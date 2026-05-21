Teradataでミッションクリティカルなアナリティクスを実行している企業にとって、Snowflake AIデータクラウドへの移行は長年、困難なトレードオフによって制限されてきました。高額で長期的な契約更新に署名するか、リスクが高く複数年かかる書き換えに取り組むかの二者択一です。今日、その障害が取り除かれました。
Teradataからのより迅速な移行を可能にするプラットフォーム移行の新しいアプローチ、Datometry for Snowflakeのパブリックプレビューを発表します。
なぜ今なのか：更新サイクルの打破
現在、Teradataの顧客は、重大な決断を下すプレッシャーにさらされており、多くの場合、コストが上昇するキャンセル不可の複数年契約に直面しています。
同時に、従来の移行アプローチは、多くの場合、多大な時間とリソースを必要とし、重要なビジネスオペレーションに許容できないリスクをもたらします。長年蓄積された埋め込みSQL、下流の依存関係、カスタムツールにより、書き換えは遅く、高額になり、中断なしで実行することは困難です。
Datometry for Snowflakeによって、妥協の必要性を排除する新しい選択肢が実現します。
Snowflakeは、Teradataからの真のリフトアンドシフトを可能にする唯一のクラウドデータプラットフォームであり、既存のワークロードをほとんど、あるいはまったく書き換えることなく、ダウンタイムなしで実行できます。Datometryを使用すると、移行リスクを軽減し、アプリケーションを中断することなくSnowflakeに移行できます。
数年ではなく数週間でリポイント、テスト、移行を完了
Datometryのアプローチは、スピード、信頼性、継続性に基づいて構築されています。Datometryは、Teradata SQLの動作をSnowflake上で直接仮想化することで、既存のアプリケーションに対してSnowflakeをTeradataのように見せ、変更なしで実行できるようにします。
これにより、実証済みの3ステップのパスが可能になります。
リポイント：SQLを1行も書き換えることなく、Datometryを介して、Teradata上で実行されている既存のアプリケーションの接続先をSnowflakeに切り替えます。
テスト：ビジネスを中断することなく継続しながら、稼働中のSnowflake環境でパフォーマンス、ロジック、パフォーマンスSLAを検証します。
移行：稼働中のオペレーションを中断したり、リスクを導入したりすることなく、本番環境に移行します。
「これは単なるTeradataの契約更新に対する保険ではありません。Snowflakeへの移行に伴うリスクを軽減するために活用すべき、我々にとって重要な機能なのです」
—通信メディア企業 データエンジニアリング担当VP
前進するための新しい手段：トレードオフは不要
更新時期を迎えるほとんどの組織は、二者択一を迫られます。更新してモダナイゼーションを遅らせるか、コストのかかる複数年の書き換えに取り組むかです。Datometryは、そのトレードオフを排除します。
TeradataのワークロードをSnowflake上で直接変更せずに実行することで、ビジネスを継続しながら、レガシーインフラストラクチャから直ちに脱却できます。これにより、トランスフォーメーションをリスクの高い一斉移行に結び付けることなく、まずプラットフォームを移行し、独自のタイムラインでモダナイゼーションを行うことができます。
迅速な移行、独自の条件でのモダナイゼーション
Datometryは、移行の方法だけでなく、モダナイゼーションの時期と方法も変えます。DatometryとSnowConvert AIを組み合わせることで、Teradataのシャットダウンを長期的なトランスフォーメーションから切り離すことができます。
迅速な移行のモメンタム：レガシーハードウェアから迅速に移行し、コストのかかるキャンセル不可の更新を回避する
独自の条件でのモダナイゼーション：プレッシャーや中断なしに、時間をかけてコードをネイティブのSnowflake SQLに段階的に変換する
この「今すぐリフトアンドシフトし、後でモダナイゼーションする」アプローチにより、トランスフォーメーションを完全に制御しながら、Snowflakeの価値を直ちに実現し始めることができます。
パブリックプレビューの主なメリット
リスクを伴う書き換えなしで更新のプレッシャーから解放
別の複数年契約に縛られるのを回避します。より迅速に、独自のタイムラインでSnowflakeに移行します。
書き換えリスクを排除し、アプリケーションの実行を維持
時間のかかるSQLの書き換えは不要です。コストのかかるETLやBIのリファクタリングは不要です。アプリケーションと依存関係は変更されないまま維持されます。
ゼロダウンタイムでミッションクリティカルな運用を保護
中断や回帰を発生させることなく、レポーティング、アナリティクス、および運用ワークロードを稼働し続けます。
自社のペースでより迅速にモダナイズ
今すぐSnowflakeに移行してAIとアナリティクスのイノベーションを解き放ち、その後、時間をかけて段階的に最適化します。
Snowflakeへの近道
更新のプレッシャーやリスクの高い移行戦略にロードマップを左右されないようにしましょう。
パブリックプレビュー中のDatometry for Snowflakeを使用すれば、書き換え、ダウンタイム、中断なしでTeradataから移行できます。
インストール要件や構成手順の詳細、およびDatometryを使用できるかどうかの確認については、Snowflakeの担当者にお問い合わせください。