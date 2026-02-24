エネルギー

Snowflakeで実現するクリーンエネルギー供給基盤の進化と

データドリブン経営への変革

日本最大の発電会社JERAは、Snowflakeを核にデータプラットフォームを刷新。LNG在庫管理の処理時間を1/10以下に短縮し、Excel依存の解消とデータ民主化を実現しました。

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