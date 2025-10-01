インサイトからアクションへ：Snowflake Ventures、Elementumのエージェント型AIプラットフォームに投資

今日のAIドリブンな世界では、企業のデータがすべてであり、インテリジェントなアクションの燃料となっています。しかし、組織は複数の異なるソースにわたってより多くのデータを生成するようになると、エージェント型AIの次の波に対応し強化するためだけにデータを移動するという、高コストで複雑な課題に直面します。そのため、組織は貴重なデータを移動してAIエージェントを強化するか、どのデータを安全に移動するか決定するために時間とリソースを使用するか、という難しい選択を迫られています。

私たちは、お客様が選択する必要はないと考えています。Snowflake Venturesは、SnowflakeのAIデータクラウドのために構築された最先端のエージェント型AIワークフローオーケストレーションプラットフォームを提供するElementum AIへの投資を発表できることを嬉しく思います。Elementum AIは、Snowflakeを活用して、統合されたデータのパワーと最新のワークフローオーケストレーションを組み合わせたエンタープライズプラットフォームを提供します。これにより、お客様はデータを移動することなくAIエージェントと自動化ソリューションを展開できます。

Snowflakeなどの企業はすでにElementumプラットフォームを使用して迅速かつインテリジェントに運用しており、以下を含む幅広いセクターの重要なワークフローを合理化しています。

金融サービス業界： エージェントを使用しての融資処理、保険金請求、リスクコンプライアンスのデジタル化および自動化

ヘルスケア： オンボーディングタスクの自動化や患者の適格性ガイドラインの検証などのエージェント化による医療従事者と患者ケアの合理化

ライフサイエンス： エージェント型の機会管理とサプライチェーンの最適化による販売プロセスのモダナイズ

小売業界：AIエージェントを使用したお客様からの問い合わせや社内のITサポートリクエストへの対応

Elementumは、SnowflakeのAIデータクラウド内で実行することで既存のセキュリティポリシーとガバナンス制御を継承するため、お客様は自信を持って強力な自動化を展開できます。つまり、構築する複雑な統合や、管理するAPI、新しいデータサイロの作成は必要ないということです。

Elementum AIへの投資は、業界をリードするAIソリューションの豊富で多様なエコシステムをお客様に提供するという当社のコミットメントの重要な部分を占めています。Snowflakeは、選択肢を提供し、企業が独自のニーズに最適なソリューションを選べるようにすることを信条としています。私たちは、Elementum AIとのパートナーシップを深めることで、未来をナビゲートするだけでなく、未来を構築するためのもう一つのインパクトのある方法をお客様に提供しています。この投資によって、お客様のロードマップがどのように加速するかを楽しみにしています。また、お客様にとって他にどのようなことができるのかを発見することを楽しみにしています。

今すぐ、Elementumプラットフォームのパーソナライズされたデモをリクエストしてください。