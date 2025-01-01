Snowconvert AI

SnowConvert AIは、Oracle、SQL Server、Teradata、Amazon Redshift、Google BigQuery、Greenplum、Sybase、Synapse、Netezza、Postgres、DatabricksのSQLコードのSnowflakeへの変換をサポートしています。テーブル、ビュー、ストアドプロシージャなど、あらゆる移行ソースに対応しています。エンドツーエンドのSnowConvert AIデータ移行では、Amazon RedshiftとSQL Serverの移行もサポートします。