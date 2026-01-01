ケーススタディ
広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー向け Snowflake
広告とマーケティングのエコシステム全体にわたってデータを統合します。AIデータクラウドを活用することで、マーケター、広告代理店、テクノロジープロバイダーは、ROIの証明、データ移動なしでのインサイトの活用、次世代の顧客体験のより迅速かつセキュアな構築を実現できます。
概要
広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー向けSnowflakeを選ぶ理由
Snowflakeは、スケーラブルでガバナンスの効いたAI-readyなデータプラットフォームを提供し、広告テクノロジーとマーケティングテクノロジーのチームにおけるデータ活用、セキュアなコラボレーション、広告エコシステム全体でのより良い成果の創出を支援します。
統合データによる広告費用対効果の証明
ファーストパーティ、セカンドパーティ、サードパーティのデータのセキュアな準備、統合、分析を可能にして、キャンペーンパフォーマンスとビジネス成果を接続し、チャネル横断の高度なアトリビューションを実現します。
移動やコピーを伴わないインサイト活用
Snowflake内でデータとアプリケーションを顧客に直接提供することで、データハイジーンの改善、レイテンシーと重複の削減、堅牢なガバナンス制御の実装が実現します。
AIによるインテリジェンス加速
Snowflake Cortex AIを使用してインテリジェントなプロダクトを構築し、モデルとAIエージェントをデータ上で直接実行することで、予測インサイトやリアルタイムの意思決定を強化できます。
広告テクノロジーとマーケティングテクノロジーの 主要ユースケース
Snowflake上での顧客向けアプリケーションの実現
ID解決からアクティベーションまで、AI駆動のソリューションを構築、展開、収益化します。
プロダクトとビジネスの高度なインテリジェンスの獲得
自社のプロダクトとテクノロジーパートナーネットワークのパフォーマンスを把握することで、プロダクト戦略を改善し、エコシステムの成長を加速できます。
モダンマーケティングデータスタックへの参加
ツールやテクノロジーを移動やコピーなしで顧客のSnowflakeインスタンスに直接提供し、コンポーザビリティの未来を実現します。
ガイド
広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー向けの 開発者ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー向けSnowflake
よくある 質問
広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー組織を支援するAIデータクラウドについて、よくあるご質問をご紹介します。
Snowflakeは、セキュアデータシェアリングとクリーンルームソリューションを通じて、プライバシーを保護したデータコラボレーションを実現します。これにより、ブランド、パブリッシャー、プラットフォームは、機密性の高い基盤データを移動させることなく、インサイトに基づいてコラボレーションを行えるようになります。
はい。Snowflakeは、チャネル、プラットフォーム、フォーマットを横断してファーストパーティ、セカンドパーティ、サードパーティのデータを信頼できる唯一の情報源に集約し、マーケティングパフォーマンスのアクティベーション、分析、効果測定を容易にします。
Snowflakeは、ニアリアルタイムのデータ取り込みと大規模なアナリティクスをサポートし、チームによるキャンペーンパフォーマンスのモニタリング、迅速な戦略の調整、マーケティングライフサイクル全体での成果向上を支援します。
Snowflakeは、データクリーンルームのための柔軟な基盤を提供するとともに、主要なIDおよび効果測定パートナーと連携しています。これにより、組織はプライバシーや規制の要件に対応しながら、責任ある形でデータを活用できます。