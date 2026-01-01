将来を見据えて、SnowflakeとAdobeは共同でお客様の摩擦を取り除き、プラットフォーム間の統合をさらに強化する双方向機能を通じてさらなる価値を提供することに取り組んでいます。これらの取り組みにより、SnowflakeとAdobe Experience Platform間のシームレスなデータフローが強化され、パーソナライズされたキャンペーンの実施と高度なデータ分析が実現します。

SnowflakeとAdobeは、データの可能性を最大限に引き出し、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供するためにコラボレーションしています。Snowflakeは、統合を拡大し、長年提供してきた共同サービスを拡大し続けています。しかし、お客様のためにイノベーションと価値を推進するというコミットメントは揺るぎありません。データドリブンなマーケティングとアナリティクスの未来を共に形作り、この素晴らしいジャーニーにぜひご参加ください。顧客データとマーケティングデータを最大限に活用し、 Adobeなどの市場リーダーと協力して新たなレベルのパーソナライゼーション、精度、パフォーマンスを実現したいマーケターは、 マーケティング向けAIデータクラウドを是非ご利用ください 。