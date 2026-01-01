医療機関向けSNOWFLAKE

クラウドプラットフォームは、データの統合、コストの削減、イノベーションの加速を実現する、セキュアでスケーラブルな基盤を提供します。ヘルスケア組織が活用できるメリットとしては、以下が挙げられます。

サイロ化したデータの集約：分散したソース（EHR、保険請求データ、ゲノミクス）を信頼できる唯一の情報源に統合することで、データサイロを解消します。これにより、ケア提供や業務効率化といった下流のユースケースを支える、より優れたインサイトが得られます。

コネクテッドエコシステムの活用：コストとリスクを伴うデータ重複なしに、研究パートナーやビジネスパートナーとライブデータをセキュアに共有できます。これにより、臨床試験期間の短縮、研究コストの削減、マーケティングパーソナライゼーションの向上、データ収益化の新たな機会の創出などが可能になります。

事業継続性の促進：重要なシステムをダウンタイムから保護する優れたディザスタリカバリにより、レジリエンスが強化されます。クラウドプラットフォームは、HIPAAコンプライアンスをサポートしながら、予測可能な運用モデルへ移行することで設備投資（CAPEX）を削減します。

データとAIの活用によるROIの向上：統合されたデータを使用して、AIモデルや機械学習モデルを強化できます。これにより、運用コストの削減、サプライチェーンの最適化、創薬パイプラインの加速につながる予測分析の展開が可能になります。