Snowflake Ventures, Ataccama와 함께 신뢰할 수 있는 AI 지원 데이터 구현 가속화

모든 AI 이니셔티브의 성공은 데이터의 무결성에 달려 있습니다. 데이터가 일관되지 않거나 거버넌스가 부족할 경우, 모델은 환각(hallucination) 현상이 발생할 수 있고, 규정 준수 위험이 커지며 비즈니스 도입이 지연될 수 있습니다.

Snowflake는 신뢰할 수 있고 잘 관리된 데이터가 AI 도입에 필수적이라고 믿습니다. 바로 이러한 이유로 우리는 통합 데이터 관리 플랫폼의 선도 기업인 Ataccama에 대한 파트너십을 강화하며 투자하고 있습니다. 이번 투자는 오랜 파트너십을 더욱 공고히 하고, Snowflake Cortex AI와 Horizon Catalog를 포함한 Snowflake 네이티브 기능과 Ataccama 간의 통합을 한층 강화합니다. 이를 통해 고객은 Snowflake AI 데이터 클라우드를 구동하는 데이터가 정확하고, 거버넌스가 적용되어 있으며, 핵심 업무와 AI 활용에 적합하다는 더욱 높은 신뢰를 갖고 데이터를 사용할 수 있습니다.

Ataccama의 지능형 기능을 Snowflake에 네이티브 제공

조직이 데이터에 더 높은 가치를 요구함에 따라, Ataccama는 단일 시스템에서 자동화된 데이터 품질을 기반으로 계보, 옵저버빌리티, 거버넌스, 카탈로그 기능을 통합한 ‘데이터 신뢰’ 접근 방식을 제공합니다. Ataccama는 Snowflake Native App 형태로 Snowflake 안에서 직접 실행되어 분석 또는 AI 워크로드에 사용되기 전 데이터를 검증하고 보강하며 거버넌스가 적용될 수 있도록 합니다.

이러한 강화된 파트너십을 통해 고객은 Snowflake Cortex AI에서 네이티브로 실행되는 더 강화된 생성형 AI 기능은 물론, 데이터 품질 규칙의 정의 및 관리를 용이하게 하는 자연어 기반 도구를 사용할 수 있습니다. 이는 조직이 데이터 상태 및 품질을 모니터링하고 Ataccama를 통해 로직을 관리할 수 있도록 Horizon Catalog를 확장합니다. 앞으로 이 파트너십은 AI 에이전트가 모델 컨텍스트 프로토콜 통합을 통해 데이터 품질 문제를 선제적으로 식별하고 해결책을 제안하는 에이전틱 워크플로우를 구현할 것으로 기대하고 있습니다.

Ataccama 고객은 이 파트너십을 통해 데이터 상태 모니터링과 같은 Snowflake 네이티브 기능을 통합하여 작업이 이루어지는 지점에 더 밀착된 데이터 품질과 거버넌스를 실현합니다. 이는 엔드투엔드 워크플로우를 통합하여, 팀이 Snowflake 내에서 직접 규칙을 정의하고 적용할 수 있도록 합니다.

Snowflake 고객의 경우, Ataccama는 Snowflake Cortex AI 및 기타 모델을 구동하는 데이터가 정확하고 거버넌스가 적용되도록 함으로써, Snowflake Intelligence와 같은 에이전틱 AI 경험을 위한 ‘데이터 신뢰 계층’을 제공합니다. 그 결과, 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보하고 가치를 더 빠르게 실현하며, AI 기반 혁신에 대한 신뢰도 역시 높아집니다.

신뢰할 수 있는 AI 지원 데이터의 미래 구축

AI가 주도하는 시대에서 성공은 모든 의사 결정의 기반이 되는 데이터에 대한 신뢰에 달려 있습니다. Ataccama는 AI 모델과 주요 워크로드를 구동하는 신뢰할 수 있고 설명 가능하며 거버넌스가 적용된 데이터를 제공하며, 공동 고객에게 Snowflake AI 데이터 클라우드에서 원활하고 확장 가능한 사용 경험을 제공합니다. Snowflake와 Ataccama는 함께 기업이 가장 중요한 데이터 자산을 철저히 준비하여, 차세대 지능형 애플리케이션을 구동할 수 있도록 지원합니다.

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