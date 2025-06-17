業界別ソリューション
自動車業界向けAIデータクラウド
設計からディーラーまで、データとAIを活用。車両開発におけるコラボレーション、製造の改善、エコシステム全体の永続的な価値の創出。
自動車イノベーションの促進 AIデータファウンデーション
開発サイクルの高速化、コストの削減、サービスの向上
インフラストラクチャーやプラットフォームのメンテナンスではなく、エンタープライズデータから価値を引き出すことに集中できます。設計システム、生産環境、コネクテッドカー、サービスオペレーション、保証システムを横断してシームレスにデータを共有し、車両性能とカスタマーエクスペリエンスを総合的に把握します。
コネクテッドカーデータ用のスケーラブルで高性能なプラットフォームを利用する
高解像度のセンサーデータとカメラデータ向けに設計されたアーキテクチャにより、膨大なデータ量に対応。ストレージとコンピューティングを分離し、パフォーマンス、セキュリティ、ガバナンスを維持しながらコスト効率良く管理 。既存のデータエコシステムとの相互接続性を損なうことなく、すべての車両ストリームをスケーラブルな1つのプラットフォームに統合。
新たな収益源の創出
Snowflakeマーケットプレイスを通じて自動車データ製品を安全に共有、収益化。あらゆるタッチポイントでの顧客インタラクションを把握し、パーソナライズされたエクスペリエンスとサービスを提供します。プライバシーを管理し、コンプライアンスを維持しながら、エコシステムパートナーと安全にコラボレーション。
AI/ML機能を活用した高度なアナリティクスの活用とスケーリング
チームは、AI/MLを使用して、特別なインフラストラクチャーなしで予測モデルを開発できます。従来サイロ化されていた企業データをつなぎ、車両設計、生産品質、アフターサービスを改善。使い慣れたツールや開発言語を使用して、OSや顧客エンゲージメントを変換するカスタムAIアプリを構築しましょう。
サプライチェーンの回復力と運用効率を最適化する
サプライヤー、在庫システム、物流パートナーをリアルタイムで可視化し、混乱を緩和してコストを削減します。需要予測の改善、在庫切れの最小化、過剰在庫の削減。統合プラットフォームにより、市場投入までの時間を短縮し、より協調的でデータドリブンな意思決定を実行。
自動車ソリューション
注目の ユースケース
製品変換
製造トランスフォーメーション
販売、サービス、マーケティングの変革
データドリブンなデジタル車両機能をより迅速に提供
複数のクラウドやプラットフォームにまたがるシームレスなデータ統合により、コネクテッドカーデータと製造システムの統合を促進し、部門間でのデータシェアリングを改善します。
よりスムーズなロールアウトと期待される性能との整合性の確保
さまざまなソース（車両テストおよび検証ハードウェア、製造PLC、コネクテッドカーデータなど）からのシームレスな接続とストリーミング、および統合されたデータプラットフォームを利用してすべての自動車データを統合し、分析を簡略化します。
生産能力と生産量の向上（初回稼働率を含む）
ITデータとOTデータを統合して製造オペレーションと生産量を改善。
ダウンタイムを削減して業務効率を改善する
統合データ分析によるAIドリブンな予知保全と異常検知を活用します。
主要な製造およびサプライチェーンメトリクスをリアルタイムで可視化
エンドツーエンドの自動車バリューチェーン全体でデータを統合し、サプライヤー、在庫システム、物流パートナーからのデータを統合してサプライチェーンタワーを実現。
新しい顧客インサイトを獲得し、販売とマーケティングの有効性を高める
GTMの取り組みに情報を提供し、保証/サービス/パーツを改善するために、顧客を一元化します。
広告キャンペーンの最適化
ディーラー全体のCustomer 360とカスタマーエクスペリエンスに関するインサイトを1か所で活用し、キャンペーン効果を高める
顧客向けにパーソナライズされたオファーを実現
すべての顧客タッチポイントからのデータを一元化し、顧客の行動を追跡することで、コネクテッドカーの問題検出と軽減、V2X/充電ネットワークコラボレーション、車両360全体で顧客にパーソナライズされたオファーを提供します。
Snowflakeのお客様
データガバナンスにおける自動車
グローバルな自動車会社は、デジタルトランスフォーメーションを推進し、データドリブンでソフトウェアドリブンなリーダーになるために、Snowflakeを利用しています。
「Snowflakeは、私のチームだけでなく、組織内の他のチームにとっても非常に重要です。」
61%
新しいAI要約モデルを構築する日数