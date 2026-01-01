ケーススタディ
小売業界向けSnowflake
エージェント型コマースに対応し、変化する消費者行動に適応しながら、店舗、Eコマース、サプライチェーンにわたる業務を効率化します。
概要
小売業界向けSnowflakeを選ぶ理由
Snowflakeは、小売企業が最重要のビジネス目標を達成するために必要なエンタープライズデータプラットフォームとエージェント型AI機能を提供します。
有意義で柔軟な体験による慎重な消費者の獲得
閲覧行動、ロイヤルティインタラクション、ソーシャルセンチメント、商品レビュー、位置情報コンテキストにわたる消費者データを統合し、顧客ロイヤルティを高めるパーソナライズされたAI駆動の体験を実現します。
オペレーショナルインテリジェンスとアジリティによる経済変動の克服
ダイナミックなMLモデリングとAIアナリティクスにより、インテリジェントな店舗運営、従業員の生産性向上、サプライチェーンのレジリエンス強化を実現し、効率を最大化してコストを削減します。
エージェント型コマースとエンタープライズAIエージェントの時代への準備
AI-readyデータとエージェント型機能を備えたエンタープライズプラットフォームを展開して将来に備え、エージェント型コマース、店舗、サプライチェーンにわたってAIアシスト型と自律型の両方のオペレーションをサポートします。
小売業界の 主要ユースケース
エージェント型コマース
AI-readyなデータを生み出します。ChatGPT、Geminiなどのエージェントによるエージェント型コマースをサポートできるように、商品、在庫、顧客のデータを整備します。
消費者の360度ビューとパーソナライゼーション
すべての顧客インタラクションを統合されたプロファイルに集約し、体験のハイパーパーソナライズ、ロイヤルティの向上、顧客生涯価値の増大を実現します。
マーチャンダイジングと価格最適化
データドリブンでよりスマートな価格設定と商品配置の意思決定を行い、市場の変化に迅速に対応しながら利益率を最大化します。
アジャイルなサプライチェーン
サプライチェーン全体のエンドツーエンドの可視性を実現し、物流の最適化、無駄の削減、需要変動への迅速な対応を可能にします。
SNOWFLAKEパートナーネットワーク
Snowflakeを基盤とした エコシステム
Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。
ガイド
小売業界向け 開発者ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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- 400ドル分の無料クレジット
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小売業界向けSnowflake
よくある 質問
Snowflakeを活用したデータとAIのジャーニーについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
Snowflake AIデータクラウドは、小売企業がすべてのデータを一元化、共有、分析できるようにする統合データプラットフォームです。組み込みのAI/ML機能によってインサイトの獲得と自動化を推進します。その強力なデータとAIのテクノロジーは、データ、テクノロジー、サービスの各パートナーからなる堅牢なエコシステムに支えられており、極めて高度なソリューションの実装を可能にします。
小売業界向けSnowflake AIデータクラウドは、データ管理、アナリティクス、AIイノベーションのためのユニークなテクノロジーを提供します。
Snowflakeプラットフォームはシンプルです。Snowflakeは、あらゆるデータニーズに対応するシングルクラウドサービスを提供し、小売業界で一般的とされる少人数のチームであっても容易に管理できます。AIデータクラウドは伸縮性を優れており、季節的なピークに対応するためにスケールアップすることも、コストを最適化するためにスケールダウンすることも簡単に行えます。統合されたAIモデルによってイノベーションが標準で組み込まれており、すぐにアクセスして活用できます。
AIデータクラウドは接続されています。Snowflakeマーケットプレイスのプロバイダーの広範なエコシステム全体にわたって、シームレスなゼロコピーデータ共有を実現します。これにより、地理空間、商業、デモグラフィック、気象などのさまざまなデータに迅速にアクセスして、マーチャンダイジングの計画、サプライチェーンの最適化、ビジネス全体の業務効率化に役立てることが可能になります。
AIデータクラウドは信頼できます。Snowflakeは、組み込みの統合されたガバナンス、セキュリティ、事業継続性を大規模に実現し、包括的な制御と安心感を提供します。