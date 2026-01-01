timestamp_colは、ポイントインタイムの正しい特徴量値を取得するトレーニングに必要なエンティティキーを含むテーブルと結合するために使用するタイムスタンプ列の名前です。

Snowflake特徴量ストアの主なメリットは、動的テーブルを使用して、データおよび特徴量エンジニアリングパイプラインとバックフィル管理の複雑さを自動化し、抽象化することです。多くの特徴量ストアソリューションでは、最初の入力とその後の特徴量値の「更新」を実行するために、すべてのデータと特徴量エンジニアリングロジックを作成する責任があります。これらのステップは、特徴量ストアの外で手動でスケジュールおよび管理する必要があります。

Snowflakeマネージド特徴量ビューでは、これらすべてが宣言的に処理されます。データフレーム/SQLを使用して、すべての履歴の特徴量を計算するロジックを定義します。その宣言型ロジックの増分処理はSnowflakeが行います。これらのマネージド特徴量ビューを使用するには、refresh_freqを指定するだけです。refresh_freqは、特徴量の更新頻度と、その特徴量をソーステーブルからどの程度最新にする必要があるかを定義します。Snowflakeが管理する特徴量ビューは、新しい特徴量ストアのサポートにより、Snowsight UIから監視できます。



ほとんどの場合は、このようなマネージド特徴量ビューを使用しますが、外部ツールを使用して実行される、自社が管理する特徴量パイプラインを使用するシナリオもあります。この場合は、refresh_freqを省略して特徴量ビューを作成します。これにより、取得時に計算されるユーザー管理の特徴量ビューが作成されます。

トレーニングデータの生成

特徴量ストアの主な目的は、一貫性のあるトレーニングデータセットの生成を簡略化することです。特徴量ストアは、ワークフローに応じて2つの形式のトレーニングデータを生成するAPIを提供します。いずれの場合も、Snowflake特徴量ストアはタイムスタンプとASOF JOIN関数を使用して正しいポイント イン タイムの値の取得を処理し、効率的かつスケーラブルに複数のビューから特徴量を結合し、時間の一貫した結果を生成します。

Snowflakeデータセットは、機械学習ワークフロー専用に設計された新しいスキーマレベルのオブジェクトです。Snowflakeデータセットは、バージョン別に整理されたデータセットを保持しており、それぞれが不変性、効率的なデータアクセス、PyTorchやTensorFlowなどの一般的なディープラーニングフレームワークとの相互運用性が保証されたデータのマテリアライズドスナップショットを保持しています。データセットは、特徴量ストアから以下のように簡単に作成できます。