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Block Achieves 28% Faster Queries with Snowflake
Snowflakeでクエリパフォーマンスを加速し、より迅速にインサイトを得るための実証済みの戦略をご紹介します。
AI駆動のデータファウンデーションにより、決済エコシステムをモダナイズします。流動性の最適化や金融犯罪の防止を実現し、あらゆるトランザクションにおいて優れた成果をもたらします。
概要
データサイロを削減し、カード取引からデジタルウォレットまで、あらゆる決済タッチポイントでニアリアルタイムのAIドリブンなリスク分析を実現します。データの移動やコピーを不要にして、収益と顧客の信頼の保護を支援します。
散在している決済システムを、トランザクションデータ、加盟店アナリティクス、不正検知のための信頼できる唯一の情報源に統合します。運用の複雑さが軽減され、リアルタイムの意思決定が実現します。
内部のトランザクションデータを、外部の不正シグナル、加盟店データ、サードパーティのリスクフィードとシームレスに統合するオープンアーキテクチャにより、決済イノベーションを加速します。
エンタープライズ対応の組み込みのセキュリティ、ガバナンス、オブザーバビリティの機能により、決済データとブランドの評判を保護します。 広範なデータリネージと監査機能により、厳格な業界標準に対応します。
ビジネス全体のデータを集約することで、潜在的な不正の検知やKYC/AMLコンプライアンス対応を実現し、リスクを軽減します。
統合されたアナリティクスにより、決済パフォーマンス、承認率、トランザクションパターンについて、より深いインサイトを獲得します。
ハイパーパーソナライゼーションと予測分析により、顧客生涯価値を高めます。商品の適合性とクロスセルの機会を特定します。
Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。
ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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決済業界向けSnowflake
Snowflakeを活用したデータとAIのジャーニーについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
決済業界向けSnowflake AIデータクラウドは、マルチチャネルのトランザクションデータを統合し、リアルタイムの不正検知、決済の最適化、インテリジェントな意思決定を実現する統合プラットフォームです。決済処理データとAI駆動のアナリティクスを組み合わせることで、カード取引、デジタルウォレット、加盟店システム間のサイロを解消するとともに、決済エコシステム全体に向けたセキュアなデータ共有機能を提供します。
多くの決済企業が、Snowflakeを活用してトランザクションデータを戦略的資産に変え、クロスチャネルのデータを統合することで、リアルタイムの不正検知とインテリジェントな承認率の最適化を実現しています。
AIドリブンのトランザクションスコアリングとルーティングを活用することで、プロバイダーは認可の成功率を最適化しながら、AML/KYCコンプライアンスプロセスを自動化できます。この統合された基盤は、トランザクションを保護するだけでなく、加盟店に関する深いアナリティクスや、新たな収益源となるセキュアなデータプロダクトの創出も可能にします。最終的に、これらの重要な機能を一元化することで、決済企業は長期的なロイヤルティとビジネスの成長を促進する、パーソナライズされたプロアクティブな顧客体験を提供できます。
決済業界のSnowflakeのお客様は、コスト削減と重要なレポーティングにおけるデータ処理の高速化を達成し、業務を変革しています。統合されたデータファウンデーションを活用することで、これらの企業は、トランザクション承認率の向上や誤検知の大幅な削減など、決済パフォーマンスにおいて測定可能な改善を実現しています。
また、セキュアなパイプラインと高付加価値のサービスとしてのデータ（DaaS）オファリングの提供を通じてデータを収益化し、新たな収益源を開拓しています。運用面では、リアルタイムのデータ更新とプロアクティブな加盟店サポートに移行するとともに、トランザクション量が最も集中するピーク時でもキャパシティ制約を受けない、スケーラブルなアーキテクチャの恩恵を受けています。
エージェント型AIは、静的な自動化を超えて真の自律的インテリジェンスへと進化することで、決済業界を根本から再構築しています。これらのシステムは、不正検知や決済承認における複雑でリアルタイムの意思決定を支援し、トランザクションのスピードを犠牲にすることなくセキュリティを実現します。インテリジェントなAIエージェントは、バックオフィス業務の支援だけでなく、決済に関する紛議や技術的な問題を従来の方法よりも迅速かつ正確に解決することで、粒度の高い顧客サービスを提供します。
こうした自律型ツールは、グローバルなトラフィックを継続的に監視することで業務を自己最適化し、変化する市場パターンにリアルタイムで適応すると同時に、データドリブンなリスク評価を通じて、ハイパーパーソナライズされたユーザー体験を提供します。一方で、専門のエージェントが、すべての決済チャネルにわたって規制コンプライアンスのサポートや不審なアクティビティの監視といった高負荷のタスクを担当します。
Snowflakeは、ブラックフライデーのようなトラフィック集中期の大規模なトランザクション急増に対して、コンピュートリソースを迅速かつ自動的にスケーリングすることでシームレスな決済業務を実現します。この優れたパフォーマンスは、データワークロードの分離によってさらに保護されます。高負荷なアナリティクスが同時に実行されている場合でも、ミッションクリティカルな決済処理が中断されることはありません。
ストレージ容量は実質無制限であり、コンピュートパワーとは独立してスケーリングします。そのため、企業はインフラストラクチャの限界に達することなく、指数関数的なデータ増加に対応できます。さらに、Snowflakeのマルチクラウドアーキテクチャは、グローバルでの可用性とディザスタリカバリを提供します。これらは、24時間365日止まらない決済の信頼性を維持するために不可欠です。最後に、ゼロコピーのデータシェアリングにより、各チームは、大容量のデータセットを移動や複製する際のリスクやレイテンシーの心配なく、組織全体にわたってリアルタイムの取引データにアクセスできるようになります。
決済企業は、Snowflakeマーケットプレイスを活用することで、データを運用コストから利益率の高い収益源へと変えています。このセキュアなエコシステムを通じて、各社は価値の高いサービスとしてのデータ（DaaS）オファリングを投入し、さまざまな金融機関に対して高度なトランザクションインテリジェンスや加盟店インサイトを提供しています。