EXPEDITION 2026 へようこそ。ーーデータとAIを、真の「ビジネスの力」に変える場所。

ただトレンドを聞くのではなく、次に取るべき「アクション」を持ち帰る。EXPEDITION 2026では、参加される皆様のミッションに合わせた2つの実践的なトラックをご用意しました。

【 現場でシステムを構築する方へ 】

概要説明は最小限に抑え、技術の核心に迫ります。 画面いっぱいのコード、リアルタイムのデモ、そして最新機能の先行体験。現場の課題を解決し、エンジニアとしてのスキルを一段階引き上げるディープな技術セッションです。

【 組織とビジネスを牽引する方へ 】

求められるのは、AIへの投資をいかに利益へとつなげるか。

業界をリードする企業は、どのような戦略を描き、決断を下したのか。具体的なビジネス成果と「意思決定のリアル」に焦点を当て、皆様の組織を次のステージへ導くヒントを提供します。

「KEYNOTE」と「Luminary Talks」では、全員と一緒に将来のビジョンを描きます。