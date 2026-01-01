AIガバナンス：エンタープライズ向けガイド

生成AIおよびAIエージェントの普及に伴い、管理すべきガバナンス領域は急速に拡大しています。従来のモデル管理では想定していなかった新たな成果物や挙動が発生するためです。従来の分類モデルが返すのはスコアやカテゴリにとどまっていました。これに対し、生成AIは文章の要約やコード記述、画像作成、データに基づく回答など多岐にわたるコンテンツを生成します。さらにAIエージェントともなると、適切なツールの選定から計画の立案、記憶の保持、さらにはシステム横断でのタスク実行まで、主体的に業務を遂行するようになります。

生成AIのガバナンス

生成AIのガバナンスとは、生成されるコンテンツを形作るデータ、プロンプト、モデル、取得パイプライン、出力、および情報開示を網羅するものです。プロンプトのガバナンスとは、特にプロンプトにポリシー、役割ごとの動作、またはアクセス制限が組み込まれている場合、誰がシステムのプロンプトを作成、変更、承認できるかを定義するものです。LLMガバナンスでは、どの基盤モデルが使用されているか、どこで実行されているか、どのようなデータが共有されているか、出力結果がどのようにフィルタリングされているか、そしてどのような契約上の義務やコンプライアンス上の義務が適用されるかを追跡します。

RAG（検索拡張生成）のガバナンスは、組織で導入する際に特に重要なテーマです。生成AIが返す回答は、社内の文書やデータベースから取得した情報に大きく依存するからです。ガバナンスの効いたRAGシステムには、データの由来を示すメタデータやアクセス権限の設定、情報の最新性チェック、出典の明記、さらには回答の妥当性、関連性を評価する仕組みが欠かせません。こうした統制がないと、古くなった情報やアクセス制限のあるデータをもとに、AIが不正確な回答をさも正しいかのように生成してしまうリスクがあります。

AIの開示や生成AIの透明性とは、顧客や従業員に対し、今接している相手（または情報）がAIであることをどのタイミングで明示すべきか、というルールを定めるものです。さらにコンテンツガバナンスとしては、C2PAなどの技術を用いた改ざん防止、出所証明をはじめ、影響度の高い出力結果に対する人間のチェック、画像等への電子透かし（ウォーターマーク）の付与、社外公開するAI生成物に関するガイドラインの策定などが求められます。

AIエージェントのガバナンス

AIエージェントのガバナンスでは、ツールの利用状況、メモリ管理、複数エージェント間の連携ルールの3つが鍵となります。たとえば、回答の下書きを作るエージェントと返金やアカウント更新など社内システムを直接動かせるエージェントとでは、抱えるリスクが全く異なります。そのため、各エージェントが呼び出せるツール、継承する権限、人間の承認が必要な処理、エラー時の記録方法を明確に定義しなければなりません。

また、エージェントが保持する記憶（メモリ）の管理も新たな課題です。ユーザーの設定や過去の決定事項を保存する場合、その保存期間やアクセス権限、プライバシー対応に加え、その記憶が今後の判断にどう影響するかというルール作りが必要です。さらに、複数のエージェントが連携する環境では情報のバトンタッチによるリスクが生じます。「Aが取得したデータをもとにBが分析し、Cが実行する」といった一連の流れを、監査ログでしっかり追跡できるようにしておく必要があります。

結局のところ、ガバナンスの本質はAIモデルの判断だけに依存せず、人間の側で行動をコントロールできるかにあります。ガードレールやアクセス権限、承認フロー、実行ログなどを組み合わせることで、ブラックボックスになりがちなエージェントの動きを制御可能なシステムへと変えることができるのです。