小売業界向けSnowflake AIデータクラウドは、データ管理、アナリティクス、AIイノベーションのためのユニークなテクノロジーを提供します。

Snowflakeプラットフォームはシンプルです。Snowflakeは、あらゆるデータニーズに対応するシングルクラウドサービスを提供し、小売業界で一般的とされる少人数のチームであっても容易に管理できます。AIデータクラウドは伸縮性を優れており、季節的なピークに対応するためにスケールアップすることも、コストを最適化するためにスケールダウンすることも簡単に行えます。統合されたAIモデルによってイノベーションが標準で組み込まれており、すぐにアクセスして活用できます。

AIデータクラウドは接続されています。Snowflakeマーケットプレイスのプロバイダーの広範なエコシステム全体にわたって、シームレスなゼロコピーデータ共有を実現します。これにより、地理空間、商業、デモグラフィック、気象などのさまざまなデータに迅速にアクセスして、マーチャンダイジングの計画、サプライチェーンの最適化、ビジネス全体の業務効率化に役立てることが可能になります。

AIデータクラウドは信頼できます。Snowflakeは、組み込みの統合されたガバナンス、セキュリティ、事業継続性を大規模に実現し、包括的な制御と安心感を提供します。