데이터 사이언스를 위한 NVIDIA CUDA-X 라이브러리

데이터 세트가 수백만 행 규모에 이르고, 차원이 수백에서 수천 개까지 늘어나면 기존의 CPU 기반 처리 도구만으로는 한계가 생기며, 대안이 필요해집니다. cuML과 cuDF 라이브러리는 NVIDIA CUDA-X Data Science(CUDA-X DS) 생태계의 일부로, 데이터 처리 파이프라인을 고속화하도록 설계된 GPU 가속 오픈소스 라이브러리 모음입니다. GPU는 더 빠르고 확장 가능하며 효율적인 데이터 워크플로우를 위한 병렬 처리 성능을 제공합니다.