ケーススタディ
高等教育機関向け Snowflake
データアナリティクスとAIの基盤をセキュアに統合することで、学生の成果向上、卒業生エンゲージメントとファンドレイジングの強化、業務の効率化を実現します。
概要
高等教育機関向けSnowflakeを選ぶ理由
Snowflakeは、データサイロの解消、セキュアなデータ共有の促進、最先端のエージェント型ツールやAI/MLモデルへのアクセスの実現により、教育機関が学術、財務、運営の各面で優れた成果を上げられるように支援します。
データへのセキュアなアクセスと共有
学生の属性情報から学術研究まで、構造化データと非構造化データを統合し、セキュアで相互運用可能なデータ共有により、教育機関の360度ビューを実現します。
データエージェントとAIアプリケーションの構築と展開
主要なAIモデルやエージェント型ツールをセキュアに活用して、成績証明書の処理、研究の統合、機関データの検索を自動化し、学生とキャンパスの成功に向けたセルフサービスアナリティクスを推進できます。
機密性の高い教育データの保護
高等教育機関向けのセキュリティとガバナンスの機能により、AIを安心して導入し、データドリブンな意思決定を行い、学生、教職員、研究、寄付者の重要なデータを保護できます。
高等教育機関の主要ユースケース
学生の成功と在籍継続
各学生の状況ををシステム全体にわたって包括的に把握して、リスクのある学生を早期に特定できます。ターゲットを絞った適切な支援を提供することで、教育成果を改善できます。
卒業生エンゲージメントとファンドレイジング
寄付者と卒業生のデータを一元化し、寄付の可能性が高い対象者の特定、予測に基づくファンドレイジングの拡大、個別に最適化した働きかけを通じて寄付を促進します。
教育機関の運営と予測メンテナンス
組織全体のデータを信頼できる単一のソリューションで分析することで、計画の改善、リソースの最適化、業務効率の向上を実現します。
データ基盤のモダナイゼーション
重要な学務や事務管理を中断することなく、レガシーデータプラットフォームを刷新してコストを削減し、AIとアナリティクスの活用を推進します。
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
The Ecosystem Builds on Snowflake
Our network of data and services providers can help you migrate, maximize and extend your Snowflake deployment.
ガイド
高等教育向け 開発者ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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高等教育機関向けSnowflake
よくある 質問
高等教育機関向けSnowflakeについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
Snowflakeは、データを重複させることなくセキュアなライブデータの共有を実現し、教育機関内および機関間のサイロを解消します。アナリティクスとAIのための信頼できるシングルプラットフォームにより、運用負荷を軽減し、学生データを保護できます。
Snowflakeは、データの移動やレプリケーションなしに、ガバナンスの効いたライブでのデータ共有を可能にします。教育機関はデータの所有権と制御を維持したまま、認可されたユーザーにセキュアにアクセスを提供し、教育成果の向上をサポートできます。
メカニズム：
機関のアカウント間でのデータのコピーや転送は行われない
Snowflakeのサービスレイヤーとメタデータストアを通じて、セキュアなアクセスを実現する
ソースの場所でライブデータへの読み取り専用のデータベースアクセスが提供される
標準のロールベースのアクセス制御によって認可が管理される
包括的な監査ログによってコンプライアンスと監督を支援する
メリット：
従来のデータ共有に伴うリスク、コスト、複雑さを回避できる
RBAC、エンドツーエンドの暗号化、アクセスログといった組み込みのガバナンスとコンプライアンス制御がデフォルトで適用される。さらに、ダイナミックデータマスキング、行アクセスポリシー、セキュアビューなど、アカウントの要件に基づいて設定できる一連のデータガバナンスポリシーも提供されている
ダイレクトセキュアシェアリング、プライベートリスティング、Data Exchange、データクリーンルームなど、さまざまな共有モデルがサポートされている
はい。Snowflakeは規制対象となる官公庁・公的機関の環境向けに設計されており、GovRAMP、CJIS（該当する場合）、HIPAA、FERPA、および州のプライバシー要件に対応しており、組み込みのセキュリティ、暗号化、監査、アクセス制御により、教育機関はコンプライアンスと社会的信頼を確保しながら、機密性の高い学生データを保護できます。
Snowflakeでは、高等教育機関は機密情報の移動や重複なしに、ガバナンスが適用された学生データやプログラムデータ上で、AIアプリケーションを直接構築して展開できます。SnowparkとCortex AIを活用することで、データが存在する場所でカスタムモデルを開発して適用できるようになります。このプラットフォームは、セキュアなモデル展開、包括的な監査証跡、AI機能へのロールベースのアクセスを実現し、学校や大学を始めとする高等教育機関が機密データを保護し、信頼を維持できるよう支援します。
Snowflakeは、ネイティブなコネクタとAPIを通じて既存のテクノロジースタックとシームレスに統合され、ご使用中のデータベース、アナリティクスツール、ビジネスインテリジェンスプラットフォームと連携して機能します。
ハイブリッドとマルチクラウドの展開に対応しているため、教育機関はオンプレミスシステムを維持したままでクラウド機能を活用できます。
データはSnowflakeで直接ホストすることも、外部テーブルやApache Icebergなどの広く普及したオープンテーブルフォーマットで保持することも可能です。この柔軟性により、教育機関はデータエコシステム全体にわたって一貫したガバナンス、セキュリティ、アクセス制御を維持しながら、段階的なモダナイゼーション、オープンアーキテクチャのサポート、ベンダーロックインの回避を実現できます。
Snowflakeは、全面的な置き換えを行うのではなく、既存システムと統合することで段階的なモダナイゼーションを実現します。教育機関は、現在の業務を維持しながらレガシーデータベース、メインフレーム、オンプレミスシステムを接続し、準備が整った時点でワークロードを移行できます。
SnowConvertなどの自動化ツールや、専門知識を備えたSnowflakeのパートナーエコシステムを活用することで、移行をさらに加速することも可能です。あらゆるソースから生データを取り込むことで、Snowflakeは高度なAIとアナリティクスを直ちに活用しながら、任意のペースでモダナイゼーションを実現できます。