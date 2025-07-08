オーストラリアのスーパーアニュエーションの未来に対応する：データとAIの要件
オーストラリアの3兆5,000億ドル規模のスーパーアニュエーションセクターは、大きな転換期を迎えています。組合員の期待の高まり、規制当局の監視、アセットクラスの多様化が続く中、スーパーファンドは競争力を維持するために投資戦略、テクノロジースタック、データアーキテクチャを進化させています。資産所有会社は、プライベート市場への露出の拡大、リアルタイムの投資インサイトやAIドリブンなトランスフォーメーションの必要性など、同様のトレンドの多くにグローバル規模で取り組んでいますが、オーストラリア独自のダイナミクスにより、データに関する課題が特に差し迫っています。
組合員の流動性が高まり、ファンドの運用が同業他社のリターンを意識するようになる中、データドリブンな意思決定がこれまで以上に重要になっています。投資データと組合員データをリアルタイムで集約、分析、アクティベートする能力は、今や競争上の強みとなっています。しかし、レガシーシステム、アーキテクチャの断片化、サードパーティベンダーへの依存が、これを実現するための障害となっています。
スーパーアニュエーションとアセットオーナーシップの変化を促進するマクロトレンド
世界の投資環境は魅力的な変化を見せており、年金や資産の管理方法に大きな影響を与えています。最も大きな変化の1つは、プライベートエクイティ、不動産、インフラストラクチャなどのオルタナティブ投資の急激な台頭です。もはやニッチな分野ではなく、これらの投資が多くのアセット所有者のポートフォリオのほぼ半分を占めるようになっています。これは、多様化と収益の模索の証ですが、独自の課題ももたらしています。簡単に利用できる標準化された公開市場データとは異なり、個人資産には、よりオーダーメイドのアプローチが必要です。オーダーメイド住宅と建売住宅の建築を想像してみてください。それに合わせたカスタム戦略が必要です。そのため、スーパーファンドは専門的なデータ戦略に巨額の投資を行い、内部アナリティクスチームを構築し、非常に柔軟なテクノロジーを採用しています。多様なアセットを効果的に管理するためには、ポートフォリオの全体像を把握するためのリアルタイムダッシュボードである統合された投資判断用データベース（IBOR）が必要です。
そのため、スーパーファンドは外部ポートフォリオ管理プラットフォームのみに依存するのではなく、独自の内部能力を構築しています。組合員と投資を熟知しているため、独自のツールを開発するのが理に適っています。汎用的なアプローチでは、このような複雑さに対処できません。これらの社内チームは、ベンダーソリューションの空隙を埋める独自のアナリティクス機能を開発し、アセットアロケーションとリスクに関するスマートな意思決定に必要なアジリティを獲得しています。もちろん、このような取り組みには強固なデータガバナンス、リアルタイムのIBORフレームワーク、多様なアセットクラスのシームレスな統合といった強固な基盤が必要です。これは重要な取り組みですが、組合員に迅速に対応し、より良い成果を提供するための本物のコミットメントを示すものです。
環境、社会、ガバナンス（ESG）投資の重要性が高まっています。金融的な利益だけでなく、サステナブルな未来への投資も重要となります。スーパーファンドとその組合員は、投資が環境や社会に与える影響について深く懸念しています。つまり、ESGデータを意思決定、報告、組合員エンゲージメントに統合し、データパズルをさらに複雑にする必要があるということです 。ESGメトリクスを追跡、分析し、投資の持続可能性を評価し、ESG戦略を組合員に伝えることで、組合員は自らの投資とバリューを調整し、社会課題の改善に貢献すると同時に、常に進化し続けるデータドリブンな状況に対応できます。
オーストラリアの市場情勢：データとテクノロジーの要件
ファンド運用のあり方の変化は、組合員の期待の高まり、技術の進歩、そして地球環境への影響に対する意識の向上という、さまざまな要因によってもたらされています。
現在は、人々がすぐに情報を得られることを期待する「即時データ」の時代になっています。組合員が年次発表を受動的に待つ時代は終わりました。運用成績を把握し、他のファンドと比較し、関連リスクを把握しようとしています。また、そのすべてをリアルタイムで必要としています。そのため、ファンドは明確でインサイトに満ちたデータを提供し、魅力的なコミュニケーションによって組合員が情報に基づいた意思決定を行えるようにするプラットフォームに投資しています。
その裏で、スーパーファンドは複雑な投資データの管理に多大な労力を費やしています。ファンドには、リターンの把握、リスク管理、ポートフォリオの最適化に役立つ手順書である堅牢な運用成績記録データベース（PBOR）が不可欠です。また、独自の一元的なデータプラットフォームを構築し、IBORを改良して、パブリック市場とプライベート市場を明確に統合しています。
AM Tech Dayに参加して分かったのは、オーストラリアのスーパーファンドがもはやデータ活用の手法を変えるべきかどうかを問うのではなく、いかに迅速にそれを実現するかを考えているということです。リアルタイムのIBOR、AIドリブンのインサイト、そして組合員を第一に考えたサービスへの移行は加速しています。私たちは今、ファンド全体の変革が起こる転換点にいます。
—Michael Clavin氏
もちろん、そのようなデータはすべて、正確かつアクセス可能なものでなければ有用ではありません。そこで登場するのがデータガバナンスです。スーパーファンドは、整理されたクリーンなデータに誰もがアクセスできるクラウドベースのシステムに移行しています。これにより、より迅速かつ情報に基づいた意思決定が可能になります。
また、スーパーファンドでは、投資アナリティクス、ポートフォリオモデリング、すべての人への情報提供のためのコアツールとして、AIアシスタントの活用度が高まっています。「データとの対話」インターフェイスにより、ユーザーはシンプルな質問をして複雑な回答を得ることができます。また、AIは乱雑な非構造化データから自動的にインサイトを引き出すことができます。また、単に数字を分析して活用するだけでなく、関係者のリレーションも重要です。投資家レポートは、AIによって、組合員、資産所有会社、規制当局向けのカスタマイズされたレポートや、ポートフォリオの自動リバランシングなど高度にパーソナライズされたエクスペリエンスなど、真にパーソナライズされたインサイトを得られるようになり、非常にダイナミックになっています。AIによって、投資は誰でも利用しやすく、理解しやすいものになりました。
Snowflakeのアプローチ：ファンド全体のトランスフォーメーションを実現
Snowflakeでは、Aware Superなどの大手スーパーファンドによる、データモダナイゼーションとAI導入の促進を支援してきました。
基本的に、Snowflakeは強固なクラウドネイティブ基盤をファンドに提供します。これは、IBOR、PBOR、組合員アナリティクスなど、あらゆるデータを収集、分析、共有できる一元的な場所です。プラットフォームは信頼できる唯一の情報源を提供し、全体像をより簡単に把握できるようにします。また、Snowflake上にプラグアンドプレイソリューションを構築するパートナーと協力し、ファンドがさらに簡単にIBORとPBORを稼働させることができます。
リアルタイムのインサイトを実現できるようになったことは、実に素晴らしい機能です。Snowflakeのプラットフォームでは、シームレスなデータシェアリングが可能なため、複雑なデータパイプラインに煩わされることなく、保管機関、投資プラットフォーム、その他のパートナーからの情報を簡単にファンドに統合できます。 次に、AIを活用したアナリティクスを適用します。これにより、ファンドではデータ調整などのプロセスの自動化、リアルタイムのシナリオ分析を実現し、真にダイナミックでパーソナライズされたインサイトを組合員に提供できます。Snowflakeは、静的なレポートから、よりインタラクティブでデータドリブンなファンドのエクスペリエンスへの移行を支援します。
Snowflakeの「ガバナンスファースト」なアーキテクチャは、APRAやASICなどの規制を遵守するファンドにも役立ちます。また、AIと機械学習を活用することで、複雑なプロセスの合理化、手作業の削減、ストレスの溜まる調整作業の排除、投資オペレーションの最適化を支援しています。
今後の展望：年金向けのAIとデータイノベーションの次の段階
今後、私たちは真に変革的な変化の入り口に立っていると確信しています。AIがますます中心的な役割を担うようになります。ファンドがAIを活用して、リスクに関するリアルタイムのインサイトを獲得し、オルタナティブ投資をより深く掘り下げ、さらには組合員が自身の年金にどう向き合うかを予測するようになると考えられます。また、特にプライベート市場の台頭に伴い、このような複雑な投資を適切に活用するために、IBORとPBORをより適切に標準化し、関係者全員が協力してより明確な分類を作成する必要に迫られています。さらに、クラウドネイティブなエコシステムを採用し、業務に最適なツールを選択してSnowflakeなどの一元的なプラットフォームに統合するファンドも増えてきています。私たちは、データが単なるバックオフィス機能ではなく、誰もがよりスマートに意思決定を下せる、ダイナミックでアクセス可能なリソースになる未来に向かって進んでいると感じています。
オーストラリアのスーパーアニュエーションは重大な転換期にあります。ファンドが事業を内部化し、プライベート市場に拡大し、投資の透明性の向上を求める中、データとAIを活用したアプローチはもはや任意ではなく、不可欠なものになっています。Snowflakeはこの変革の先頭をリードし、スーパーファンド、投資プラットフォーム、データプロバイダーと提携して次世代の投資インテリジェンスを可能にしています。スーパーアニュエーションの未来は、データとAIを駆使し、クラウドを活用することで実現します。一緒にその未来を築きましょう。