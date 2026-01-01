ケーススタディ
広告代理店向け Snowflake
データアクセスのモダナイゼーション、AIドリブンなインサイトによるプランナーの支援、収益化可能なインテリジェンスサービスの立ち上げを後押しし、迅速な行動、コンペでの勝利、測定可能なクライアント成果の実現をサポートします。
概要
広告代理店向けSnowflakeを選ぶ理由
Snowflakeは、代理店が必要とするAI-readyで信頼できる、接続されたプラットフォームを提供し、すべてのクライアントにわたるデータの統合、あらゆるレベルでのインサイト活用、そしてガバナンス機能に影響を与えない業務のモダナイゼーションを実現します。
広告代理店インテリジェンスのモダナイズ
レポーティング、ソーシャルリスニング、キャンペーン、クライアントの各データをシングルプラットフォームに統合することで、プランナーやストラテジストは、複数のシステムへのログインや手作業のワークフローの必要なく、インサイトに迅速にアクセスできます。
制御を犠牲にしないAIの民主化の実現
エンタープライズグレードのガバナンスとロールベースのアクセス制御を維持しながら、メディアチームや戦略チームが自然言語で質問し、高度なインサイトを引き出せるようにします。
AI駆動サービスの収益化
新たな商業モデルと競争優位性を生み出す、差別化されたAIドリブンなプロダクトを構築して提供できます。
広告代理店の主要ユースケース
クロスチャネルオーディエンスの360度ビュー
パブリッシャー、プラットフォーム、キャンペーン、クライアントの各ソースにわたる構造化データと非構造化データを接続してオーディエンスを統合し、ターゲティングとメディアプランニングの精度を高めます。
クライアントインテリジェンスの民主化
ライブのキャンペーンデータや市場データから得られるAI駆動のインサイトを活用し、ミーティングやピッチセッションの場でクライアントからの複雑な質問に迅速に回答できるようにします。
クリエイティブインテリジェンスと最適化
ビジュアル要素やメッセージング要素をパフォーマンスデータと結び付けてクリエイティブアセットを大規模に分析し、成果を生み出す要素を特定してROIを向上させます。
専有データアセットの収益化
パネル、調査、ブランドトラッキングツールといった自社保有のデータアセットにAIを組み込み、静的なデータベースをインタラクティブで収益化可能なインテリジェンスプロダクトへと変革します。
SNOWFLAKEパートナーネットワーク
Snowflakeを基盤とした エコシステム
Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。
ガイド
広告代理店向け 開発者ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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広告代理店向けSnowflake
よくある 質問
広告代理店向けSnowflakeについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
Snowflakeは柔軟なマルチテナントアーキテクチャを提供しており、広告代理店はアカウント間の明確な分離、ガバナンス、制御を維持しながら、クライアントデータをセキュアに管理できます。
はい。Snowflakeは、ウォールドガーデン、メディアプラットフォーム、社内システムからのデータを一元化し、信頼できる唯一の情報源を構築します。これにより、すべてのクライアントキャンペーンにわたって、一貫したレポーティング、クロスチャネルアトリビューション、パフォーマンスの効果測定が可能になります。
Snowflakeでは、組み込みのガバナンス統制とデータクリーンルームを使用して、インサイトをセキュアかつ簡単に共有できます。広告代理店は、データを複製することなく、またデータレプリケーションに関連するセキュリティリスクを高めることなく、プライバシーが保護された環境でパートナーやクライアントとコラボレーションできます。
広告代理店は、AIドリブンな予測、アトリビューションモデリング、オーディエンスインサイト、最適化、パフォーマンス分析にSnowflakeを活用しています。これらはすべて、スケーラブルな単一のデータプラットフォームによって実現されます。
Snowflakeは、ニアリアルタイムのインサイトと高度な効果測定を可能にすることで、広告代理店がステークホルダーに対して測定可能なビジネスインパクトを示せるよう支援します。この透明性はクライアントのニーズへの迅速な対応を可能にし、クライアント維持率の向上に直接的に貢献します。