AI 공정성: 원칙, 지표, 운영화 방안

지표를 선택하기 전에 피해를 먼저 정의

공정성 작업은 모델 학습 이전에 시작해야 합니다. 팀은 시스템이 영향을 미칠 의사결정, 그로 인해 발생할 수 있는 피해, 해당 피해를 경험할 가능성이 가장 큰 집단, 그리고 사용 사례에 맞는 공정성 기준을 정의해야 합니다.

이러한 프레이밍은 법적으로 보호되는 속성의 고정된 목록에만 한정되어서는 안 됩니다. 법적 범주는 중요하지만, AI 시스템은 맥락적이거나 운영적인 차원, 또는 법령으로 포착하기 어려운 차원에서도 의미 있는 피해를 만들 수 있습니다. 예를 들어 모델은 디지털 액세스가 제한적인 사람, 비표준적인 근무 이력을 가진 사람, 농촌 지역 주소를 가진 사람, 경력 단절을 겪은 사람, 데이터 가시성이 낮은 사람, 학습 데이터에서 과소 대표된 언어 패턴을 사용하는 사람에게 불리하게 작용할 수 있습니다. 이러한 요소가 모두 보호 대상 집단 분석에 깔끔하게 매핑되지는 않더라도, 시스템이 사람들을 공정하게 대하는지에는 영향을 줄 수 있습니다.

예를 들어 대출 모델에서는 핵심 우려가 여러 집단의 적격 신청자가 비슷한 승인 기회를 갖는지라면, 동등한 기회에 초점을 맞출 수 있습니다. 리소스 할당 모델에서는 과거 레이블이 불완전하거나 편향되어 있을 때 집단 간 액세스를 보장하는 것이 목표라면 인구통계학적 동등성을 사용할 수 있습니다. 위험 스코어링 모델에서는 사람 검토자가 여러 모집단에서 동일한 의미를 갖는 확률 점수를 필요로 한다면 보정을 우선할 수 있습니다.

이 스테이지에서는 배분적 피해와 표현적 피해도 구분해야 합니다. 누가 혜택을 받을지 결정하는 모델은 고객 피드백을 요약하거나 이미지를 생성하거나 직원 질문에 답하는 모델과는 다른 공정성 검토가 필요합니다. 전자는 하위 집단 오류 분석과 임계값 검토가 필요할 수 있습니다. 후자는 고정관념, 누락, 유해한 연관성, 이름, 방언, 인구통계학적 지칭에 대한 체계적으로 다른 처리 방식이 있는지 출력 감사를 수행해야 할 수 있습니다.

대표성, 프록시, 레이블 편향을 기준으로 데이터 감사

데이터 준비에는 대표성 격차, 불완전한 필드, 레이블 품질, 프록시 변수에 대한 점검이 포함되어야 합니다. 또한 팀은 데이터의 출처, 수집 방법, 데이터가 나타내는 내용, 제외하는 내용, 부적절한 사용 사례를 문서화해야 합니다.

“데이터 세트를 위한 데이터시트(Datasheets for Datasets)” 프레임워크는 데이터 세트 소비자가 한계와 리스크를 이해하는 데 필요한 동기, 구성, 수집 프로세스, 권장 사용 방식 및 기타 맥락을 문서화하여 데이터 세트의 투명성을 개선하기 위해 제안되었습니다.

엔터프라이즈 환경에서 이 프레임워크는 거버넌스, 규정 준수 및 비즈니스 이해관계자가 특정 데이터 세트가 해당 모델에 대해 제시된 공정성 주장을 뒷받침할 수 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

민감한 속성을 사용할 수 없거나, 불완전하거나, 광범위하게 노출하기에는 지나치게 제한적인 경우에도, 팀은 승인되지 않은 파이프라인으로 해당 컬럼을 전송하지 않으면서 공정성 평가를 수행할 수 있는 거버넌스 기반 방법이 필요합니다.

모델 개발 단계에서의 완화 기법 적용

공정성 리스크를 이해한 후에는 모델 학습 이전, 도중 또는 이후에 완화 기법을 적용할 수 있습니다. 전처리 방법은 예시에 가중치를 다시 부여하는 등의 방식으로 학습 데이터를 조정합니다. 인프로세싱(in-processing) 방법은 학습 중에 공정성 제약 조건을 추가하거나 적대적 편향 제거를 수행합니다. 후처리 방법은 모델 학습이 완료된 후 예측값이나 임계값을 조정합니다.

이러한 작업은 Fairlearn 및 AI Fairness 360과 같은 도구로 지원할 수 있습니다. Fairlearn은 인구통계학적 균형, 균등화 승산(equalized odds), 균등 기회(equal opportunity)와 같은 공정성 지표에 대한 평가 및 완화 기능을 제공합니다. AI Fairness 360은 AI 애플리케이션 수명 주기 전반에 걸쳐 머신러닝 모델의 차별과 편향을 검토, 보고 및 완화하도록 설계된 오픈 소스 툴킷입니다.

완화 활동은 때때로 의도하지 않은 결과를 초래하기도 합니다. 예를 들어 균등 기회를 개선하는 임계값 조정이 보정(calibration)에 영향을 미칠 수 있습니다. 팀은 조정 전후의 결과, 수용한 트레이드오프, 선택한 완화 기법이 사용 사례에 부합하는 이유를 문서화해야 합니다.

선택한 기준에 따른 하위 그룹 성능 평가

모델의 전체 정확도, 정밀도, 재현율 또는 F1 점수는 그룹 간 격차를 감출 수 있으므로, 모델 평가에서는 전체 성능과 하위 그룹 성능을 모두 보고해야 합니다.

공정성 평가에서는 문제 정의 단계에서 선택한 기준을 사용해야 합니다. 팀이 균등화 승산을 선택한 경우, 평가에서는 그룹 간 참양성률(true-positive)과 거짓양성률(false-positive)을 비교해야 합니다. 보정을 선택한 경우, 각 그룹 내에서 예측된 확률이 관찰된 결과와 일치하는지 검증해야 합니다. 인구통계학적 균형을 선택한 경우, 선정률을 비교하고 해당 기준이 사용 사례에 적합한 이유를 설명해야 합니다.

이를 위해서는 지표를 피해와 연결해야 합니다. 인구통계학적 균형, 균등화 승산, 보정을 보고하면서도 어떤 기준이 출시 승인을 좌우하는지 설명하지 않는 대시보드는 공정성이 측정 가능한 것처럼 보이게 만들 뿐, 실제 의사 결정은 해결하지 못한 채 남겨둘 수 있습니다.

모델 카드에 공정성 결과 문서화

공정성 평가 결과는 모델 사용자, 검토자, 거버넌스 팀이 이해할 수 있는 양식으로 기록해야 합니다. 이러한 목적으로 모델 카드가 사용됩니다. 모델 카드에는 모델의 의도된 용도, 평가 데이터, 성능 특성, 한계 및 하위 그룹 결과가 담깁니다.

엔터프라이즈 팀의 경우, 모델 카드에는 어떤 속성이 고려되었는지, 어떤 공정성 기준이 선택되었는지, 하위 그룹 성능은 어떻게 측정되었는지, 어떤 한계가 남아 있는지, 그리고 누가 해당 모델의 사용을 승인했는지를 명시해야 합니다. 또한 데이터 설명서, 학습 실행, 평가 결과, 모니터링 계획과 연결되도록 링크를 제공해야 합니다.

배포 후 공정성 모니터링

배포 후에는 공정성이 변동될 수 있습니다. 시스템을 사용하는 집단이 바뀌거나, 입력 데이터가 변하거나, 업스트림 데이터 파이프라인에서 필드가 추가되거나 제거되거나, 처음 검토했던 것과 다른 워크플로우에서 모델이 사용될 수 있습니다.

출시 후 모니터링에서는 하위 그룹 성능, 데이터 드리프트, 결과 드리프트를 추적해야 합니다. 모델이 중대한 영향을 미치는 의사 결정에 사용되는 경우, 팀은 배포 이전에 검토 임계값과 에스컬레이션 경로를 정의해야 합니다. 예를 들어 거짓음성률(false-negative)이 승인된 격차 임계값을 초과하거나, 특정 그룹이 유입 데이터에서 과소 대표되거나, 모델의 권고가 그룹 간에 현저히 다른 비율로 무시되는 경우 공정성 검토가 트리거될 수 있습니다.

모니터링에도 소유권이 필요합니다. 책임 있는 검토자가 없는 대시보드는 거버넌스를 만들어내지 못합니다. 팀에는 공정성 지표를 검토하는 주기, 위반 사항을 조사하는 프로세스, 그리고 재학습, 임계값 조정, 워크플로우 변경 또는 모델 폐기에 대한 의사 결정 경로가 필요합니다.

공정성 의사 결정을 위한 거버넌스 수립

AI 공정성에는 거버넌스가 필요합니다. 팀은 어떤 피해가 가장 중요한지, 평가에 사용할 수 있는 속성은 무엇인지, 누가 민감 데이터에 액세스할 수 있는지, 어떤 지표가 출시 승인을 좌우하는지, 어느 정도의 격차가 시정을 필요로 하는지를 결정해야 합니다.

법무 및 규정 준수 팀이 참여해야 하지만, 이들이 공정성의 유일한 책임 주체가 되어서는 안 됩니다. 법적으로 허용되는 시스템이라 하더라도 조직이 고객, 직원, 규제 기관 또는 대중에게 옹호하고 싶지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 마찬가지로 법적 제약을 무시한 공정성 검토는 개인정보 보호, 고용, 대출 또는 시민권 리스크를 초래할 수 있습니다. 운영 모델에는 의무를 정의하는 법무 검토와, 시스템의 사람 처우가 맥락상 수용 가능한지 판단하는 윤리적 거버넌스가 모두 필요합니다.

공정성 검토 프로세스에는 모델 소유자, 데이터 스튜어드, 법무, 규정 준수, 보안, 리스크 및 비즈니스 이해관계자가 참여할 수 있습니다. 검토에서는 학습 데이터 세트, 민감하거나 공정성과 관련된 속성, 선택된 공정성 지표, 모델 카드, 모니터링 대시보드, 승인된 정책 예외 등 구체적인 자산과 의사 결정에 책임성을 부여해야 합니다.