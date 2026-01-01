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消費財業界向け Snowflake
変化する消費者行動への適応、収益成長管理の最適化、生産とサプライチェーンにわたる業務の合理化を実現します。
概要
消費財業界向けSnowflakeを選ぶ理由
Snowflakeは、消費財企業が最重要のビジネス目標を達成するために必要なエンタープライズデータプラットフォームとエージェント型AI機能を提供します。
より深いインサイトとパーソナライズされた施策による慎重な消費者の獲得
真の「販売数量成長」を推進します。Snowflakeを活用し、変化し続ける買い物客の意図を解読してハイパーパーソナライズされた体験を提供することで、慎重な顧客を熱心なファンへと変えられます。
レジリエントなサプライチェーンと効率的な業務によるコスト削減
データプロセスを合理化し、レジリエントなリアルタイムサプライチェーンを推進します。在庫を最適化し、社内業務を簡素化することで、変動の激しい市場で利益率を維持します。
エージェント型コマースと信頼性の高いエンタープライズAIのための設計
エージェント型コマースを管理するAIエージェントを構築して、将来に備えることができます。 データアクセスとエージェント型自動化を民主化し、AIインフラストラクチャで企業全体のイノベーションを解放します。
消費財業界の 主要ユースケース
消費者の360度ビューとファーストパーティデータ戦略
すべての顧客インタラクションを統合されたプロファイルに集約し、体験のハイパーパーソナライズ、ロイヤルティの向上、顧客生涯価値の増大を実現します。
収益成長管理
データの統合、予測分析とAIの活用、意思決定ワークフローへのインサイトの組み込みにより、売上と利益率を最大化します。
在庫管理と店頭在庫の確保
セキュアでリアルタイムなデータ共有、予測MLモデリング、最適化により、欠品を解消し、グローバルな店頭在庫率を最大化します。
サプライチェーンのレジリエンスの構築
サプライチェーン全体のエンドツーエンドの可視性を実現し、物流の最適化、無駄の削減、需要変動への迅速な対応を可能にします。
SNOWFLAKEパートナーネットワーク
Snowflakeを基盤としたエコシステム
Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。
ガイド
消費財業界向け 開発者ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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