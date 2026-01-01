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レガシーデータウェアハウスが意思決定の優位性を妨げていませんか？「行動しないコスト」とは
戦略的優位性を脅かす無行動のコストと、モダンなデータプラットフォームがもたらすメリットについて解説します。
ミッションデータを戦略的優位性や作戦的優位性に変えます。コンテキストの異なるデータをセキュアに統合して共有できるようにすることで、複雑な環境における即応性と意思決定を支援します。セキュリティやミッションの継続性を損なうことなく、アナリティクスとAIの大規模な活用を可能にします。
概要
Snowflakeは、ミッションデータを大規模かつセキュアに統合して運用化することで、防衛リーダーに意思決定の優位性をもたらします。米国国防総省（戦争省）によるIL4およびIL5の承認を受けた展開環境で、ライブコラボレーション、システムのモダナイゼーション、AIとアナリティクスを制御できます。
チームをデータベース管理から解放し、即応体制の構築に注力できるようにします。変化するミッションの需要に合わせて、コスト、使用状況、AIとデータのプラットフォームを調整し、大規模環境でも一貫したパフォーマンスを発揮します。
米国国防総省に認可されたプラットフォームで、作戦のスピードと意思決定の優位性を高めます。ロールベースのアクセス、行レベルのセキュリティ、マスキングにより、機密データとAIにわたってガバナンスを保護して徹底します。
ガバナンスが確保された重複のないリアルタイムのデータ共有を通じて、各種組織、指揮系統、提携パートナーとコラボレーションできます。制御を確実に維持しながら、連携と共同ミッションの遂行を加速します。
データの統合により、透明性とコンプライアンスを強化します。即応体制、財政面のアカウンタビリティ、インサイトに基づいた意思決定を加速します。
実世界のデータをセキュアに統合し、ライブでの意思決定、可視性、需要予測、維持整備、そしてミッションの即応性を強化します。
データシステムをモダナイズすることで、重要な業務を中断させることなく、複雑さの軽減、効率化、AIとアナリティクスの拡張を実現します。
予測分析により、中断を最小限に抑えます。稼働時間を向上させ、メンテナンスコストを削減し、メンテナンスのスケジュール実行を自動化します。
Our network of data and services providers can help you migrate, maximize and extend your Snowflake deployment.
ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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防衛向けSnowflake
防衛向けSnowflakeについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
Snowflakeは複数の主要なセキュリティ認可を維持しており、以下を始めとする業界のコンプライアンス標準およびフレームワークに対応しています。
管理対象非機密情報を対象とする米国国防総省（DoD）影響レベル4およびレベル5（AWSで利用可能）
400を超えるセキュリティ制御を備えたFedRAMP High認可（Microsoft AzureおよびAWSで利用可能）
連邦情報システムを対象とするFISMA準拠（Microsoft AzureおよびAWSで利用可能）
SSDF（セキュアソフトウェア開発フレームワーク）
SOC 1およびSOC 2 Type II認証
CUI、PII、PHIのデータタイプのサポート
Snowflakeは、すべてのデータ、コード、アプリケーション、AIのための統合されたプラットフォームです。構造化データ、半構造化データ、非構造化データ（CUI、PII、PHIを含む）の管理に加え、以下の構築と実行が可能です。
AIと機械学習：データが存在する場所で直接、LLMやMLモデルをセキュアに展開できる
アプリとコード：SnowflakeネイティブアプリとSnowparkを使用して、カスタムアプリケーションやデータパイプラインを実行できる
Snowflakeは、ネイティブなコネクタとAPIを通じて既存の防衛テクノロジースタックとシームレスに統合され、ご使用中のデータベース、アナリティクスツール、ビジネスインテリジェンスプラットフォームと連携して機能します。
ハイブリッドとマルチクラウドの展開に対応しているため、政府機関はオンプレミスシステムを維持したままで、政府承認リージョンでクラウド機能を活用できます。
データはSnowflakeで直接ホストすることも、外部テーブルやApache Icebergなどの広く普及したオープンテーブルフォーマットで保持することも可能です。この柔軟性により、政府機関はデータエコシステム全体にわたって一貫したガバナンス、セキュリティ、アクセス制御を維持しながら、段階的なモダナイゼーション、オープンアーキテクチャのサポート、ベンダーロックインの回避を実現できます。
Snowflakeは、全面的な置き換えを行うのではなく、既存システムと統合することで段階的なモダナイゼーションを実現します。政府機関は、現在の業務を維持しながらレガシーデータベース、メインフレーム、オンプレミスシステムを接続し、準備が整った時点でワークロードを移行できます。
SnowConvertなどの自動化ツールや、専門知識を備えたSnowflakeのパートナーエコシステムを活用することで、移行をさらに加速することも可能です。あらゆるソースから生データを取り込むことで、Snowflakeは高度なAIとアナリティクスを活用しながら、任意のペースでモダナイゼーションを実現できます。
Snowflakeは、データの移動やレプリケーションなしに、各軍種、主要司令本部、同盟国の間でのガバナンスの効いたライブでのデータ共有を可能にします。データ所有者が制御を全面的に維持したまま、認可されたユーザーにセキュアにアクセスを付与できるようにすることで、統合作戦、プログラム間連携、任務遂行を支援します。
仕組み：
アカウント間でのデータのコピーや転送は行われない
Snowflakeのサービスレイヤーとメタデータストアを通じて、セキュアなアクセスを実現
ソースの場所でライブデータへの読み取り専用のデータベースアクセスが提供される
標準のロールベースのアクセス制御によって認可が管理される
包括的な監査ログによってコンプライアンスと監督を支援する
メリット：
従来のデータ共有に伴うリスク、コスト、複雑さを回避できる
組み込みのガバナンスとコンプライアンスがデフォルトでてきようされる
ダイレクトセキュアシェアリング、プライベートリスティング、Data Exchange、データクリーンルームなど、さまざまな共有モデルがサポートされている