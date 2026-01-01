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グローバルイベント | 11月 4–6, 2026

Expedition

実践的な技術ワークショップと厳選されたエグゼクティブ向けセッションで、AIエージェントによる変革の第一歩を踏み出しましょう。

Save your seat

参加のメリット

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AIの実証実験（PoC）から、本格的な本番運用へ

For Builders

完全データネイティブAIコーディングエージェント「Snowflake CoCo」で構築。データエンジニアリング、アナリティクス、機械学習（ML）、エージェント構築まで。プロトタイピングから本番環境への実装に至るあらゆるプロセスを、シンプルかつ信頼性の高い「会話形式」で実現します。

For Leaders

Snowflakeの最新機能を実演（デモ）で確認し、先進的なリーダーがどのようにビジネス現場で即活用できるエージェント型ワークフロー（Agentic Workflows）を実装しているかを学べます。

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単一のワークスペースで、あらゆる問いを次のアクションへ

For Builders

Snowflake CoWork」を使って、分析・自動化・アクションを一元化

複雑なつなぎ込みのコード（グルーコード）の記述を大幅に削減し、本質的な成果のデリバリーとスピード開発に集中できます。

 

For Leaders

事業の要となるユースケースにAIを組み込み、よりスマートな働き方を実現している業界トップ企業の取り組み事例をご紹介します。
 

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データを大規模かつスピーディにAI-Readyへ

For Builders

スモールスタートの初期プロジェクトから、エンタープライズ規模の本格的なワークロードまでをカバーする、GA（一般提供）およびプレビュー機能をご紹介します。

 

For Leaders

全社データ、コンテクスト（背景情報）、厳格なガバナンスを包括的に統合することで、ビジネスで真に成果を出すAIを構築し、あらゆるチームへ展開・拡張する方法を提示します。