医療機関向けSNOWFLAKE

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Snowflake World Tour Tokyo

2日間にわたって開催され大盛況のうちに幕を閉じました。オンデマンド配信開始まで今しばらくお待ちください。

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ヘルスケア・ライフサイエンス
概要
医療機関医療保険者ライフサイエンス
患者と加入者の360度ビューケア提供サプライチェーン商業的効果
パートナー
リソース

医療機関向け Snowflake

HIPAAやHITRUSTなどの規制要件への準拠を可能にする堅牢なデータとAIの基盤により、患者アウトカムの改善、ケア提供の質の向上、運営コストの削減を実現します。

doctor talking with patient
バーチャルイベント

Accelerate：Healthcare & Life Sciences

業界をリードする組織は、Snowflakeのヘルスケア・ライフサイエンス業界向けAIデータクラウドを活用して、医療アウトカムの向上を実現しています。ぜひ詳しくご覧ください。

概要

医療機関向けSnowflakeを選ぶ理由

Snowflake AIデータクラウドを活用し、ソースシステム全体にわたってサイロ化した患者データを統合することで、実用的なビジネスインサイトの抽出、AIの活用、社内外のチームやパートナーとのセキュアなコラボレーションが実現します。

faster insights

イノベーションの加速

Snowflakeアカウント内で直接ネイティブAI機能やLLMを活用することにより、データアナリティクスの合理化とAI展開の合理化がもたらされます。

cost savings

コネクテッドヘルスケアエコシステムへの参加

ヘルスケア業界向けのAI-readyなデータ、アプリ、エージェント型プロダクトの包括的なエコシステムへのシームレスなアクセスを可能にする、オープンアーキテクチャを活用できます。

secure data

最も機密性の高いデータとAIアセットの保護

すべてのリージョンやクラウドにわたって、エンタープライズグレードのセキュリティ、ガバナンス、オブザーバビリティ、事業継続性とディザスタリカバリ（BCDR）を利用できます。

Snowflakeのお客様

Snowflakeを採用している主要な医療機関

sanofi logo

ケーススタディ

East Health Trust PHO：ニュージーランドにおけるデータドリブンなヘルスケアへの道を開拓

Met Office

ケーススタディ

豪シドニー地域保健局：母子の健康アウトカムの向上を推進

Snowflakeは多くの主要な医療機関に信頼されています

すべてのカスタマーストーリーを見る

医療機関の主要ユースケース

regulatory reporting

患者の360度ビュー

EHR、請求管理システム、健康の社会的決定要因データにわたる非構造化と構造化の健康データを活用して、包括的な患者ビューを作成します。

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healthcare icom

ケア提供

サイロを解消してデータドリブンなインサイトを活用することで、ケア提供をモダナイズし、健康アウトカムを改善します。

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digital health

学術研究

データ、セキュアなコラボレーション、AIの力で臨床研究を加速します。

digital health

業務効率化

データとエージェントドリブンな効率化により、手作業のワークフローを自動化し、時間を節約して管理業務の負担を軽減します。

SNOWFLAKEパートナーネットワーク

Snowflakeを基盤とした ヘルスケアエコシステム

Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。

ヘルスケア業界向けSnowflakeパートナーを探す
logos

ガイド

医療機関向け 開発者ガイド

本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。

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医療機関向けSNOWFLAKE

よくある 質問

医療機関向けSnowflakeについてのよくある質問とその回答をご紹介します。

クラウドプラットフォームは、データの統合、コストの削減、イノベーションの加速を実現する、セキュアでスケーラブルな基盤を提供します。ヘルスケア組織が活用できるメリットとしては、以下が挙げられます。

サイロ化したデータの集約：分散したソース（EHR、保険請求データ、ゲノミクス）を信頼できる唯一の情報源に統合することで、データサイロを解消します。これにより、ケア提供や業務効率化といった下流のユースケースを支える、より優れたインサイトが得られます。  

コネクテッドエコシステムの活用：コストとリスクを伴うデータ重複なしに、研究パートナーやビジネスパートナーとライブデータをセキュアに共有できます。これにより、臨床試験期間の短縮、研究コストの削減、マーケティングパーソナライゼーションの向上、データ収益化の新たな機会の創出などが可能になります。

事業継続性の促進：重要なシステムをダウンタイムから保護する優れたディザスタリカバリにより、レジリエンスが強化されます。クラウドプラットフォームは、HIPAAコンプライアンスをサポートしながら、予測可能な運用モデルへ移行することで設備投資（CAPEX）を削減します。

データとAIの活用によるROIの向上：統合されたデータを使用して、AIモデルや機械学習モデルを強化できます。これにより、運用コストの削減、サプライチェーンの最適化、創薬パイプラインの加速につながる予測分析の展開が可能になります。

Snowflakeは、PHIやPIIを含むデータ保護とコンプライアンスを実現するために、世界的に認められた、公的機関や商用の主要なセキュリティ標準をサポートしています。これらの認証には、HIPAA、HITRUST、FedRAMP、SOC2、GDPRが含まれます。詳しくは、Snowflakeのセキュリティハブをご覧ください。

はい。SnowflakeのAIデータクラウドを利用することで、医療機関は、クラウドやリージョンを問わず、あらゆる場所にあるすべてのマルチモーダルデータ（構造化、非構造化、半構造化）をアクティベートできます。こうしたデータには、通話記録、PDF、音声ファイル、DICOM画像が含まれます。

Snowflakeは、医療機関向けのベストオブブリードの多くのソリューションと互換性があり、その多くはSnowflakeマーケットプレイスのネイティブアプリやコネクタからアクセスできます。

はい。NYC Health + Hospitals、Scripps Health、Providence Health、Corewell Health、Alberta Health Services、Prisma Healthなど、さまざまな主要な組織が、ビジネスクリティカルなワークフローにおいてSnowflakeを信頼して活用しています。その他のカスタマーストーリーは、こちらからご確認いただけます。