ケーススタディ
不確実性を確かな価値へSnowflake Energy Solutionsで実現する変革
IT、OT、IoTデータを統合して、ほぼリアルタイムのAIインサイトを提供し、重要なインフラストラクチャを保護します。電力ユーティリティ、石油ガスのバリューチェーン全体でレジリエンスと収益性を推進します。
概要
セキュアなAIデータ基盤でエネルギーイノベーションを加速
IT、OT、そしてIoTデータを一元化することで、ニアリアルタイムなAIインサイトを創出し、極めて重要なインフラストラクチャを保護します。電力・ガス・水道、および石油・ガス業界のバリューチェーン全体において、レジリエンスと収益性の両立を推進します。
セキュアな運用のためのデータ移行とモダナイズ
複数のリージョンでIT、OT、IoTデータをセキュアに統合します。Snowflakeは、ガバナンスの確保されたデータコラボレーションを実現して、重要なインフラストラクチャの保護、コンプライアンスのサポート、運用の統合性を維持します。
AI-readyなデータでレジリエンス向上
ニアリアルタイムの運用データ、資産データ、環境データを統合し、予測に基づくインサイトを獲得します。Snowflakeは、エネルギー企業が障害を未然に防ぎ、作業員の安全性を向上させ、サービスのより迅速な復旧を実現できるよう支援します。
エンタープライズデータエージェントを活用して利益とアジリティを最適化
運用データ、商業データ、市場データを、ほぼリアルタイムのAIインサイトに変換します。Snowflakeは、チームがリスクを管理し、予測を改善し、収益を安定させ、成長をサポートする迅速な意思決定を行えるように支援します。
エネルギー業界のライフサイクルにおける活用ユースケース
探査：確かな自信に基づいた計画と投資
地質、環境、市場のデータを統合して、機会の特定、需要の予測、お客様の資産全体の資本計画のガイドを行います。
生産: プロダクションと資産の稼働時間を最適化
リアルタイムのセンサーと運用データを、資産の使用率の向上、メンテナンスの自動化、プロダクション利益率の最適化につながる予測可能なインサイトに変換します。
供給：複雑なネットワークを通じてエネルギーを安定配送
スケジューリング、物流、およびメーター計量データを一元化することで、容量の最適化や制約条件の予測を可能にし、安全かつ効率的なエネルギー送電と配送を実現します。
販売：市場リスクと収益性の把握
取引データと顧客データを統合して、不安定な市場でリアルタイムの損益の可視性、予測の向上、AIドリブンのスマートな意思決定を実現します。
データエンジニアリング
信頼性の高い連続データエンタープライズパイプラインを、お客様の任意の言語で構築できます。
アナリティクス
最適な料金設定とニアゼロメンテナンスにより、データアナリティクスを加速します。
AI
お客様のデータでカスタマイズされたLLMやMLモデルをセキュアに作成して展開できます。
アプリケーションとコラボレーション
クラウドや組織の枠を超えてライブデータを共有し、さらにアプリケーションの開発、配布、スケーリングを容易にします。
SNOWFLAKEパートナーネットワーク
Snowflakeを基盤にしたエコシステム
データおよびサービスのプロバイダーからなる当社の強力なネットワークが、お客様のSnowflake導入における移行、最適化、そして活用の拡張をサポートします。
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エネルギー業界向けSnowflake
よくある 質問
エネルギー業界向け Snowflake 導入に関するよくあるご質問
Snowflakeのエネルギーソリューションは、石油・ガス企業、電力・ユーティリティプロバイダーが、エネルギーバリューチェーン全体でデータを接続、ガバナンス、分析できるようヘルプします。Snowflake AIデータクラウド上に構築されたこれらのソリューションは、アナリティクス、AI、ほぼリアルタイムの意思決定をサポートし、セキュアでレジリエントで収益性の高いエネルギー運用を実現します。
データとAIの統合プラットフォームを活用することで、エネルギー企業は運用データ、市場データ、そしてエンタープライズデータを大規模に一元化することが可能になります。これらのデータを信頼できる状態かつAI-readyな状態に整えることで、設備のパフォーマンス向上、障害の予兆検知、計画の最適化、さらにはオペレーション全般における迅速かつ的確な意思決定を実現できます。
エネルギー企業は、データプラットフォームを使用して、エンタープライズシステム、運用テクノロジー、コネクテッドデバイスからのデータを、ガバナンスの確保された単一の基盤に統合しています。これにより、アセット、サイト、パートナー、リージョン全体で、一貫したアナリティクス、セキュアなデータ共有、ほぼリアルタイムのインサイトが可能になります。
人工知能は、需要と価格の予測、資産パフォーマンスの最適化、異常の検出、メンテナンスの改善、取引とリスクの意思決定のサポートのために、エネルギーバリューチェーン全体で使用されています。AIは、エネルギーチームが事後運用から予測可能な運用に移行できるよう支援します。
代表的なユースケースには、予測保全、生産・発電の最適化、グリッドおよびネットワーク分析、エネルギー取引とリスク管理、需要予測、規制当局への報告対応、さらには石油・ガスおよび電力・ガス・水道の両部門にわたる顧客分析などが含まれます。
はい、安全です。Snowflakeは、機密性の高い運用エネルギーデータの保護を支援するように設計されたエンタープライズグレードのセキュリティ、ガバナンス、コンプライアンス機能を提供します。お客様は、規制要件や業界要件に対応しながら、チームやパートナー間でのデータセキュアな管理と共有を実現できます。