計画：エンリッチメントとセグメンテーションのためのUnified ID 2.0（UID2）

Unified ID 2.0は、広告主によるファーストパーティデータのエンリッチメントとオーディエンスの正確なセグメンテーションをサポートします。広告主は、永続キーとアドレッサビリティおよびエンリッチメントソリューションを活用することで、1つの場所から1対1のターゲティングと効果測定を行うことができます。また、データを移動することなく、Snowflake内で直接識別情報をUID2に変換することもできます。ファーストパーティデータをエンリッチすることで、広告主はプライバシーコンプライアンスを維持しながらパーソナライゼーションとセグメンテーションを強化できます。また、このソリューションは、サードパーティCookieを使用しない正確なターゲティングのために、複数のチャネルにまたがるユーザーIDを統合することで、アドレッサビリティの向上にも役立ちます。

アクティベーション：ファーストパーティデータ

広告主は、APIへの直接構築やサードパーティプロバイダーへの支払いを行うことなく、The Trade Deskでキャンペーンアクティベーション用のファーストパーティデータの準備、The Trade Deskへの顧客データのプッシュ、オーディエンスのアクティベーションを行うことができます。これにより、ターゲットを絞った広告を提供して、すでにブランドに関心のある顧客をリエンゲージメントし、ルックアライクモデルを作成してコア顧客に似た新しい潜在顧客を発見できます。

効果測定と最適化：コンバージョンAPI（CAPI）ネイティブアプリ

Snowflakeマーケットプレイスは、広告主がオンラインとオフラインのコンバージョンイベントをThe Trade Deskに取得できるようにして、進行中のキャンペーンの理解を促進するソリューションです。このソリューションでは、広告主はAPIへの直接構築やサードパーティプロバイダーへの支払いを行うことなく、コンバージョンイベントをアップロードできます。これにより、アトリビューションの精度を高め、チャネル間でより効果的に予算を割り当て、コンバージョンする可能性が最も高いユーザーをターゲティングすることでキャンペーンの関連性を強化できます。

効果測定と最適化：Raw Event Data Stream（REDS）

REDSは、より深いセグメンテーションのためのマルチチャネルキャンペーンのログレベル分析を可能にし、データの取り込みを排除し、消費とストレージのコストを削減します。このソリューションは、マーケターがマルチタッチおよびカスタムアトリビューションモデルを構築し、広告支出を最適化するために役立ちます。また、マーケターはSnowflakeから直接高度なオーディエンスを作成し、パーソナライズされたメッセージで顧客をターゲティングできます。

Snowflakeを通じたThe Trade Deskとのマーケティングテクノロジーの統合におけるモメンタムの高まり

マーケターがファーストパーティデータにますます依存する中、顧客データプラットフォーム（CDP）はこれまでにない方法でSnowflakeを通じてThe Trade Deskと統合しています。Simon Data、Amplitude、Tealium、Twilio Segmentは、この統合を利用してマーケターに集中的なリアルタイムのファーストパーティデータフローを提供し、キャンペーンの効果と効果測定を強化したCDPのほんの一例です。

この継続的な変革は、一度限りのものではなく、モメンタムが高まり続ける過程です。Simon Dataはこの統合の最前線に立ち、The Trade Deskで素晴らしい実績を築いています。チャレンジャーブランドとのコラボレーションから始まり、現在は急速に拡大しており、2024年10月時点ですでに7社のクライアントが稼働しています。Simonの目標は、今年後半までにクライアントの75%以上が統合を利用することです。非常に好意的なフィードバックが得られており、そのパフォーマンスが物語っています。ほとんどのクライアントのマッチ率は60%であり、Simon DataのMatch+製品を使用した場合はさらに20%上昇するため、広告主はすでに持っているデータでより多くのことを行えるようになっています。

これらの統合は、関与するプロバイダーにとって大きなメリットとなります。つまり、マーケターにより良いサービスを提供するために提携する複数のプラットフォームと、ファーストパーティデータの増加により、ターゲティング、効果測定、リーチが改善されるということです。そして、一番の勝者は誰でしょうか。マーケターや広告主は、プライバシーの複雑さに対処しつつ、関連性のあるタイムリーなコンテンツをオーディエンスに提供できる強力なツールを手に入れなければなりません。注目すべきメリットの一つは、The Trade Deskと毎日セグメントの同期を実行し、オーディエンスの鮮度とエンゲージメントを維持できることです。これは、従来の週単位の同期サイクルと比較して大幅に改善されています。この鮮度の高さは、広告主のパフォーマンス向上やオーディエンスターゲティングへのより強力で機敏なアプローチに直結します。

CDPリーダーの評価

Treasure Data、Amplitude、Tealium、Segmentなどのマーケティングテクノロジープロバイダーは、この統合を全面的に受け入れています。そのメリットについて、彼らは次のように話します。

Treasure Data：「SnowflakeとTreasure Dataの統合と、SnowflakeとThe Trade Deskなどのプラットフォームとのスムーズなデータ共有の統合により、広告主は豊富な顧客インサイトを獲得し、チャネルを横断してパーソナライズされたキャンペーンを推進できます。Treasure Data内の顧客プロファイルとインサイトをリアルタイムで更新し、Snowflakeにシームレスに接続することで、パーソナライズされたエンゲージメントの関連性を維持できるため、最適な成果とROIの最大化が促進されます」

— Kaz Ohta氏、Treasure Data CEO兼共同創業者

Twilio Segment：「マーケターは、データの移動を最小限に抑えながら、Segment、Snowflake、The Trade Deskでファーストパーティオーディエンスをアクティベートすることにより、消費者が期待するパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できます。Snowflakeを通じてインサイトがSegmentに流れ込むことで、マーケターはアトリビューションの最適化、ターゲティングの改善、The Trade Deskプラットフォーム上でのターゲティングの新たな機会の活用が可能になります」

— Kevin Harris氏、Twilio Segment Partnerships担当VP

Tealium：「ファーストパーティデータへの市場シフトが促すマーケティングテクノロジーと広告テクノロジーの融合により、企業はコンプライアンスとパフォーマンスを大規模に確保しながら、システム全体のデータを管理してアクティベートする要求の高まりに直面しています。Tealiumは、ファーストパーティデータのリアルタイムな収集、エンリッチメント、統合に優れ、強固な顧客プロファイルを作成します。このエンリッチされたデータをSnowpipeを介してSnowflakeのプラットフォームに統合し、継続的に取得することで、企業はデータフローを自動化し、SnowflakeとTealiumをシームレスに活用して、データを複製することなく、The Trade Deskなどのアクティベーションプラットフォームにオーディエンスを送信できます。この合理化されたプロセスにより、エンタープライズクライアントは高度にパーソナライズされた効率的な広告キャンペーンを提供し、大規模なオペレーションの複雑なニーズを満たすことができます」

— Matt Gray氏、Tealium Partnerships担当Global VP

Amplitude：「AmplitudeとSnowflakeを統合することで、オムニチャネル全体にわたる追加のトランザクション情報、ID情報、コンテキスト情報でブランドの行動コホートが強化されます。SnowflakeとThe Trade Deskのリアルタイムデータ転送により、広告主は自信を持ってマルチチャネルキャンペーンを実施できるようになりました。その後、小売メディア、ニュースサイト、ソーシャルメディアなど、何百もの有意義なメディアにおけるパブリッシャーの実証済みネットワーク全体で測定された価値がアクティベーションされ、インプレッションの増加、コンバージョン率の向上、そして何よりも信頼性の高い維持につながります」

— Ted Sfikas氏、Amplitude Field担当CTO

これらの統合により、補完的なパートナーが手間のかかる作業を処理し、技術系ユーザーと非技術系ユーザーの両方に役立つ合理化された効果的なワークフローを作成できるようになるため、マーケターは自身の強みを生かすことができます。

今後の展望

ファーストパーティデータを中心としたマーケティングテクノロジーと広告テクノロジーの融合は、始まりにすぎません。SnowflakeとThe Trade Deskのコラボレーションは深化の一途を辿っており、エコシステムはよりオープンで相互運用性があり、企業や消費者などのニーズの変化に対応できるものに進化しています。このトレンドは、マーケター、広告主、データサイエンティストがプライバシー重視のデータドリブンな世界で成功を収めるのに役立つ、より多くの機会を解き放つものとなっています。

この融合に乗り出し、テクノロジーをデータに持ち込み、その価値を最大化するクラス最高のソリューションを活用する人にとって、未来は明るいものとなります。

上記で取り上げたソリューションの使用を開始したい方は、Snowflakeマーケットプレイスをご覧ください。

大手ブランドや代理店がどのようにREDSデータを活用し、よりスマートなマーケティング戦略を推進しているかをご紹介します。Horizon MediaとThe Trade Deskによる12月12日のウェビナーにぜひご登録ください。