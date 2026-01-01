ケーススタディ
ライフサイエンス業界向け Snowflake
GxP、HITECH、HIPAAなどの規制要件への準拠を可能にする堅牢なデータとAIの基盤により、研究と発見の加速、サプライチェーンの最適化、商業的効果の推進が実現します。
概要
ライフサイエンス業界向けSnowflakeを選ぶ理由
Snowflake AIデータクラウドを活用し、ソースシステム全体にわたってサイロ化した研究データと商用データを統合することで、実用的なビジネスインサイトの抽出、AIの活用、社内外のチームやパートナーとセキュアなコラボレーションが実現します。
イノベーションの加速
Snowflakeアカウント内で直接ネイティブAI機能やLLMを活用することにより、データアナリティクスの合理化とAI展開の合理化がもたらされます。
統合されたライフサイエンスエコシステムへの接続
ライフサイエンス業界向けのAI-readyなデータ、アプリ、エージェント型プロダクトの包括的なエコシステムへのシームレスなアクセスを可能にする、オープンアーキテクチャを活用できます。
最も機密性の高いデータとAI資産の保護
リージョンやクラウドを横断して、エンタープライズグレードのセキュリティ、ガバナンス、オブザーバビリティ、事業継続性とディザスタリカバリ（BCDR）の制御を利用できます。
ライフサイエンス業界の 主要ユースケース
研究開発の迅速化
データ、セキュアなコラボレーション、AIにより、業界の研究を加速し、発見までの時間を短縮します。
リアルワールドインサイト
構造化データと非構造化データの両方にわたって高度なアナリティクスとAIを活用し、リアルワールドエビデンスを実用的なインサイトに変換します。
サプライチェーンの最適化
ファーストパーティデータとサードパーティのデータのインサイトを活用して、サプライチェーン全体の効率化を推進し、中断をより的確に予測して未然に防止します。
商業的効果
データとAIを活用して商業エンゲージメントをパーソナライズし、新規市場投入の成功を最適化します。
Snowflakeパートナーネットワーク
Snowflakeを基盤としたライフサイエンスエコシステム
Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。
ガイド
ライフサイエンス業界向け 開発者ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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ライフサイエンス業界向けSnowflake
よくある 質問
ライフサイエンス業界向けSnowflakeについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
クラウドプラットフォームは、データの統合、コストの削減、イノベーションの加速を実現する、セキュアでスケーラブルな基盤を提供します。ライフサイエンス業界の組織が活用できるメリットとしては、いかが挙げられます。
サイロ化されたデータの集約：分散したソース（EHR、保険請求データ、ゲノミクス）を信頼できる唯一の情報源に統合することで、データサイロを解消します。これにより、ケア提供や業務効率化といった下流のユースケースを支える、より優れたインサイトが得られます。
接続されたエコシステムの活用：コストとリスクを伴うデータレプリケーションなしに、研究パートナーやビジネスパートナーとライブデータをセキュアに共有できます。これにより、臨床試験期間の短縮、研究コストの削減、マーケティングパーソナライゼーションの向上、データ収益化の新たな機会の創出などが可能になります。
事業継続性の確保：重要なシステムをダウンタイムから保護する優れたディザスタリカバリにより、レジリエンスが強化されます。クラウドプラットフォームは、HIPAAコンプライアンスをサポートしながら、予測可能な運用モデルへ移行することで設備投資（CAPEX）を削減します。
データとAIの活用によるROIの向上：統合されたデータを使用して、AIモデルや機械学習モデルを強化できます。これにより、運用コストの削減、サプライチェーンの最適化、創薬パイプラインの加速につながる予測分析の展開が可能になります。
Snowflakeは、PHIやPIIを含むデータ保護とコンプライアンスを実現するために、世界的に認められた、公的機関や商用の主要なセキュリティ標準をサポートしています。これには、HIPAA、HITRUST、FedRAMP、SOC2、GDPRへの準拠のサポートが含まれます。詳しくは、Snowflakeのセキュリティハブをご覧ください。
はい。SnowflakeのAIデータクラウドを利用することで、ライフサイエンス組織は、クラウドやリージョンを問わず、あらゆる場所にあるすべてのマルチモーダルデータ（構造化、非構造化、半構造化）をアクティベートできます。
Snowflakeは、ライフサイエンス組織向けのベストオブブリードの多くのソリューションと互換性があり、その多くはSnowflakeマーケットプレイスのネイティブアプリやコネクタからアクセスできます。
規制コンプライアンスは全体としてお客様の責任ですが、Snowflakeは、その活動においてお客様と一定の責任を分担・共有していることを理解しています。SnowflakeによるGxPワークロードのサポートについて、詳しくはこちらのドキュメントをご参照ください。