Snowflakeは、ネイティブなコネクタとAPIを通じて既存の防衛テクノロジースタックとシームレスに統合され、ご使用中のデータベース、アナリティクスツール、ビジネスインテリジェンスプラットフォームと連携して機能します。

ハイブリッドとマルチクラウドの展開に対応しているため、政府機関はオンプレミスシステムを維持したままで、政府承認リージョンでクラウド機能を活用できます。

データはSnowflakeで直接ホストすることも、外部テーブルやApache Icebergなどの広く普及したオープンテーブルフォーマットで保持することも可能です。この柔軟性により、政府機関はデータエコシステム全体にわたって一貫したガバナンス、セキュリティ、アクセス制御を維持しながら、段階的なモダナイゼーション、オープンアーキテクチャのサポート、ベンダーロックインの回避を実現できます。