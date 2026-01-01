AdobeとSnowflake、次のカスタマーエクスペリエンス時代に向けてパートナーシップを強化
Federated Audience Compositionによるシームレスなデータ統合とリアルタイムパーソナライゼーションの強化
Adobeは、現在Snowflakeで一般提供されているAdobe Experience Platform Federated Audience Compositionの提供を開始しました。これにより、組織はSnowflakeのAIデータクラウドとAdobe Real-Time Customer Data Platform（CDP）およびAdobe Journey Optimizerを統合することで、マーケターにとってのシームレスな相互運用性を利用できるようになります。Federated Audience Compositionは、マーケターに、SnowflakeとSnowflakeマーケットプレイスで入手可能な2800以上のデータ製品にまたがる自社のビジネスおよびエンタープライズデータを活用する、ターゲットオーディエンスの構築、顧客プロファイルのエンリッチメント、情報に基づくエンゲージメント意思決定において、複数のチャネルにまたがってリアルタイムでコンテンツをパーソナライズする強力な新機能を提供します。これらすべてがシームレスに行われ、データをAdobeに移動または複製する必要がないため、両方のプラットフォームでエクスペリエンスが合理化されます。この統合は、データドリブンなマーケティングを強化するだけでなく、すべての段階でデータセキュリティとガバナンスを保護します。
Federated Audience Compositionは、Adobe Experience Platform、Adobe Campaign、Adobe Analytics、Adobe Customer Journey Analyticsとの既存の統合を強化しながら、新しい顧客エンゲージメントの機会を切り開きます。SnowflakeとAdobeがコラボレーションを深める中、マーケターにとってプライバシーとガバナンス機能を最優先しながら、安全なデータシェアリングを実現するスケーラブルなAIソリューションの提供に共同で焦点を当て続けています。
シームレスなデータ統合とマーケティング革新の推進を基盤としたパートナーシップ
Federated Audience Compositionは、マーケターがデータの可能性を最大限に引き出すのに役立つ数々の強力な統合を特徴とする、SnowflakeとAdobeの長年のパートナーシップにおける最新のマイルストーンです。これには、Adobe CampaignのFederated Data Access、Adobe Experience Platformストリーミングソースコネクタ、Adobe Marketo Measure Direct Shareが含まれます。これらの統合により、組織はSnowflake AIデータクラウドのデータセットをAdobeのマーケティングおよびアナリティクスエコシステム内で直接活用できるようになり、データエンリッチメントからパーソナライズされたキャンペーンのクエリまでのシームレスな運用が促進されます。注目すべきは、Adobe Experience Platformストリーミングソースコネクタにより、SnowflakeからAdobe Experience Platformへの継続的なデータ取り込みが可能になると同時に、Adobe Marketo Measureにより直接データシェアリングが可能になり、アナリティクスとアトリビューションが強化されていることです。SnowflakeとAdobeのシームレスな連携により、さまざまな業界の1,000社以上の共通のお客様がすでに具体的なメリットを実感しています。
今後に向けて:お客様との継続的な協力とコミットメントのためのビジョン
将来を見据えて、SnowflakeとAdobeは共同でお客様の摩擦を取り除き、プラットフォーム間の統合をさらに強化する双方向機能を通じてさらなる価値を提供することに取り組んでいます。これらの取り組みにより、SnowflakeとAdobe Experience Platform間のシームレスなデータフローが強化され、パーソナライズされたキャンペーンの実施と高度なデータ分析が実現します。
SnowflakeとAdobeは、データの可能性を最大限に引き出し、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供するためにコラボレーションしています。Snowflakeは、統合を拡大し、長年提供してきた共同サービスを拡大し続けています。しかし、お客様のためにイノベーションと価値を推進するというコミットメントは揺るぎありません。データドリブンなマーケティングとアナリティクスの未来を共に形作り、この素晴らしいジャーニーにぜひご参加ください。顧客データとマーケティングデータを最大限に活用し、 Adobeなどの市場リーダーと協力して新たなレベルのパーソナライゼーション、精度、パフォーマンスを実現したいマーケターは、 マーケティング向けAIデータクラウドを是非ご利用ください 。