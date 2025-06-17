高解像度のセンサーデータとカメラデータ向けに設計されたアーキテクチャにより、膨大なデータ量に対応。ストレージとコンピューティングを分離し、パフォーマンス、セキュリティ、ガバナンスを維持しながらコスト効率良く管理 。既存のデータエコシステムとの相互接続性を損なうことなく、すべての車両ストリームをスケーラブルな1つのプラットフォームに統合。