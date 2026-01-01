高等教育機関向けSnowflake

Snowflakeは、ネイティブなコネクタとAPIを通じて既存のテクノロジースタックとシームレスに統合され、ご使用中のデータベース、アナリティクスツール、ビジネスインテリジェンスプラットフォームと連携して機能します。

ハイブリッドとマルチクラウドの展開に対応しているため、教育機関はオンプレミスシステムを維持したままでクラウド機能を活用できます。

データはSnowflakeで直接ホストすることも、外部テーブルやApache Icebergなどの広く普及したオープンテーブルフォーマットで保持することも可能です。この柔軟性により、教育機関はデータエコシステム全体にわたって一貫したガバナンス、セキュリティ、アクセス制御を維持しながら、段階的なモダナイゼーション、オープンアーキテクチャのサポート、ベンダーロックインの回避を実現できます。