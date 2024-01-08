Netsertiveは、地域の利益創出を担うマルチロケーションマーケター向けのデジタルマーケティングソリューションです。基本的に、Netsertiveはウェブサイトアナリティクスをコンパスとして使用し、デジタルマーケターがオンラインでのプレゼンスを最大化するだけでなく、ROI（投資利益率）を向上させるデータドリブンなアプローチに向けて誘導します。

Netsertiveは、ウェブサイトアナリティクスをデジタルマーケティングサービスに不可欠な要素として利用しており、ユーザー行動、トラフィックソース、エンゲージメントメトリクスに関するデータを活用することで、キャンペーンパフォーマンスに関するローカライズされたインサイトを強化しています。これらはいずれも、顧客がより多くの情報に基づく意思決定を行い、マーケティング戦略を最適化し、リソースをより適切に割り当てるために役立ちます。また、人口統計を理解することで、マーケターはコンテンツをより適切に調整し、キャンペーン効率を高めることができます。

昨年のユニバーサルアナリティクスからGA4への大幅な移行により、ウェブサイトアナリティクスの将来像やマーケターが必要とするすべてのデータにアクセスできるようにするにはどうすればよいかについて、市場では大きな混乱が生じました。Netsertiveは、Google Analytics用Snowflakeコネクタの作成を支援してくれました。Snowflakeコネクタは、非常にきめ細かいデータを迅速かつ効率的にデータクラウドに統合するための優れたソリューションでした。

SnowflakeとNetsertiveは、膨大なデータセットのスケーリングと利用についての考え方が同じであり、協力することで何千ものアナリティクスプロパティをシームレスにSnowflakeに取り込むことができました。これらすべての情報を1か所で利用可能にすることで、ウェブサイトアナリティクスとNetsertiveが用意している他のすべてのデータセットを組み合わせてイノベーションを促進し、迅速に実行できるようになります。これにより、ローカル企業は、データアナリストのチームがいる大企業でのみ可能だった方法で、データに基づいた意思決定を行えるようになります。