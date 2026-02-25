모델 카드 설명: 신뢰, 투명성 및 규정 준수를 위한 AI 모델 문서화 방법

Mitchell 외 연구진은 팀이 모델 세부 정보, 의도된 용도, 성능 및 한계를 일관된 방식으로 보고할 수 있도록 모델 카드 구조를 제안했습니다. 정확한 형식은 조직, 모델 유형 및 위험 수준에 따라 달라질 수 있지만 이러한 표준 섹션은 여전히 유용한 기반이 됩니다.

1. 모델 세부 정보

모델 세부 정보 섹션에서는 모델과 해당 모델을 담당하는 팀을 식별합니다. 일반적으로 모델 이름, 버전, 출시일, 모델 유형, 라이선스, 인용 정보 또는 논문 참조, 담당자 및 연락처 정보가 포함됩니다.

버전, 담당자 또는 날짜가 없으면 검토자가 해당 모델 카드가 어떤 모델을 설명하는지, 현재 배포된 버전을 반영하는지 또는 성능이 변경될 때 누구에게 문의해야 하는지 알 수 없으므로 모델 카드의 유용성이 떨어집니다.

2. 의도된 용도

의도된 용도 섹션에서는 모델이 수행하도록 설계된 작업, 예상 사용자와 의도된 범위를 벗어나는 사용 사례를 설명합니다. 지원 티켓을 분류하여 적절한 담당자에게 전달하도록 설계된 모델이 자격 심사나 법적 구속력이 있는 답변에도 반드시 적합한 것은 아닙니다.

범위를 벗어나는 용도는 명확하게 밝혀야 합니다. 모델이 원래 맥락과 유사해 보이지만 데이터, 사용자, 결과 또는 규제 의무가 다른 워크플로우에서 재사용되면 위험이 커지는 경우가 많습니다.

3. 요인

요인 섹션에서는 모델 성능에 영향을 미칠 수 있는 조건을 식별합니다. 여기에는 인구통계학적 요인, 환경 조건, 데이터 수집 방법, 계측 방식의 차이, 언어 변이, 지역, 기기 유형 또는 기타 맥락별 변수가 포함됩니다.

컴퓨터 비전 모델의 경우 관련 요인에는 조명, 이미지 해상도 또는 피부색이 포함될 수 있습니다. 언어 모델의 경우에는 방언, 도메인 어휘 또는 문서 형식이 해당할 수 있습니다. 엔터프라이즈 예측 모델의 경우에는 지역, 계절성, 제품 범주 또는 고객 세그먼트가 포함될 수 있습니다.

4. 지표

지표 섹션에서는 모델이 어떻게 평가되었는지 설명합니다. 정확도, 정밀도, 재현율, F1 점수, 위양성률, 위음성률, 지연 시간, 보정, 견고성 지표 또는 작업별 지표가 포함될 수 있습니다.

종합 성능 수치만으로는 충분하지 않습니다. 지표 섹션에서는 선택한 지표가 해당 사용 사례에 중요한 이유, 적용된 임계값과 이러한 임계값이 다운스트림 의사 결정에 미치는 영향을 설명해야 합니다.

5. 평가 데이터

평가 데이터 섹션에서는 모델 테스트에 사용된 데이터 세트의 출처, 선정 이유, 전처리 방법과 해당 데이터가 모델의 의도된 배포 환경을 반영하는지 설명합니다.

정제되고 균형이 맞춰진 데이터나 합성 데이터로 평가된 모델은 결측값, 클래스 불균형, 모호한 레이블 또는 분포 드리프트가 있는 프로덕션 데이터에서 다르게 작동할 수 있습니다.

6. 학습 데이터

학습 데이터 섹션에서는 모델 학습에 사용된 데이터 세트의 출처, 선정 목적, 전처리 단계, 포함 및 제외 기준과 알려진 한계를 설명합니다. 학습 데이터 세트에 대한 별도의 데이터시트가 있는 경우 모델 카드에서 세부 내용을 반복하는 대신 해당 데이터시트를 참조할 수 있습니다.

파운데이션 모델이나 대규모 데이터 모음으로 학습된 모델의 경우 이 섹션에서 학습 데이터 구성, 데이터 기준 시점, 필터링 방식과 제외된 콘텐츠의 범주를 다뤄야 할 수 있습니다. 파인튜닝된 모델의 경우 기본 모델과 파인튜닝 데이터를 구분하고 파인튜닝으로 예상 동작이 어떻게 달라지는지 설명해야 합니다.

7. 정량 분석

정량 분석 섹션에서는 관련 요인별로 성능을 세분화합니다. 이 섹션에서 팀은 세분화된 성능, 하위 집단 분석 및 교차성 분석 결과를 보고합니다.

전체 정확도는 적절해 보이더라도 언어, 지역, 기기 유형 또는 인구통계학적 집단에 따라 성능이 달라질 수 있습니다. 이러한 차이를 보고하면 배포 담당자가 추가 테스트, 모니터링 또는 완화 조치가 필요한 영역을 파악할 수 있습니다.