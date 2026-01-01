資産運用・ウェルスマネジメント業界向けSnowflake

Snowflakeを活用する資産運用・ウェルスマネジメント業界の企業は、データライフサイクル全体を劇的に加速することで、変革的なビジネス成果を実現しています。投資チームはクオンツのデータ準備時間を大幅に削減し、手作業のエンジニアリング業務からアルファ創出へと注力対象をシフトできるようになります。

この効率化はレポーティングアナリストチームにも波及し、ワークフローの合理化と配信の自動化によって、生産性が大幅に向上します。投資アナリティクスにおけるクエリパフォーマンスは、かつてないスピードでのインサイト提供を実現し、リアルタイムの意思決定を支援します。さらに、サービスレベルの可用性を高めることでレジリエンスを強化できるほか、分断されたレガシーシステムを統合されたデータファウンデーションに集約することで、運用コストを大幅に削減できます。