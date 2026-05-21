Teradataでミッションクリティカルなアナリティクスを実行している企業にとって、Snowflake AIデータクラウドへの移行は長年、困難なトレードオフによって制限されてきました。高額で長期的な契約更新に署名するか、リスクが高く複数年かかる書き換えに取り組むかの二者択一です。今日、その障害が取り除かれました。

Teradataからのより迅速な移行を可能にするプラットフォーム移行の新しいアプローチ、Datometry for Snowflakeのパブリックプレビューを発表します。

なぜ今なのか：更新サイクルの打破

現在、Teradataの顧客は、重大な決断を下すプレッシャーにさらされており、多くの場合、コストが上昇するキャンセル不可の複数年契約に直面しています。

同時に、従来の移行アプローチは、多くの場合、多大な時間とリソースを必要とし、重要なビジネスオペレーションに許容できないリスクをもたらします。長年蓄積された埋め込みSQL、下流の依存関係、カスタムツールにより、書き換えは遅く、高額になり、中断なしで実行することは困難です。

Datometry for Snowflakeによって、妥協の必要性を排除する新しい選択肢が実現します。

Snowflakeは、Teradataからの真のリフトアンドシフトを可能にする唯一のクラウドデータプラットフォームであり、既存のワークロードをほとんど、あるいはまったく書き換えることなく、ダウンタイムなしで実行できます。Datometryを使用すると、移行リスクを軽減し、アプリケーションを中断することなくSnowflakeに移行できます。

数年ではなく数週間でリポイント、テスト、移行を完了

Datometryのアプローチは、スピード、信頼性、継続性に基づいて構築されています。Datometryは、Teradata SQLの動作をSnowflake上で直接仮想化することで、既存のアプリケーションに対してSnowflakeをTeradataのように見せ、変更なしで実行できるようにします。

これにより、実証済みの3ステップのパスが可能になります。