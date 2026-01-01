スポーツ業界向けSnowflake

Snowflakeは、複数のソースからパフォーマンス、トレーニング、選手のテレメトリデータを集約します。これにより、チームは、ガバナンスとセキュリティを重視したデータプラットフォーム上で、トレンドを分析してデータドリブンな意思決定を行えるようになります。