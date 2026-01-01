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2026 Financial Services AI & Data Predictions
金融サービス業界のエグゼクティブが、データとAIの未来に関する大胆な予測を語ります。
データエコシステムを統合することで、厳格な規制要件へのコンプライアンスを維持しながら、新たなアルファの源泉の発掘、運用コストの大幅削減、高度にパーソナライズされた顧客体験の提供を実現できます。
概要
構造化された市場データ、非構造化のリサーチニュース、オルタナティブデータセットを統合することで、規制コンプライアンスに影響を与えることなく、最先端のリサーチ、予測型リスク管理、インテリジェントな顧客アドバイザリーサービスを確信を持って推進できます。
対話型AIにより、市場データを競争力のあるインサイトへと変換します。複雑なワークフローを介さずに、自然言語でリアルタイムのポートフォリオアナリティクス、リスク評価、顧客パーソナライゼーションにアクセスできます。
Snowflakeマーケットプレイスにより、市場データ、顧客情報、規制データフィード、オルタナティブデータセットをシングルプラットフォームで接続し、データサイロを解消します。
AI駆動のガバナンス機能、自動化された監査証跡、規制レポーティング、粒度の高いプライバシー制御によって受託者責任基準を維持し、すべての投資における継続的なコンプライアンスをサポートします。
データを移動することなく、クエリ可能なデータに迅速にアクセスし、マルチファクターモデルの構築、バックテストの実行、リスクアナリティクスを直接実行できます。
AI駆動の製品分析、予測的なレコメンデーション、自動化された顧客インサイトを通じて、パーソナライズされた投資戦略を提供します。
統合された高性能なデータファウンデーションにより、リスク計算を高速化し、各法域にわたるグローバルな規制要件への対応をサポートします。
投資戦略全体で一貫性のあるリアルタイムのESGデータを活用し、情報に基づいた投資意思決定と優れたクライアント成果を実現します。
Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。
ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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金融サービス業界のエグゼクティブが、データとAIの未来に関する大胆な予測を語ります。
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セマンティックモデルの作成の自動化と簡素化のために設計されたAI駆動のソリューション、Semantic View Autopilot（SVA）をご紹介します。
資産運用・ウェルスマネジメント業界向けSnowflake
Snowflakeを活用したデータとAIのジャーニーについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
資産運用・ウェルスマネジメント業界向けSnowflakeは、市場データ、顧客情報、ポートフォリオの保有資産、オルタナティブデータセットなど、断片化した金融データを、ガバナンスの効いた単一の環境に統合する統合プラットフォームです。投資分析、リスク管理、顧客パーソナライゼーションのためのネイティブAI機能を備えています。
Snowflakeのお客様は、AIデータクラウドを活用してデータの課題に取り組み、AIイノベーションを加速しています。特にWAM組織においては、Snowflake AIデータクラウドの活用により、以下の分野が変革されます。
投資分析とクオンツ調査：マルチファクターモデリング、バックテスト、アルファ創出を実現
クライアントの360度ビューとパーソナライゼーション：それぞれに合わせた投資戦略のための包括的なクライアントビューを生成
リスク管理と規制レポーティング：リアルタイムのVaR分析、ストレステスト、コンプライアンスプロセスの自動化を提供
ESG投資：持続可能性データの統合とESGスコアリングモデルをサポート
Snowflakeのお客様は、統合されたデータファウンデーションによって規制対応に取り組み、地域をまたぐ複数の規制に対する報告とコンプライアンスの透明性と一貫性を高めています。
WAMにおける例としては、以下が挙げられます。
MiFID II & EMIR：取引報告とトランザクションの透明性を提供
AIFMD & Form PF：オルタナティブ投資ファンドの開示書類を生成
SFDR：サステナブルファイナンス開示要件に対応
Basel III & FRTB：自己資本の充実度と市場リスクのフレームワークをサポート
Snowflakeを活用する資産運用・ウェルスマネジメント業界の企業は、データライフサイクル全体を劇的に加速することで、変革的なビジネス成果を実現しています。投資チームはクオンツのデータ準備時間を大幅に削減し、手作業のエンジニアリング業務からアルファ創出へと注力対象をシフトできるようになります。
この効率化はレポーティングアナリストチームにも波及し、ワークフローの合理化と配信の自動化によって、生産性が大幅に向上します。投資アナリティクスにおけるクエリパフォーマンスは、かつてないスピードでのインサイト提供を実現し、リアルタイムの意思決定を支援します。さらに、サービスレベルの可用性を高めることでレジリエンスを強化できるほか、分断されたレガシーシステムを統合されたデータファウンデーションに集約することで、運用コストを大幅に削減できます。
Snowparkを通じたPythonのネイティブサポートにより、データを移動する必要がなくなり、クオンツはデータ上で直接MLモデルを構築、展開できます。Snowflakeマーケットプレイスの事前統合されたマーケットデータと自動化された特徴量エンジニアリングにより、モデル開発サイクルは数週間から数日に短縮されます。
エージェント型AIは、リアルタイムのポートフォリオリバランスやリスクモニタリングから、パーソナライズされたクライアント向けの推奨まで、定義されたパラメーターの範囲内で自律的な投資の意思決定を可能にします。AIエージェントは、市場シグナルの処理、取引の執行、クラインアントレポートの生成を行いながら、戦略的な意思決定における人間による監督をサポートします。