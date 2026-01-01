ケーススタディ
物流・運輸業界向け Snowflake
AIデータクラウドによる可視性の向上、データアクセスの簡素化、アナリティクスの高度化を通じて、複雑な運輸課題を解決し、物流ネットワークを変革できます。
概要
物流・輸送業界向けSnowflakeを選ぶ理由
データの断片化は、物流企業にとって時間とコストの損失を招き、顧客の信頼を損ないます。Snowflakeはネットワーク全体にわたってデータを統合し、サプライチェーンのあらゆる段階において、途絶の予測、ルートの最適化、意思決定の迅速化を実現します。
計画精度の向上による顧客サービス体験の改善
需要は急速に変化し、顧客の期待も高まっています。リアルタイムのデータ共有により、運送業者、荷送人、パートナーは高い可視性を得て、顧客に影響が及ぶ前に途絶を予測して対応できるようになります。
計画外ダウンタイムの削減と定時配送パフォーマンスの向上
計画、コスト、センサーデータを統合し、燃料の最適化から予知メンテナンスまで、実用的なインサイトを引き出します。
資産、積荷、リソース、コストにわたるAI活用
MLによる予測からエージェント型AIや最適化まで、Snowflakeは技術チームと非技術チームの双方に対して、あらゆる規模でデータをよりスマートかつ迅速な意思決定へと変えるツールを提供します。
ケーススタディ
Ryder：データ活用を拡大し、データドリブンな意思決定とその変革のジャーニーを推進
物流・運輸業界における注目のユースケース
フリート管理と資産の健全性
資産健全性MLは、IoTセンサーデータ、是正措置マニュアル、過去の記録、稼働状況を使用して車両の故障を予測します。
ガイド
物流・輸送業界向けの 開発者ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
0件の結果
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物流・運輸業界向けSnowflake
よくある 質問
物流・運輸業界向けSnowflakeについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
Snowflakeの物流・運輸ソリューションは、運送業者、荷主、パートナーがサプライチェーンネットワーク全体にわたってデータの接続、ガバナンスの確保、分析を行えるようにします。これらのソリューションはSnowflake AIデータクラウド上に構築されており、高度なアナリティクス、AI、リアルタイムの可視性をサポートしています。これにより、ルートの最適化、途絶の予測、そしてレジリエントで効率的な配送業務の実現が可能になります。
Snowflakeのデータシェアリングは、パートナーや顧客からのデータアクセスにおける技術的な障壁と遅延を解消します。注文、受領、イベントのリアルタイムの更新により、データを移動したり、維持が困難な統合パスを構築したりすることなく、ネットワークに問題や機会を通知します。
AIはデータへのアクセスをシンプルにし、ユーザーが意思決定プロセスを改善して自動化できるようにします。主要なAIユースケースとしては、MLによる予測手法とLLMベースの診断と修理の推奨ソリューションを組み合わせて、資産の健全性管理を簡素化することが挙げられます。
Snowflakeマーケットプレイスには、物流と運輸をサポートする80を超えるデータセットが含まれています。たとえば、トラック、航空、鉄道、海上輸送の可視性、価格、ESG、気象など、意思決定の強化に役立つさまざまなデータセットを利用できます。
物流・運輸のチームには迅速な行動が求められます。Snowflakeを利用すれば、複雑なインフラストラクチャを構築することなく、輸送業者、パートナー、サードパーティーソース間でデータを簡単に接続できます。信頼できるシングルプラットフォームにより、データに一貫したエンドツーエンドのガバナンスが適用されているという安心感のもとで、運用チームはネットワーク全体にわたるリアルタイムの可視性に基づいて確信を持って行動できます。さらに、エンタープライズグレードのセキュリティ機能が組み込まれているため、機密性の高い出荷、パートナー、顧客のデータを容易に保護でき、社内チームと社外パートナーの双方が、安心して大規模なコラボレーションとデータ共有を行えます。