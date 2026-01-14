銀行業界向けSnowflake

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Snowflake World Tourが東京にやってきます

9月10日〜11日 グランドプリンスホテル新高輪で開催。AIとデータの先端事例に浸れる2日間です！

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金融サービス
概要
金融サービスにおけるESG規制当局への報告とコンプライアンス引受審査、プライシング、リスク選定不正検知と金融犯罪金融サービスにおける顧客の360度ビュークオンツ調査と投資分析
パートナー
関連リソース

銀行業界向け Snowflake

顧客エンゲージメントを強化し、金融サービスエコシステムを接続します。統合されたオープンなデータプラットフォームで、銀行業務のAIワークフローをスケールできます。

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VIRTUAL EVENT

Accelerate Financial Services

Deliver Agentic Workflows with Industry Context and AI Connectivity

概要

銀行業界向けSnowflakeを選ぶ理由

分断されたデータランドスケープを単一のセキュアなデータファウンデーションに統合することで、グローバルなコンプライアンスに対応しながら、AIイノベーションを加速します。

simplify diagram

AI駆動のリスク軽減とコンプライアンスの加速

組み込みのガバナンス、データリネージ、そしてBasel III、CCAR、SOX、AMLに対応した金融グレードのセキュリティを備えたシングルプラットフォーム上で、リアルタイムの不正検知、流動性リスクモデリング、規制当局への報告を実行できます。

secure data

顧客データの価値の最大化

あらゆるタッチポイントにわたって顧客インテリジェンスを統合し、AIドリブンのパーソナライゼーション、ネクストベストアクションの提案、よりスマートな引受を実現することで、解約率を低減し、ウォレットシェアを拡大します。

connected icon

銀行エコシステムのモダナイズと接続

レガシーインフラストラクチャを、柔軟にスケールする環境へと置き換えます。3,000以上のデータセットへのアクセス、金融テクノロジーパートナーとのセキュアなコラボレーション、データの収益化により、新たな収益ストリームを創出できます。

Snowflakeのお客様

Snowflakeを採用している 銀行業界のリーダー企業

金融サービス

「他のプロバイダーでは、これほどの提供スピードは実現できなかったでしょう」

—Kaushik Ghosh Dastidar氏
NatWest ESGクラウドソリューション部門責任者

ストーリーを読む

  • 6倍オンボーディング時間を3か月から2週間に短縮したことによる速度改善
  • 75万ドルスタッフのトレーニングにかかるコストと給与の削減額 
ケーススタディを読む
Two professionals collaborating in an office

Snowflakeは多くの主要な銀行企業に選ばれています

銀行業界における 主要ユースケース

risk management

リスク管理

複雑な信用リスク、流動性リスク、カウンターパーティリスクの計算を自動化し、インテリジェントなリアルタイムインサイトを大規模に提供します。

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regulatory reporting

規制当局への報告

AI駆動のシングルデータプラットフォームにより、さまざまな事業部門や管轄区域にわたって規制当局への報告義務に対応できます。

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customer 360

顧客の360度ビュー

ハイパーパーソナライゼーションと予測分析を通じて顧客生涯価値を高め、商品適合性の向上とクロスセル機会の創出を促進します。

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financial crime

金融犯罪対策

AI駆動の不正検知と自動化されたKYC/AML機能により、リスクを低減し、不審なパターンを特定して、金融犯罪をリアルタイムで阻止します。

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SNOWFLAKEパートナーネットワーク

Snowflakeを基盤とした エコシステム

Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。

Snowflakeパートナーを探す
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ガイド

銀行業界向け 開発者ガイド

本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。

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銀行業界向けSnowflake

よくある 質問

Snowflakeを活用したデータとAIのジャーニーについてのよくある質問とその回答をご紹介します。

銀行業界向けSnowflake AIデータクラウドは、サイロ化されたレガシーデータを一元化すると同時に、ガバナンスが適用された組み込みのAI機能を提供するように設計された、統合されたAIネイティブのプラットフォームです。これにより、銀行はクラウドを横断して構造化データと非構造化データをセキュアに管理でき、中核となる銀行業務から高度なAIエージェント開発に至るまで、あらゆる領域で「信頼できる唯一の情報源」を実現できます。

SnowflakeのAIデータクラウドは、断片化した銀行のデータサイロをセキュアな信頼できる唯一の情報源へと統合し、業界で最も重要なワークフローを支えます。データを統合することで、銀行はリアルタイムの不正検知を推進し、AML/KYCモニタリングを自動化し、厳格なバーゼルIIIやCCARの報告要件にも容易に対応できます。また、このプラットフォームは、360度アナリティクスを通じて高度にパーソナライズされた顧客体験を実現し、信用引受や市場リスクにおける意思決定を加速させます。組み込みのCortex AIサービスとSnowflakeマーケットプレイスへの直接アクセスにより、企業は高度なMLモデルを展開し、サードパーティデータをほぼ即時に統合できます。このエコシステム全体は、マルチクラウド環境にわたってエンタープライズグレードのセキュリティのもとで運用され、データ移動の必要性を排除し、AIドリブンな時代におけるコンプライアンスをサポートします。

Snowflakeを活用する銀行は、分断されたレガシーシステムを統合されたAI-readyな基盤に集約することで、大きなビジネス成果を実現しています。このアーキテクチャの転換により、戦略的なコスト最適化と業務効率化が促進され、ローン処理の市場投入期間が短縮されるとともに、手作業によるレポート作成の負担からチームが解放されます。重要なビジネスメトリクスを自動化することで、銀行はアナリストやトレーダーの生産性を高めると同時に、リアルタイムの自動化された不正検知を通じてリスク管理を強化できます。こうした効率化は規制対応における戦略的な優位性にもつながり、金融機関は俊敏性を犠牲にすることなく、流動性の改善とコンプライアンスの確保につながる、より迅速で粒度の高い意思決定を行えるようになります。最終的に、Snowflakeは、データを単なるストレージ上の負債から銀行業界の未来を支える競争優位性のある資産へと変えるために必要な、セキュアでスケーラブルな基盤を実現します。

Snowflakeは、銀行業務を受動的なデータリポジトリから、リアルタイムのアクションを実現するAI駆動のエンジンへと変革します。高度なAIをAIデータクラウドに直接統合することで、銀行はデータ移動のリスクを伴うことなく、複雑なワークフローを自動化し、構造化データと非構造化データの両方からインサイトを抽出できます。
 

銀行業務においてAIが価値をもたらす領域：
 

  • 金融犯罪の防止：Cortex AIを活用したリアルタイムの異常検知とパターン認識により、不正をより迅速かつ正確に阻止します。
  • リスクとコンプライアンス：信用リスクスコアリングとストレステストを自動化し、規制対応にかかる期間を短縮して資本を最適化します。
  • 体験のパーソナライズ：対話型AIアシスタントとセンチメント分析を展開し、高度にパーソナライズされた「ネクストベストアクション」を顧客に提案します。
  • インテリジェントなドキュメント処理：Document AIを活用して、SEC提出書類、目論見書、調査報告書のデータの要約と抽出を、大規模かつ迅速に実行します。
  • 引受業務と請求処理：生成AIを活用してドキュメント分析とコスト予測を自動化し、ローン承認から支払い決定に至るまでのすべてのプロセスを効率化します。

Snowflakeは、以下を始めとする多層的なエンタープライズグレードの保護を通じて、銀行業界のお客様のセキュリティとコンプライアンスをサポートしています。
 

  • SOC 1/2 Type II、PCI DSS、FedRAMP High、ISO 27001、韓国のK-FSIなどの専門的な金融サービス基準を含む、堅牢な規制認証
  • Tri-Secret Secureによる暗号化、IPホワイトリスト、多要素認証、ダイナミックマスキングポリシーを備えた粒度の高い行および列レベルのセキュリティによる暗号化とアクセス制御
  • 事業部門全体のコンプライアンスを実現する、オブジェクトのタグ付け、データ分類、監査証跡、セキュアデータシェアリングを備えた堅牢なデータガバナンス機能
  • 自動レプリケーション、ポイントインタイムリカバリを可能にするTime Travel、ディザスタリカバリのためのFail-Safeを含む、組み込みのデータ保護
  • 詳細な監査レポート、脆弱性管理、お客様主導のセキュリティ評価による透明性の高いセキュリティプラクティスによる、規制要件やサードパーティリスク管理要件への対応

「顧客の360度ビュー」を構築することで、銀行はリテール、住宅ローン、投資などの事業領域を横断し、あらゆるインタラクションを分析できます。これにより、顧客生涯価値を高めるリアルタイムでデータドリブンなオファーの提供や商品の適合性評価が可能になります。