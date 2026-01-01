決済業界向けSnowflake

Snowflakeは、ブラックフライデーのようなトラフィック集中期の大規模なトランザクション急増に対して、コンピュートリソースを迅速かつ自動的にスケーリングすることでシームレスな決済業務を実現します。この優れたパフォーマンスは、データワークロードの分離によってさらに保護されます。高負荷なアナリティクスが同時に実行されている場合でも、ミッションクリティカルな決済処理が中断されることはありません。

ストレージ容量は実質無制限であり、コンピュートパワーとは独立してスケーリングします。そのため、企業はインフラストラクチャの限界に達することなく、指数関数的なデータ増加に対応できます。さらに、Snowflakeのマルチクラウドアーキテクチャは、グローバルでの可用性とディザスタリカバリを提供します。これらは、24時間365日止まらない決済の信頼性を維持するために不可欠です。最後に、ゼロコピーのデータシェアリングにより、各チームは、大容量のデータセットを移動や複製する際のリスクやレイテンシーの心配なく、組織全体にわたってリアルタイムの取引データにアクセスできるようになります。