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Snowflake World Tour Tokyo

2日間にわたって開催され大盛況のうちに幕を閉じました。オンデマンド配信開始まで今しばらくお待ちください。

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小売・消費財
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関連リソース

消費財業界向け Snowflake

変化する消費者行動への適応、収益成長管理の最適化、生産とサプライチェーンにわたる業務の合理化を実現します。 

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ウェビナー

Accelerate：Retail & Consumer Goods

エージェント型の未来に向けたデータとAIの戦略を構築する方法を解説するバーチャルイベントです。すでにAIを運用化して測定可能なビジネス成果を上げている、業界のエキスパートや先進的なリーダーの知見をご紹介します。

概要

消費財業界向けSnowflakeを選ぶ理由

Snowflakeは、消費財企業が最重要のビジネス目標を達成するために必要なエンタープライズデータプラットフォームとエージェント型AI機能を提供します。

faster insights

より深いインサイトとパーソナライズされた施策による慎重な消費者の獲得

真の「販売数量成長」を推進します。Snowflakeを活用し、変化し続ける買い物客の意図を解読してハイパーパーソナライズされた体験を提供することで、慎重な顧客を熱心なファンへと変えられます。

cost savings

レジリエントなサプライチェーンと効率的な業務によるコスト削減

データプロセスを合理化し、レジリエントなリアルタイムサプライチェーンを推進します。在庫を最適化し、社内業務を簡素化することで、変動の激しい市場で利益率を維持します。

secure data

エージェント型コマースと信頼性の高いエンタープライズAIのための設計

エージェント型コマースを管理するAIエージェントを構築して、将来に備えることができます。 データアクセスとエージェント型自動化を民主化し、AIインフラストラクチャで企業全体のイノベーションを解放します。

Snowflakeのお客様

Snowflakeで成功を収めている 消費財業界のリーダー企業

小売・消費財

Tapestry：Snowflake上に独自の顧客アナリティクスプラットフォームを構築

Tapestryは、Snowflakeを活用してシームレスなデータ共有を実現し、戦略的な意思決定の改善につながる豊富な顧客インサイトを獲得しています。

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  • 2倍 コストを削減しながらデータソースの取り込みを拡大
  • 40億行以上 1日あたりの処理行数
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Snowflakeは多くの主要な消費財企業に信頼されています

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消費財業界の 主要ユースケース

regulatory reporting

消費者の360度ビューとファーストパーティデータ戦略

すべての顧客インタラクションを統合されたプロファイルに集約し、体験のハイパーパーソナライズ、ロイヤルティの向上、顧客生涯価値の増大を実現します。

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regulatory reporting

収益成長管理

データの統合、予測分析とAIの活用、意思決定ワークフローへのインサイトの組み込みにより、売上と利益率を最大化します。

customer 360

在庫管理と店頭在庫の確保

セキュアでリアルタイムなデータ共有、予測MLモデリング、最適化により、欠品を解消し、グローバルな店頭在庫率を最大化します。

financial crime

サプライチェーンのレジリエンスの構築

サプライチェーン全体のエンドツーエンドの可視性を実現し、物流の最適化、無駄の削減、需要変動への迅速な対応を可能にします。

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SNOWFLAKEパートナーネットワーク

Snowflakeを基盤としたエコシステム

Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。

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ガイド

消費財業界向け 開発者ガイド

本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。

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