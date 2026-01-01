Gouvernance de l’IA : un guide pour les entreprises

L’IA générative et des agents d’IA étendent la surface de la gouvernance car ils introduisent de nouveaux artefacts et comportements que les anciens programmes de gouvernance des modèles n’étaient pas conçus pour gérer. Un modèle de classification renvoie un score ou une catégorie. Une application d’IA générative peut produire un paragraphe, résumer un document, écrire du code, générer une image ou répondre à une question métier à partir du contexte extrait. Un agent d’IA peut aller plus loin en sélectionnant des outils, en établissant des plans, en stockant de la mémoire et en prenant des mesures sur plusieurs systèmes.

Gouvernance de l’IA générative

La gouvernance de l’IA générative couvre les données, les prompts, les modèles, les pipelines de récupération, les résultats et les divulgations qui façonnent le contenu généré. La gouvernance des prompts définit qui peut créer, modifier et approuver des prompts système, en particulier lorsque les prompts codent une politique, un comportement de rôle ou des contraintes d’accès. La gouvernance des LLM permet de suivre quel modèle de fondation est utilisé, où il s’exécute, quelles données sont partagées avec lui, comment les résultats sont filtrés et quelles obligations contractuelles ou de conformité s’appliquent.

La gouvernance de la RAG est particulièrement importante pour les cas d’usage d’entreprise, car les réponses générées dépendent souvent de documents, de tables ou d’entrées de la base de connaissances récupérés. Un système de RAG gouverné a besoin de métadonnées sur la provenance, de contrôles d’accès, de vérifications de l’actualité, de citations de sources et de mesures d’évaluation qui testent la pertinence et l’ancrage des réponses. Sans ces contrôles, le système risque de générer des réponses à partir de contenus obsolètes, restreints ou mal compris avec la même confiance que s’il le faisait à partir de données fiables.

Les obligations d’information relatives à l’IA et la transparence de l’IA générative définissent dans quelles situations les utilisateurs, les clients ou les employés doivent être informés qu’ils interagissent avec un système d’IA ou qu’ils reçoivent un contenu généré par l’IA. La gouvernance du contenu peut également inclure des normes de provenance telles que la norme C2PA, un examen humain des contenus à fort impact, le marquage numérique (watermarking), lorsque cela est approprié, ainsi que des politiques applicables aux contenus générés par l’IA destinés à une diffusion externe.

Gouvernance des agents d’IA

La gouvernance des agents d’IA inclut la supervision de l’utilisation des outils, les contrôles de la mémoire des agents et les règles de coordination multiagents. Un agent d’assistance qui rédige une réponse est un profil de risque, tandis qu’un agent qui peut émettre des remboursements, mettre à jour des relevés de compte ou interroger des systèmes internes sensibles en est un autre. La gouvernance doit définir les outils que l’agent est autorisé à appeler, les autorisations dont il hérite, les actions qui nécessitent une approbation préalable et la manière dont les exceptions sont consignées.

La mémoire des agents crée un autre objet de gouvernance. Si un agent conserve des préférences utilisateur, le contexte d’un projet ou des décisions antérieures, les équipes doivent définir des règles relatives à la conservation, à la suppression, au contrôle des accès, à la protection de la vie privée et à la possibilité que cette mémoire influence les actions futures. Les systèmes multiagents ajoutent un risque de coordination : un agent peut récupérer des données, un autre peut raisonner et un autre peut prendre des mesures. La piste d’audit doit montrer comment ces étapes sont liées.

La question pratique de la gouvernance est de savoir si l’entreprise peut restreindre le comportement de l’agent sans s’appuyer uniquement sur le modèle. Les garde-fous, les autorisations, les politiques relatives aux données, les mécanismes d’approbation des flux de travail, les journaux de traçabilité et le signalement des incidents contribuent tous à faire de l’IA agentique un système contrôlé plutôt qu’un processus opaque.