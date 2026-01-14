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2026 Financial Services AI & Data Predictions
金融サービス業界をリードするエグゼクティブが、エンタープライズデータとAI導入の次なる時代への道筋を語ります。ぜひご覧ください。
顧客エンゲージメントを強化し、金融サービスエコシステムを接続します。統合されたオープンなデータプラットフォームで、銀行業務のAIワークフローをスケールできます。
概要
分断されたデータランドスケープを単一のセキュアなデータファウンデーションに統合することで、グローバルなコンプライアンスに対応しながら、AIイノベーションを加速します。
組み込みのガバナンス、データリネージ、そしてBasel III、CCAR、SOX、AMLに対応した金融グレードのセキュリティを備えたシングルプラットフォーム上で、リアルタイムの不正検知、流動性リスクモデリング、規制当局への報告を実行できます。
あらゆるタッチポイントにわたって顧客インテリジェンスを統合し、AIドリブンのパーソナライゼーション、ネクストベストアクションの提案、よりスマートな引受を実現することで、解約率を低減し、ウォレットシェアを拡大します。
レガシーインフラストラクチャを、柔軟にスケールする環境へと置き換えます。3,000以上のデータセットへのアクセス、金融テクノロジーパートナーとのセキュアなコラボレーション、データの収益化により、新たな収益ストリームを創出できます。
複雑な信用リスク、流動性リスク、カウンターパーティリスクの計算を自動化し、インテリジェントなリアルタイムインサイトを大規模に提供します。
AI駆動のシングルデータプラットフォームにより、さまざまな事業部門や管轄区域にわたって規制当局への報告義務に対応できます。
ハイパーパーソナライゼーションと予測分析を通じて顧客生涯価値を高め、商品適合性の向上とクロスセル機会の創出を促進します。
AI駆動の不正検知と自動化されたKYC/AML機能により、リスクを低減し、不審なパターンを特定して、金融犯罪をリアルタイムで阻止します。
Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。
ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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銀行業界向けSnowflake
Snowflakeを活用したデータとAIのジャーニーについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
銀行業界向けSnowflake AIデータクラウドは、サイロ化されたレガシーデータを一元化すると同時に、ガバナンスが適用された組み込みのAI機能を提供するように設計された、統合されたAIネイティブのプラットフォームです。これにより、銀行はクラウドを横断して構造化データと非構造化データをセキュアに管理でき、中核となる銀行業務から高度なAIエージェント開発に至るまで、あらゆる領域で「信頼できる唯一の情報源」を実現できます。
SnowflakeのAIデータクラウドは、断片化した銀行のデータサイロをセキュアな信頼できる唯一の情報源へと統合し、業界で最も重要なワークフローを支えます。データを統合することで、銀行はリアルタイムの不正検知を推進し、AML/KYCモニタリングを自動化し、厳格なバーゼルIIIやCCARの報告要件にも容易に対応できます。また、このプラットフォームは、360度アナリティクスを通じて高度にパーソナライズされた顧客体験を実現し、信用引受や市場リスクにおける意思決定を加速させます。組み込みのCortex AIサービスとSnowflakeマーケットプレイスへの直接アクセスにより、企業は高度なMLモデルを展開し、サードパーティデータをほぼ即時に統合できます。このエコシステム全体は、マルチクラウド環境にわたってエンタープライズグレードのセキュリティのもとで運用され、データ移動の必要性を排除し、AIドリブンな時代におけるコンプライアンスをサポートします。
Snowflakeを活用する銀行は、分断されたレガシーシステムを統合されたAI-readyな基盤に集約することで、大きなビジネス成果を実現しています。このアーキテクチャの転換により、戦略的なコスト最適化と業務効率化が促進され、ローン処理の市場投入期間が短縮されるとともに、手作業によるレポート作成の負担からチームが解放されます。重要なビジネスメトリクスを自動化することで、銀行はアナリストやトレーダーの生産性を高めると同時に、リアルタイムの自動化された不正検知を通じてリスク管理を強化できます。こうした効率化は規制対応における戦略的な優位性にもつながり、金融機関は俊敏性を犠牲にすることなく、流動性の改善とコンプライアンスの確保につながる、より迅速で粒度の高い意思決定を行えるようになります。最終的に、Snowflakeは、データを単なるストレージ上の負債から銀行業界の未来を支える競争優位性のある資産へと変えるために必要な、セキュアでスケーラブルな基盤を実現します。
Snowflakeは、銀行業務を受動的なデータリポジトリから、リアルタイムのアクションを実現するAI駆動のエンジンへと変革します。高度なAIをAIデータクラウドに直接統合することで、銀行はデータ移動のリスクを伴うことなく、複雑なワークフローを自動化し、構造化データと非構造化データの両方からインサイトを抽出できます。
銀行業務においてAIが価値をもたらす領域：
Snowflakeは、以下を始めとする多層的なエンタープライズグレードの保護を通じて、銀行業界のお客様のセキュリティとコンプライアンスをサポートしています。
「顧客の360度ビュー」を構築することで、銀行はリテール、住宅ローン、投資などの事業領域を横断し、あらゆるインタラクションを分析できます。これにより、顧客生涯価値を高めるリアルタイムでデータドリブンなオファーの提供や商品の適合性評価が可能になります。