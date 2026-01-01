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メディア・パブリッシング業界向け Snowflake
オーディエンス、コンテンツ、収益のデータを統合し、サブスクリプションの拡大、広告収益の最大化、あらゆるチャネルでのパーソナライズされた体験の提供を実現します。
概要
メディア・パブリッシング業界向けSnowflakeを選ぶ理由
Snowflakeは、スケーラブルなデータ管理、セキュアなコラボレーション、AI機能を組み合わせることで、コンテンツの収益化、オーディエンスの理解、急速に変化する市場環境への適応を支援します。
オーディエンスとコンテンツの統合インサイト
オーディエンスの行動、コンテンツパフォーマンス、収益データにわたるサイロを解消し、読者、視聴者、リスナーの包括的なビューを構築します。
AI駆動のパーソナライゼーションとアナリティクス
AIとMLを活用して、コンテンツレコメンデーション、チャーン予測、需要予測を推進できます。複雑なインフラストラクチャやデータの重複は不要です。
信頼できるデータ共有と収益化
広告主、ディストリビューター、パートナーとセキュアにコラボレーションし、機密データを保護しながら、プライバシーに配慮したオーディエンスのアクティベーションとインサイトを実現します。
メディア・パブリッシング業界の 主要ユースケース
オーディエンスの拡大
オーディエンスデータを統合して行動への理解を深め、エンゲージメントを高めることで、すべてのチャネルにわたってサブスクライバーの獲得と維持を実現します。
広告収益の最大化
すべてのプラットフォームにわたって統合されたオーディエンスとパフォーマンスのインサイトを提供し、広告在庫、価格設定、需要を最適化します。
パーソナライズされた体験の提供
AIドリブンのインサイトを活用し、各読者、視聴者、リスナーに合わせてコンテンツ、レコメンデーション、オファーを最適化します。
コンポーザブルなスタックの構築
ツールやパートナーを横断して機能する、柔軟で相互運用可能なプラットフォームでデータアーキテクチャをモダナイズします。
ガイド
メディア・パブリッシング業界向け 開発者ガイド
本番環境に対応したクイックスタートやリファレンスアーキテクチャを活用することで、構築を加速できます。また、Snowflakeのエキスパートやパートナーによる、実証されたユースケースや管理のベストプラクティスなどもご覧いただけます。
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メディア・パブリッシング業界向けSnowflake
よくある 質問
メディア・パブリッシング業界を支援するAIデータクラウドについてのよくある質問とその回答をご紹介します。
Snowflakeは、オーディエンスの行動、コンテンツ消費、サブスクリプションのデータを統合します。これにより、パブリッシャーはオーディエンスへの理解を深め、体験をパーソナライズし、チャーンを削減できます。
はい。Snowflakeは、広告、サブスクリプション、コマースにわたってデータを一元化することで、ハイブリッドな収益化モデルをサポートし、チームに収益パフォーマンスの包括的なビューを提供します。
Snowflakeでは、機密データをコピーしたり外部に公開したりすることなく、セキュアなデータ共有とコラボレーションが可能です。これにより、プライバシーを保護しながら、広告主やパートナーとともにオーディエンスのインサイトやアクティベーションを実現できます。
Snowflakeは、コンテンツレコメンデーション、オーディエンスセグメンテーション、チャーン予測、需要予測、広告イールドの最適化などのユースケースをサポートしています。
Snowflakeは、データサイロを解消し、企業全体に散在するデータポイントを接続することで、オーディエンスアナリティクスの向上を支援します。これにより、ファーストパーティ、セカンドパーティ、サードパーティのデータをセキュアかつプライバシーファーストでコラボレーションできるようになり、オーディエンスエンゲージメントとライフタイムバリューの向上につながります。
AIとMLは、予測分析に頻繁に活用されています。AIアルゴリズムは、履歴データとパターンを分析することで、有望なコンテンツのトピック、フォーマット、エンゲージメントレベルを予測できます。この予測に基づき、パブリッシャーはコンテンツの企画や制作について十分な情報に基づいた意思決定を行い、リソースの最適化とROIの最大化を実現できます。AI駆動の予測分析はトレンドと脅威を特定し、絶えず変化する業界環境においてパブリッシャーが先手を打てるよう支援します。