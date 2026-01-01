広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー向けSnowflake

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Snowflake World Tourが東京にやってきます

9月10日〜11日 グランドプリンスホテル新高輪で開催。AIとデータの先端事例に浸れる2日間です！

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広告・メディア・エンターテイメント
概要
スポーツエンゲージメントと生涯価値の改善
パートナー
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業界/
広告・メディア・エンターテイメント/
広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー

広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー向け Snowflake

広告とマーケティングのエコシステム全体にわたってデータを統合します。AIデータクラウドを活用することで、マーケター、広告代理店、テクノロジープロバイダーは、ROIの証明、データ移動なしでのインサイトの活用、次世代の顧客体験のより迅速かつセキュアな構築を実現できます。

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VIRTUAL EVENT

Accelerate Advertising, Media & Entertainment

Build a Composable Ecosystem for the Agentic Future.

概要

広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー向けSnowflakeを選ぶ理由

Snowflakeは、スケーラブルでガバナンスの効いたAI-readyなデータプラットフォームを提供し、広告テクノロジーとマーケティングテクノロジーのチームにおけるデータ活用、セキュアなコラボレーション、広告エコシステム全体でのより良い成果の創出を支援します。

all your data icon

統合データによる広告費用対効果の証明

ファーストパーティ、セカンドパーティ、サードパーティのデータのセキュアな準備、統合、分析を可能にして、キャンペーンパフォーマンスとビジネス成果を接続し、チャネル横断の高度なアトリビューションを実現します。

faster insights

移動やコピーを伴わないインサイト活用

Snowflake内でデータとアプリケーションを顧客に直接提供することで、データハイジーンの改善、レイテンシーと重複の削減、堅牢なガバナンス制御の実装が実現します。

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AIによるインテリジェンス加速

Snowflake Cortex AIを使用してインテリジェントなプロダクトを構築し、モデルとAIエージェントをデータ上で直接実行することで、予測インサイトやリアルタイムの意思決定を強化できます。

Snowflakeのお客様

Snowflakeで成功を収めている広告テクノロジーとマーケティングテクノロジーのリーダー

 

VideoAmp：90%のコスト削減と10倍のパフォーマンス向上を実現

Snowflakeがもたらす優れた処理速度、信頼性、柔軟性により、VideoAmpは提供プロダクトの価値を高め、顧客満足度の向上とコスト削減を実現しています。

  • 13時間 データバックフィルの所要時間（従来は5日間）
ケーススタディを読む
Pfizer logo

Snowflakeは多くの主要な広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー組織に選ばれています

広告テクノロジーとマーケティングテクノロジーの 主要ユースケース

creative team working together

Snowflake上での顧客向けアプリケーションの実現

ID解決からアクティベーションまで、AI駆動のソリューションを構築、展開、収益化します。

data mesh screenshot

プロダクトとビジネスの高度なインテリジェンスの獲得

自社のプロダクトとテクノロジーパートナーネットワークのパフォーマンスを把握することで、プロダクト戦略を改善し、エコシステムの成長を加速できます。

blog cover

データセットの収益化

Snowflakeマーケットプレイスを通じてSnowflakeユーザーにデータセットを提供し、コストのかかる統合やパイプラインなしでデータを利用できるようにします。

mmds-2026

モダンマーケティングデータスタックへの参加

ツールやテクノロジーを移動やコピーなしで顧客のSnowflakeインスタンスに直接提供し、コンポーザビリティの未来を実現します。

SNOWFLAKEパートナーネットワーク

Snowflakeを基盤とした エコシステム

Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。

Snowflakeパートナーを探す
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ガイド

広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー向けの 開発者ガイド

本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。

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広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー向けSnowflake

よくある 質問

広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー組織を支援するAIデータクラウドについて、よくあるご質問をご紹介します。

Snowflakeは、セキュアデータシェアリングとクリーンルームソリューションを通じて、プライバシーを保護したデータコラボレーションを実現します。これにより、ブランド、パブリッシャー、プラットフォームは、機密性の高い基盤データを移動させることなく、インサイトに基づいてコラボレーションを行えるようになります。

はい。Snowflakeは、チャネル、プラットフォーム、フォーマットを横断してファーストパーティ、セカンドパーティ、サードパーティのデータを信頼できる唯一の情報源に集約し、マーケティングパフォーマンスのアクティベーション、分析、効果測定を容易にします。

Snowflakeは、ニアリアルタイムのデータ取り込みと大規模なアナリティクスをサポートし、チームによるキャンペーンパフォーマンスのモニタリング、迅速な戦略の調整、マーケティングライフサイクル全体での成果向上を支援します。

Snowflakeは、データクリーンルームのための柔軟な基盤を提供するとともに、主要なIDおよび効果測定パートナーと連携しています。これにより、組織はプライバシーや規制の要件に対応しながら、責任ある形でデータを活用できます。

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