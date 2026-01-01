メディア・パブリッシング業界向けSnowflake

コンテンツにスキップ

Snowflake World Tourが東京にやってきます

9月10日〜11日 グランドプリンスホテル新高輪で開催。AIとデータの先端事例に浸れる2日間です！

無料で登録する
広告・メディア・エンターテイメント
概要
スポーツエンゲージメントと生涯価値の改善
パートナー
関連リソース
業界/
広告・メディア・エンターテイメント/
メディア・パブリッシング

メディア・パブリッシング業界向け Snowflake

オーディエンス、コンテンツ、収益のデータを統合し、サブスクリプションの拡大、広告収益の最大化、あらゆるチャネルでのパーソナライズされた体験の提供を実現します。

accelerate web image
バーチャルイベント

Accelerate：Advertising, Media & Entertainment

エージェント型の未来の未来に向けてコンポーザブルなエコシステムを構築する方法をご紹介します。

概要

メディア・パブリッシング業界向けSnowflakeを選ぶ理由

Snowflakeは、スケーラブルなデータ管理、セキュアなコラボレーション、AI機能を組み合わせることで、コンテンツの収益化、オーディエンスの理解、急速に変化する市場環境への適応を支援します。

insights icon

オーディエンスとコンテンツの統合インサイト

オーディエンスの行動、コンテンツパフォーマンス、収益データにわたるサイロを解消し、読者、視聴者、リスナーの包括的なビューを構築します。

ai sparkle icon

AI駆動のパーソナライゼーションとアナリティクス

AIとMLを活用して、コンテンツレコメンデーション、チャーン予測、需要予測を推進できます。複雑なインフラストラクチャやデータの重複は不要です。

data monetization

信頼できるデータ共有と収益化

広告主、ディストリビューター、パートナーとセキュアにコラボレーションし、機密データを保護しながら、プライバシーに配慮したオーディエンスのアクティベーションとインサイトを実現します。

Snowflakeのお客様

Snowflakeで成功を収めているメディア・パブリッシング業界のリーダー企業

広告・メディア・エンターテインメント

Disney：マルチメディアストーリーテリングにおけるAIと自動化

DisneyがAI、自動化、データサイエンスを活用し、各種プラットフォームでの広告最適化とロイヤルティ向上をどのように実現しているかをご紹介します。

ポッドキャストを聴く

Read the case study
Pfizer logo

Snowflakeは多くの主要なメディア企業に選ばれています

メディア・パブリッシング業界の 主要ユースケース

creative team working together

オーディエンスの拡大

オーディエンスデータを統合して行動への理解を深め、エンゲージメントを高めることで、すべてのチャネルにわたってサブスクライバーの獲得と維持を実現します。

data mesh screenshot

広告収益の最大化

すべてのプラットフォームにわたって統合されたオーディエンスとパフォーマンスのインサイトを提供し、広告在庫、価格設定、需要を最適化します。

blog cover

パーソナライズされた体験の提供

AIドリブンのインサイトを活用し、各読者、視聴者、リスナーに合わせてコンテンツ、レコメンデーション、オファーを最適化します。

ユースケースを見る
mmds-2026

コンポーザブルなスタックの構築

ツールやパートナーを横断して機能する、柔軟で相互運用可能なプラットフォームでデータアーキテクチャをモダナイズします。

SNOWFLAKEパートナーネットワーク

Snowflakeを基盤としたエコシステム

Snowflakeのデータプロバイダーとサービスプロバイダーのネットワークが、Snowflake環境への移行、Snowflake展開の最大化と拡張をサポートします。

Snowflakeパートナーを探す
logos

ガイド

メディア・パブリッシング業界向け 開発者ガイド

本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。

0件の結果

新しい順
新しい順
古い順
Z から A
A から Z
すべてのガイドを見る

さっそく始める

Snowflakeで次のステップへ

30日間のSnowflakeトライアルを今すぐ開始する

  • 400ドルの無料クレジット
  • AIデータクラウドにすぐにアクセス
  • 最も重要なデータワークロードを実現
今すぐ試す

メディア・パブリッシング業界向けSnowflake

よくある 質問

メディア・パブリッシング業界を支援するAIデータクラウドについてのよくある質問とその回答をご紹介します。

Snowflakeは、オーディエンスの行動、コンテンツ消費、サブスクリプションのデータを統合します。これにより、パブリッシャーはオーディエンスへの理解を深め、体験をパーソナライズし、チャーンを削減できます。

はい。Snowflakeは、広告、サブスクリプション、コマースにわたってデータを一元化することで、ハイブリッドな収益化モデルをサポートし、チームに収益パフォーマンスの包括的なビューを提供します。

Snowflakeでは、機密データをコピーしたり外部に公開したりすることなく、セキュアなデータ共有とコラボレーションが可能です。これにより、プライバシーを保護しながら、広告主やパートナーとともにオーディエンスのインサイトやアクティベーションを実現できます。

Snowflakeは、コンテンツレコメンデーション、オーディエンスセグメンテーション、チャーン予測、需要予測、広告イールドの最適化などのユースケースをサポートしています。

Snowflakeは、データサイロを解消し、企業全体に散在するデータポイントを接続することで、オーディエンスアナリティクスの向上を支援します。これにより、ファーストパーティ、セカンドパーティ、サードパーティのデータをセキュアかつプライバシーファーストでコラボレーションできるようになり、オーディエンスエンゲージメントとライフタイムバリューの向上につながります。

AIとMLは、予測分析に頻繁に活用されています。AIアルゴリズムは、履歴データとパターンを分析することで、有望なコンテンツのトピック、フォーマット、エンゲージメントレベルを予測できます。この予測に基づき、パブリッシャーはコンテンツの企画や制作について十分な情報に基づいた意思決定を行い、リソースの最適化とROIの最大化を実現できます。AI駆動の予測分析はトレンドと脅威を特定し、絶えず変化する業界環境においてパブリッシャーが先手を打てるよう支援します。