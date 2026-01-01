ISO/IEC 42001:2023 설명: 요구사항, 통제 및 인증

ISO/IEC 42001은 ISO 관리 시스템 표준에서 사용하는 조화 구조를 따릅니다. 제1조항부터 제3조항까지는 적용 범위, 인용표준, 용어와 정의를 규정하며 제4조항부터 제10조항까지는 조직이 구현하고 유지해야 하는 관리 시스템 요구사항을 규정합니다.

제1~3조항: 적용 범위, 인용표준 및 정의

도입부의 조항에서는 표준이 다루는 범위, 적용되는 인용표준 및 주요 용어의 정의를 정합니다. 비즈니스, 법무, 데이터 사이언스, 엔지니어링 및 보안 팀은 동일한 용어를 서로 다른 의미로 사용하는 경우가 많으므로 이러한 공통 용어는 AI 거버넌스 프로그램에서 중요합니다. 이 표준은 각 팀이 AIMS에 관해 공통으로 참조할 수 있는 기준을 제공합니다.

제4조항: 조직 상황

제4조항은 조직이 AI 관리 시스템에 영향을 미치는 내부 및 외부 요인을 파악하도록 요구합니다. 여기에는 이해관계자의 요구사항, 법적 및 규제적 기대사항, AI 사용 사례, 조직의 경계 및 AIMS의 적용 범위가 포함됩니다.

실무적으로 기업은 어떤 AI 시스템이 AIMS의 적용 대상인지, 어떤 팀이 해당 시스템을 담당하는지, 어떤 데이터 소스를 사용하는지, 시스템의 출력으로부터 영향을 받는 외부 당사자가 누구인지 파악해야 합니다.

제5조항: 리더십

제5조항은 리더십의 의지, AI 정책, 역할, 책임 및 권한을 다룹니다. 이 조항은 고위 경영진이 AI 거버넌스를 기술팀만 담당하는 부수적인 프로세스가 아니라 조직 관리 시스템의 일부로 운영하도록 요구합니다.

일반적으로 이는 책임 주체를 지정하고 AI 정책을 승인하며 비즈니스팀과 기술팀 간의 책임을 조정하고 거버넌스 의무를 맡은 담당자에게 이를 수행할 권한을 부여하는 것을 의미합니다.

제6조항: 계획

제6조항은 AI 위험 평가, AI 위험 처리 및 AI 목표를 포함한 계획을 다룹니다. 조직은 위험과 기회를 식별하고 이에 대응할 방법을 결정하며 AIMS를 위한 측정 가능한 목표를 정의해야 합니다.

위험 평가에서는 데이터 품질, 모델 성능, 설명 가능성, 인적 감독, 보안, 개인정보 보호, 알고리즘 편향, 운영 복원력 또는 후속 영향을 검토할 수 있습니다. 그런 다음 위험 처리 계획을 통해 이러한 위험을 통제, 책임 주체 및 증거와 연결합니다.

제7조항: 지원

제7조항은 AIMS 운영에 필요한 리소스인 역량, 인식, 의사소통 및 문서화된 정보에 중점을 둡니다. 모델 책임자가 영향 평가를 수행해야 하는 시점을 알지 못하거나 검토자가 필요한 증거를 찾을 수 없거나 비즈니스 사용자가 허용되는 AI 사용 방식을 이해하지 못한다면 정책만으로는 충분하지 않습니다.

이 조항에서는 조직이 교육, 문서화 관행, 커뮤니케이션 채널 및 거버넌스 활동을 입증하는 기록을 정의합니다.

제8조항: 운영

제8조항은 AI 시스템의 운영 계획 및 통제를 다룹니다. 이 단계에서 요구사항, 설계 결정, 데이터 준비, 검증 및 유효성 확인, 배포 통제, 운영, 모니터링 및 폐기와 같은 수명 주기 프로세스가 구체화됩니다.

예를 들어 조직에는 모델을 프로덕션 환경에 배포하기 전에 승인하거나 데이터 입력을 변경하거나 새로운 대상 집단으로 사용 범위를 확대하거나 정책 또는 성능 기대치를 더 이상 충족하지 못할 때 폐기하기 위한 문서화된 프로세스가 필요할 수 있습니다.

제9조항: 성과 평가

제9조항은 모니터링, 측정, 분석, 평가, 내부 감사 및 경영진 검토를 요구합니다. 조직은 AIMS가 제대로 작동하는지와 거버넌스 통제가 조직의 AI 시스템에 계속 적합한지 파악해야 합니다.

여기에는 통제 테스트, 감사 발견 사항, 모델 모니터링 결과, 인시던트 추세, 위험 처리 상태 및 경영진 검토 기록이 포함될 수 있습니다.

제10조항: 개선

제10조항은 부적합, 시정 조치 및 지속적 개선을 다룹니다. 감사 발견 사항, 인시던트, 모니터링 문제 또는 프로세스 실패가 발생하면 조직은 체계적인 방식으로 대응해야 합니다.

일반적으로 이러한 대응에는 문제 조사, 당면한 문제의 시정, 근본 원인 해소 및 동일한 실패의 재발 가능성을 줄이기 위한 AIMS 업데이트가 포함됩니다.