財務部門に必要なのは、より優れたレポートではなく、より迅速な回答

私の財務計画・分析（FP&A）のキャリアの大部分において、業務は数値が確定した後に始まっていました。データを収集し、照合し、説明を加え、パッケージ化して、ビジネス部門に提供していました。問題は、回答が用意できた頃には、ビジネス部門がすでに次の質問に移っていることが多かったことです。

財務部門がデータプラットフォームとより深く結びつくようになったことで、その状況は変わりました。

私は8年間、財務業務にSnowflakeを使用しています。私たちがこれまでとは異なる種類のFP&A組織を構築していることを示す最も明確なシグナルの1つは初期段階で現れました。私のチームの4人目のメンバーはデータサイエンティストでした。それは意図的なものでした。財務部門は、何が起こったかを報告するだけの役割を超え、ビジネスの真のオペレーティングパートナーになる必要があると私は考えていました。そのためには、財務データがスプレッドシート、静的なプレゼン資料、月末のプロセスの中に閉じ込められたままではいけませんでした。意思決定が実際に行われているワークフローの中で、データをアクティブ化する必要がありました。

この変化は、私のキャリアにとって変革的なものでした。財務データへのアクセス、モデリング、運用化が容易になると、チームがレポーティング業務に費やす時間は減り、ビジネスリーダーの意思決定を支援する時間が増えました。また、実現できた自動化により、その支援を効率的に拡張することができました。

Snowflakeが財務プロセスの中心になった理由

現在、Snowflakeは財務プロセスの中心に位置しています。多くの財務組織にとって、それはハードルが高いように聞こえるかもしれません。すべての財務チームの部門内にエンジニアがいるわけではなく、すべてのアナリストがエンジニアになりたいと思っているわけでもありません。それが、私が数年前にStreamlit in Snowflakeに移行した理由の1つです。Streamlitにより、データに近いエクスペリエンスを維持し、Snowflakeの既存のガバナンスモデルの下で、財務ロジックを視覚的なインターフェイスを備えた、接続された使いやすいアプリケーションに変換できるようになりました。

Cortex Codeが変えるのは、誰がそのアプリケーションを構築できるか、そしてどれだけ速く構築できるかということです。

Cortex Codeが財務部門にもたらす変化

Cortex CodeはSnowflakeのAIコーディングエージェントであり、Snowflakeに直接統合され、Snowflakeのロール、スキーマ、ベストプラクティスを理解するように設計されています。Snowsightでは、SQLやPythonの生成、変更、最適化、説明を支援し、アクティブなワークスペースをコンテキストとして機能させ、ガバナンス、セキュリティ、コスト管理のワークフローをサポートします。現在、商用アカウント向けのSnowsightで一般提供されています。また、SnowflakeはCortex Codeのコマンドラインインターフェイスも提供しています。これにより、これらの機能がブラウザ以外の環境にも拡張され、Snowflakeネイティブのコンテキストとコントロールのメリットを享受しながら、ローカルの開発ワークフローでエージェントを柔軟に使用できるようになります。

財務組織にとってこれが重要なのは、AIの最適な出力がプロンプトだけから得られるわけではないためです。プロンプトとコンテキストの組み合わせから得られます。そして、エンタープライズの財務において、データはコンテキストです。

これが、AIコーディングを一般的な外部ツールとして扱うのではなく、SnowflakeでCortex Codeを使用する本当の理由です。これは単なるモデルの比較ではありません。真の利点は、環境、実行パス、そしてデータネイティブなコンテキストからもたらされます。

この違いは、財務において特に重要です。

私たちのチームにおけるCortex Codeの活用方法

私たちのチームは、おもちゃのようなデモを書くためにCortex Codeを使用しているのではありません。ガバナンスの効いたエンタープライズデータ上で直接行われる業務を加速させるために使用しています。Streamlitで接続されたダッシュボードを構築するために使用しています。調査やアウトリーチなどのプロセスフローを自動化するために使用しています。差異分析を自動化するアプリケーションや、長期計画をサポートするアプリケーションなどのコーディングに使用しています。Cortex Codeは、財務データ、権限、オブジェクトがすでに存在する環境内で機能するため、ビジネス上の質問から有用な回答が得られるまでの時間を劇的に短縮します。

私にとって、特筆すべき点は次のとおりです。Cortex Codeは、財務部門がインサイトを得るまでの時間を、可能な限りリアルタイムに近づけるのに役立っています。

構築のハードルを下げる理由

また、参入のハードルも下がります。歴史的に、財務アプリケーションの構築には、より大きな技術的負担が伴いました。ロジックが単純であっても、環境の構築は容易ではありませんでした。アナリストは、データアクセス、インターフェイス、ロール、展開を連携させるための支援を必要としていました。Cortex Codeは、この状況を変えます。エンジニアリング以外のチームでも、信頼性やコントロールを失うことなく、アイデアから連携されたアプリケーションへと移行することがはるかに容易になります。

財務部門においてガバナンスとセキュリティが非常に重要である理由

ここには、生産性と同じくらい重要な、ガバナンスとセキュリティに関する議論もあります。

これが、私がCortex Codeを一般的なコーディングアシスタントとは異なる位置付けにするもう1つの理由です。一般的なアシスタントは、抽象的なコードを書くことには非常に優れているかもしれません。しかし、財務部門は抽象的な環境で業務を行っているわけではありません。財務部門は、ガバナンスが効いたデータを使用し、権限の範囲内で、監査可能性を考慮しながら業務を行っており、分析からアクションへと移行する絶え間ないニーズを抱えています。Cortex Codeは、そのような環境のために設計されています。

コマーシャルモデルが財務部門に適している理由

また、このコマーシャルモデルは、多くの財務リーダーがテクノロジーの導入について考える方法にも適合しています。企業向けのSnowflakeのプラットフォームは従量課金制の価格モデルを採用しており、Cortex Codeも消費量に基づいて課金されます。Streamlit in Snowflakeは、Snowflakeのマネージドコンピュート上で実行されます。実質的に、これはチームが全く新しいソフトウェアカテゴリの導入を正当化する手間なく構築を開始できることを意味し、費用は実際の使用量に応じて変動します。

そして最後に、モデルの柔軟性という点があります。フロンティアモデルは変化し続けます。Snowflakeのアプローチにより、チームは同じガバナンスが効いた環境内で、サポートされているモデルにアクセスできるようになります。つまり、モデルの状況が変化するたびにワークフローを再設計する必要がなくなります。

より大きなストーリー：レポート作成からアクションへ

そのため、財務部門がCortex Codeに期待を寄せる理由を聞かれたとき、私の答えはシンプルです。それは、データがすでに存在するガバナンスが効いた環境から離れることなく、ビジネスが期待するスピードで財務部門が業務を遂行できるよう支援するからです。

これが、ここでのより大きなストーリーです。これは、単に財務部門をより技術的にすることを目的にしているのではありません。財務部門をより有用なものにすることが目的なのです。アナリストに、連携されたアプリケーションを構築し、反復的なワークフローを自動化し、インサイトをより迅速に提供する能力を与えることが目的です。財務データを、事後に確認するだけのものではなく、ビジネスが対話できるものに変えることが目的です。

今後の展開

次の一連の投稿では、私たちのチームが実際にCortex Codeをどのように使用しているかについて、具体的な例を共有します。ぜひこのページをブックマークしてください。可能な限り早くコンテンツを公開する予定です。

FinOpsの加速：Cortex Codeによるレポート作成からインテリジェントシステムへの変革

決算報告のための自動化された差異分析

今後さらに追加予定（長期計画、アウトリーチを伴うレポート作成ワークフローの自動化、投資家向け広報のQ&Aなど）

静的なレポート作成からオペレーショナルな意思決定支援への移行を望む財務チームにとって、Cortex Codeは単なる新しいAIツールではありません。データからアクションへのより迅速な手段となります。