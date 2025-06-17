コンテンツにスキップ

自動車業界向けAIデータクラウド

設計からディーラーまで、データとAIを活用。車両開発におけるコラボレーション、製造の改善、エコシステム全体の永続的な価値の創出。

Watch Now:

How Nissan utilizes Snowflake

自動車イノベーションの促進 AIデータファウンデーション

開発サイクルの高速化、コストの削減、サービスの向上

インフラストラクチャーやプラットフォームのメンテナンスではなく、エンタープライズデータから価値を引き出すことに集中できます。設計システム、生産環境、コネクテッドカー、サービスオペレーション、保証システムを横断してシームレスにデータを共有し、車両性能とカスタマーエクスペリエンスを総合的に把握します。

コネクテッドカーデータ用のスケーラブルで高性能なプラットフォームを利用する

高解像度のセンサーデータとカメラデータ向けに設計されたアーキテクチャにより、膨大なデータ量に対応。ストレージとコンピューティングを分離し、パフォーマンス、セキュリティ、ガバナンスを維持しながらコスト効率良く管理 。既存のデータエコシステムとの相互接続性を損なうことなく、すべての車両ストリームをスケーラブルな1つのプラットフォームに統合。

新たな収益源の創出

Snowflakeマーケットプレイスを通じて自動車データ製品を安全に共有、収益化。あらゆるタッチポイントでの顧客インタラクションを把握し、パーソナライズされたエクスペリエンスとサービスを提供します。プライバシーを管理し、コンプライアンスを維持しながら、エコシステムパートナーと安全にコラボレーション。

AI/ML機能を活用した高度なアナリティクスの活用とスケーリング

チームは、AI/MLを使用して、特別なインフラストラクチャーなしで予測モデルを開発できます。従来サイロ化されていた企業データをつなぎ、車両設計、生産品質、アフターサービスを改善。使い慣れたツールや開発言語を使用して、OSや顧客エンゲージメントを変換するカスタムAIアプリを構築しましょう。

サプライチェーンの回復力と運用効率を最適化する

サプライヤー、在庫システム、物流パートナーをリアルタイムで可視化し、混乱を緩和してコストを削減します。需要予測の改善、在庫切れの最小化、過剰在庫の削減。統合プラットフォームにより、市場投入までの時間を短縮し、より協調的でデータドリブンな意思決定を実行。

自動車ソリューション

注目の ユースケース

製品変換

製造トランスフォーメーション

販売、サービス、マーケティングの変革

BMW on road

データドリブンなデジタル車両機能をより迅速に提供

複数のクラウドやプラットフォームにまたがるシームレスなデータ統合により、コネクテッドカーデータと製造システムの統合を促進し、部門間でのデータシェアリングを改善します。 

Light swoosh

よりスムーズなロールアウトと期待される性能との整合性の確保

さまざまなソース（車両テストおよび検証ハードウェア、製造PLC、コネクテッドカーデータなど）からのシームレスな接続とストリーミング、および統合されたデータプラットフォームを利用してすべての自動車データを統合し、分析を簡略化します。

Snowflakeのお客様

データガバナンスにおける自動車

グローバルな自動車会社は、デジタルトランスフォーメーションを推進し、データドリブンでソフトウェアドリブンなリーダーになるために、Snowflakeを利用しています。

「Snowflakeは、私のチームだけでなく、組織内の他のチームにとっても非常に重要です。」

ストーリーを読む

61%

新しいAI要約モデルを構築する日数

