ケーススタディ
医療機関向け Snowflake
HIPAAやHITRUSTなどの規制要件への準拠を可能にする堅牢なデータとAIの基盤により、患者アウトカムの改善、ケア提供の質の向上、運営コストの削減を実現します。
概要
医療機関向けSnowflakeを選ぶ理由
Snowflake AIデータクラウドを活用し、ソースシステム全体にわたってサイロ化した患者データを統合することで、実用的なビジネスインサイトの抽出、AIの活用、社内外のチームやパートナーとのセキュアなコラボレーションが実現します。
イノベーションの加速
Snowflakeアカウント内で直接ネイティブAI機能やLLMを活用することにより、データアナリティクスの合理化とAI展開の合理化がもたらされます。
コネクテッドヘルスケアエコシステムへの参加
ヘルスケア業界向けのAI-readyなデータ、アプリ、エージェント型プロダクトの包括的なエコシステムへのシームレスなアクセスを可能にする、オープンアーキテクチャを活用できます。
最も機密性の高いデータとAIアセットの保護
すべてのリージョンやクラウドにわたって、エンタープライズグレードのセキュリティ、ガバナンス、オブザーバビリティ、事業継続性とディザスタリカバリ（BCDR）を利用できます。
医療機関の主要ユースケース
患者の360度ビュー
EHR、請求管理システム、健康の社会的決定要因データにわたる非構造化と構造化の健康データを活用して、包括的な患者ビューを作成します。
ケア提供
サイロを解消してデータドリブンなインサイトを活用することで、ケア提供をモダナイズし、健康アウトカムを改善します。
学術研究
データ、セキュアなコラボレーション、AIの力で臨床研究を加速します。
業務効率化
データとエージェントドリブンな効率化により、手作業のワークフローを自動化し、時間を節約して管理業務の負担を軽減します。
SNOWFLAKEパートナーネットワーク
Snowflakeを基盤とした ヘルスケアエコシステム
Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。
ガイド
医療機関向け 開発者ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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医療機関向けSNOWFLAKE
よくある 質問
医療機関向けSnowflakeについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
クラウドプラットフォームは、データの統合、コストの削減、イノベーションの加速を実現する、セキュアでスケーラブルな基盤を提供します。ヘルスケア組織が活用できるメリットとしては、以下が挙げられます。
サイロ化したデータの集約：分散したソース（EHR、保険請求データ、ゲノミクス）を信頼できる唯一の情報源に統合することで、データサイロを解消します。これにより、ケア提供や業務効率化といった下流のユースケースを支える、より優れたインサイトが得られます。
コネクテッドエコシステムの活用：コストとリスクを伴うデータ重複なしに、研究パートナーやビジネスパートナーとライブデータをセキュアに共有できます。これにより、臨床試験期間の短縮、研究コストの削減、マーケティングパーソナライゼーションの向上、データ収益化の新たな機会の創出などが可能になります。
事業継続性の促進：重要なシステムをダウンタイムから保護する優れたディザスタリカバリにより、レジリエンスが強化されます。クラウドプラットフォームは、HIPAAコンプライアンスをサポートしながら、予測可能な運用モデルへ移行することで設備投資（CAPEX）を削減します。
データとAIの活用によるROIの向上：統合されたデータを使用して、AIモデルや機械学習モデルを強化できます。これにより、運用コストの削減、サプライチェーンの最適化、創薬パイプラインの加速につながる予測分析の展開が可能になります。
Snowflakeは、PHIやPIIを含むデータ保護とコンプライアンスを実現するために、世界的に認められた、公的機関や商用の主要なセキュリティ標準をサポートしています。これらの認証には、HIPAA、HITRUST、FedRAMP、SOC2、GDPRが含まれます。詳しくは、Snowflakeのセキュリティハブをご覧ください。
はい。SnowflakeのAIデータクラウドを利用することで、医療機関は、クラウドやリージョンを問わず、あらゆる場所にあるすべてのマルチモーダルデータ（構造化、非構造化、半構造化）をアクティベートできます。こうしたデータには、通話記録、PDF、音声ファイル、DICOM画像が含まれます。
はい。NYC Health + Hospitals、Scripps Health、Providence Health、Corewell Health、Alberta Health Services、Prisma Healthなど、さまざまな主要な組織が、ビジネスクリティカルなワークフローにおいてSnowflakeを信頼して活用しています。その他のカスタマーストーリーは、こちらからご確認いただけます。