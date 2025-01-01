コース
SnowConvert AI AIを活用したSnowflakeへの移行
SnowConvert AIを使用して、データウェアハウスやBIなどのデータエコシステムをSnowflakeにモダナイズできます。Snowflake Cortex AIを活用した移行エージェントによって、SnowConvert AIはAIを活用した費用対効果の高いソリューション、エンドツーエンドのデータ移行を実現し、移行ソースのサポートを拡大します。
Snowflakeへの移行を合理化
TeradataやOracleなどの古いシステムからSnowflakeにデータやコードを移動するための最も効率的で正確な方法を使用して、手動の作業を最小限に抑えます。
AIを活用してすべてを移動
Snowflake Cortex Agentsによってインテリジェントに強化された包括的なソリューションで、データウェアハウス、BIツールなどをSnowflakeへ移行します。
シームレスなスケーリング
お客様主導の小規模な移行から、システムインテグレーター主導の大規模なエンタープライズ移行まで、あらゆる規模の移行を容易に処理して、一貫した効率を確保します。
SnowConvert AIとは
SnowConvert AIは、AIを活用した費用対効果の高い移行ソリューションです。データウェアハウスからビジネスインテリジェンスまで、データエコシステム全体をSnowflakeに移行できます。
SnowConvert AIがサポートするデータやコード
SnowConvert AIは、Oracle、SQL Server、Teradata、Amazon Redshift、Google BigQuery、Greenplum、Sybase、Synapse、Netezza、Postgres、DatabricksのSQLコードのSnowflakeへの変換をサポートしています。テーブル、ビュー、ストアドプロシージャなど、あらゆる移行ソースに対応しています。エンドツーエンドのSnowConvert AIデータ移行では、Amazon RedshiftとSQL Serverの移行もサポートします。
SnowConvertの使用開始（どのユーザーでも無料）
SnowConvertは現在無料で提供されています。テーブルとビュー、DDLとDML、さらにはストアドプロシージャの変換であっても、トレーニングを修了するだけでソリューションにアクセスできます。移行の取り組みでサポートが必要な場合は、Snowflake PSにご相談ください。Snowflakeアカウントマネージャーにお問い合わせいただくか、Eメールをお送りください。
SnowConvert AIに関するシステムインテグレーターのエキスパート
よくある質問
Snowflake Cortex AIを活用したデータエコシステム移行エージェントによって、SnowConvert AIが移行作業を自動化し、加速させる方法について取り上げます。このFAQでは、主な機能と開始方法についてご紹介します。