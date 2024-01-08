GoogleアナリティクスデータをSnowflakeとシームレスに統合し、CRM、ERP、ソーシャルメディアメトリクス、Eメールキャンペーンデータ、その他のデータソースとスムーズに統合できることを想像してみてください。幸いなことに、現在一般提供されているGoogleアナリティクス用ネイティブSnowflakeコネクタでもそれが可能です。
Googleアナリティクスは、マーケターに広く使用されているツールで、ウェブサイトのパフォーマンス、ユーザー行動、重要な分析データに関する貴重なインサイトを提供し、カスタマージャーニーの理解とマーケティングROIの向上に役立ちます。この新しいコネクタにより、Google Analyticsデータに即座にアクセスできます。APIエンドポイントやパッチを適用したシステム回避策による手動統合の煩わしさ、複雑さ、コストは必要ありません。
Snowflakeネイティブアプリケーションフレームワークを使用して開発されたGoogle Analytics用Snowflakeコネクタは、堅牢なセキュリティと信頼性を実現し、調達のハードルを取り除き、マーケターは堅牢なマーケティングデータ基盤に基づいて有意義でパーソナライズされたコスト効率の良いマーケティングキャンペーンを推進できます。
数回のクリックでGoogleアナリティクスの未加工データをSnowflakeに取り込む
Googleアナリティクス用Snowflakeコネクタを使用すると、Googleアナリティクスデータ（集約データまたは生データ）を簡単にSnowflakeアカウントに取り込むことができます。こちらがスタートガイドです。
1.Snowflakeマーケットプレイスに移動し、お好みのGoogleアナリティクスコネクター（集約または生データ）を見つけて「取得」をクリックし、Snowflakeアカウントで有効化します。
2.Googleアナリティクスアカウントとの接続を確立し、OAuthまたはサービスアカウントを選択します。
3.複製するGoogleアナリティクスプロパティを選択し、Snowflakeで宛先を定義し、同期スケジュールを設定します。これで完了です。データは、選択した頻度に基づいてSnowflakeアカウント内で自動的に更新されます。
SnowflakeでGAデータを組み合わせ、マーケティングエクスペリエンスを強化
マーケターは、Googleアナリティクスの未加工データにわずか数クリックで、Snowflakeデータクラウド内で直接アクセスし、包括的なデータセットとSnowflakeの真の360度顧客ビューを活用できます。
企業は、行動データ、製品データ、マーケティング未加工データをその他の企業データと統合することで、さまざまなユースケースでデータの可能性を最大限に引き出すことができます。
- カスタマー360：さまざまなプラットフォーム、デバイス、チャネルからアナリティクスデータを収集し、ユーザーレベルでSnowflakeに統合します。ユーザーはイベントデータの痕跡を残し、データクラウド内の財務データ、CRMデータ、運用データと統合することで、カスタマージャーニーの把握やパーソナライズされたキャンペーンの実施に役立つ貴重なインサイトを得ることができます。
- マルチタッチアトリビューション（MTA）：マーケターは、SnowflakeのGoogleアナリティクスデータを使用してさまざまなタッチポイントの情報を統合することにより、ユーザージャーニーへの理解を深め、パフォーマンスとアトリビューションを最適化するためのマーケティング上の意思決定をより正確に行うことができます。
- チャーン予測：SnowflakeのGA4未加工データにより、マーケターはチャーンドライバーを特定できます。マーケターは、ユーザー行動を総合的に分析することで、パターンを特定し、タイムリーな介入をプリエンプトして、ユーザーエクスペリエンスを強化し、解約を最小限に抑えることができます。
- 次善策：GoogleアナリティクスデータとSnowflakeのネイティブAIおよびML機能を組み合わせることで、包括的なユーザーインタラクションから得られたインサイトを引き出し、エンゲージメントとROIを最適化するための最適なチャネル、メッセージ、アウトリーチ戦術に関する処方的提案を行うことで、ネクストベストアクションをアンロックします。
Snowflakeのあらゆる分野の信頼できるパートナーでマーケティングアナリティクスを強化
集約された未加工のGoogleアナリティクスデータをSnowflakeで直接利用できるため、マーケターはマーケティングデータの可能性を最大限に高めると同時に、閉じた広告エコシステムに依存しない、システム間の相互運用性とオープン性を表すプラットフォームと連携することができます。これにより、組織はベストオブブリードのソリューションを選んで業務を遂行し、どの統合がスムーズかを規定する閉鎖的なエコシステムから解放され、投資を最適化するために使用できるシステムが制限されます。基本的に、Snowflakeは広告会社ではなく、広告事業も行っていません。そのため、どの広告エコシステムやソリューションが自社のビジネスにとって最適であるかは、完全に公平です。
非常にシンプル、設計上安全、大規模なパフォーマンス
Google Analytics用Snowflakeネイティブコネクタは、Google Analyticsのきめ細かいイベントレベルデータにアクセスして高度な分析を実行しようとする組織にとってのパラダイムシフトです。従来、組織は一般提供の未加工データを保存する場所とそのデータを最大限に活用できるシステムの柔軟性と選択肢が不足していました。顧客がSnowflake内の未加工データにアクセスしたい場合、データをファイルに抽出し、複数のストレージレイヤーやシステム間で移動させる複雑なETLパイプラインを構築する必要がありました。このようなパイプラインは維持コストが高く、データを移動した後は安全性が低く、障害やエラーが起こりやすいです。コネクタによって変わります。
データはデータが存在する場所からSnowflakeアカウントに直接転送され、転送中に暗号化されます。集計データを扱う場合、コネクタはGoogle Analytics 4 APIを使用してデータを取得します。未加工データの場合は、BigQueryストレージレイヤーから直接複製されます。その間は他のインフラストラクチャーを使用しないため、データガバナンスが大幅に簡素化され、最適なセキュリティと最小限のレイテンシーが実現します。データが最終目的地に到達すると、Snowflakeのビルトインアクセス制御によって取り込まれたデータへのアクセスが管理されます。コネクタは、最小限の監視が必要なフルマネージド型のサービスです。Snowflakeネイティブアプリフレームワークを使用してデータクラウド内にネイティブに構築され、ビルトインのセキュリティおよび信頼性機能を活用します。
任意の数のGoogleアナリティクスプロパティから、ヒストリカルデータのロードや増分更新を同じように簡単に取得できます。コネクタは数百万の新しいイベントをわずか数分のレイテンシーで同期できますが、最終的にはビジネスニーズに応じてデータを更新する頻度を制御します。ログとメールアラートを利用できるため、レプリケーションの状態とパフォーマンスを簡単にモニタリングできます。
Snowflakeをマーケティングエンジンとして新たな成長領域を発見
ウェブサイトアナリティクスは、有料とオーガニックの両方のオンラインキャンペーンのパフォーマンスと効果に関する貴重なインサイトを提供します。マーケターは、ユーザー行動、トラフィックソース、エンゲージメント指標（ページビューやコンバージョン率など）に関するデータを活用することで、情報に基づいた意思決定を行い、戦略を最適化することができます。これらの分析は、どのチャネルが最も価値のあるトラフィックを生み出しているかを特定し、企業が効果的にリソースを割り当てるために役立ちます。
さらに、ユーザーの人口統計と嗜好を把握することで、ターゲットオーディエンスに合わせてコンテンツと広告活動を調整し、キャンペーン全体の効率を高めることができます。現在、Snowflakeは、Googleアナリティクスデータをデータクラウドでシームレスに利用できるようにし、ビジネスやマーケティングエンジンの基盤となるシングル・ソース・オブ・トゥルース（信頼できる唯一の情報源）の構築を継続的に支援しています。
しかし、私たちから奪うだけではダメです。Googleアナリティクス用Snowflakeコネクタは、規模や業界の垣根を越えて、マーケティング組織に新たな価値をもたらします。ここに示すのは、この新機能の実際の効果を示すお客様のサクセスストーリーです。
NetsertiveとSnowflakeが連携し、一般提供データとデータクラウドをシームレスに統合
Netsertiveは、地域の利益創出を担うマルチロケーションマーケター向けのデジタルマーケティングソリューションです。基本的に、Netsertiveはウェブサイトアナリティクスをコンパスとして使用し、デジタルマーケターがオンラインでのプレゼンスを最大化するだけでなく、ROI（投資利益率）を向上させるデータドリブンなアプローチに向けて誘導します。
Netsertiveは、ウェブサイトアナリティクスをデジタルマーケティングサービスに不可欠な要素として利用しており、ユーザー行動、トラフィックソース、エンゲージメントメトリクスに関するデータを活用することで、キャンペーンパフォーマンスに関するローカライズされたインサイトを強化しています。これらはいずれも、顧客がより多くの情報に基づく意思決定を行い、マーケティング戦略を最適化し、リソースをより適切に割り当てるために役立ちます。また、人口統計を理解することで、マーケターはコンテンツをより適切に調整し、キャンペーン効率を高めることができます。
昨年のユニバーサルアナリティクスからGA4への大幅な移行により、ウェブサイトアナリティクスの将来像やマーケターが必要とするすべてのデータにアクセスできるようにするにはどうすればよいかについて、市場では大きな混乱が生じました。Netsertiveは、Google Analytics用Snowflakeコネクタの作成を支援してくれました。Snowflakeコネクタは、非常にきめ細かいデータを迅速かつ効率的にデータクラウドに統合するための優れたソリューションでした。
SnowflakeとNetsertiveは、膨大なデータセットのスケーリングと利用についての考え方が同じであり、協力することで何千ものアナリティクスプロパティをシームレスにSnowflakeに取り込むことができました。これらすべての情報を1か所で利用可能にすることで、ウェブサイトアナリティクスとNetsertiveが用意している他のすべてのデータセットを組み合わせてイノベーションを促進し、迅速に実行できるようになります。これにより、ローカル企業は、データアナリストのチームがいる大企業でのみ可能だった方法で、データに基づいた意思決定を行えるようになります。
マーケティングデータの力を解放
マーケティングアナリティクスを大幅に強化する準備はできていますか？Google Analytics用SnowflakeコネクタをSnowflakeマーケットプレイスからインストールしてお試しください。追加のライセンスコストは発生せず、コンピューティングとストレージにはSnowflakeクレジットを使用します。
製品ドキュメントで詳細を確認し、マーケティングデータの可能性を最大限に引き出しましょう。また、生データとアグリゲートデータコネクタについて詳しく知りたい場合は、オンデマンドで視聴できるデモウェビナーに登録してください。