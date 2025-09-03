Principais elementos de segurança para proteger a integração de seus dados em LLMs

À medida que as organizações passam a usar cada vez mais dados privados em grandes modelos de linguagem (large language models, LLMs), a segurança é fundamental. De fato, com base em uma recente pesquisa do MIT, a maioria dos entrevistados (59%) citou a governança, a segurança ou a privacidade de dados entre as principais preocupações, enquanto 48% mencionaram os desafios relacionados à integração de dados. É possível criar integrações seguras do zero. No entanto, isso requer um alto conhecimento e muito tempo para configurar e gerenciar a autenticação, a criptografia, a conformidade, entre outros elementos. Agora, imagine fazer isso de forma separada para cada LLM que sua organização deseja utilizar: a complexidade operacional se multiplica tremendamente.

Neste artigo, você vai obter insights relativos às necessidades de segurança e sobre como o Snowflake Cortex AI foi criado com base nesses princípios para que os desenvolvedores possam se concentrar na criação de aplicações com seus modelos preferidos, sejam eles da Anthropic, OpenAI, Mistral, DeepSeek ou Meta.

Lista de verificação de segurança dos dados para integração de IA

Integrar seus dados a um LLM requer uma análise cuidadosa de várias áreas cruciais de segurança para proteger informações confidenciais. É fundamental ter um forte processo de autenticação, incluindo a autenticação multifator (multi-factor authentication, MFA), pois isso impede o acesso não autorizado adicionando uma camada extra de segurança. A implementação de controles de acesso avançados garante que apenas usuários autorizados e serviços de IA possam interagir com os dados. Para proteger os fluxos de dados, é essencial estabelecer práticas sólidas de segurança de rede, de modo ideal com uma arquitetura zero-trust, para manter o controle do conjunto de serviços autorizados a ver os dados.

Proteger dados em repouso e em trânsito por meio de criptografia é outra medida vital, protegendo informações confidenciais contra o acesso não autorizado a qualquer momento. A criação de recursos de monitoramento de segurança e detecção de anomalias permite verificações consistentes em tempo real de possíveis ameaças e fornece trilhas de auditoria para investigações aprofundadas. Para atender aos requisitos específicos do setor e reduzir riscos jurídicos, é necessário executar listas de verificação de conformidade e certificação (tais como SOC 2, ISO 42001, HIPAA etc.). A instalação regular de patches de segurança e atualizações de vulnerabilidade também é fundamental para fortalecer as defesas do sistema, mantendo-o atualizado. Por fim, estabelecer uma estrutura de resposta rápida a incidentes permite agir de forma rápida e eficaz para conter e resolver quaisquer riscos de segurança que possam surgir, enquanto os testes contínuos de penetração identificam de modo proativo possíveis vulnerabilidades, garantindo que o sistema permaneça resiliente às ameaças em constante evolução.

Como o Snowflake Cortex AI simplifica a segurança para você

O Cortex AI fornece uma ampla variedade de LLMs líderes de mercado, juntamente com serviços de recuperação e orquestração de dados estruturados e não estruturados, para a criação de agentes de dados de IA. Funcionando diretamente dentro do perímetro de segurança do Snowflake, esses serviços economizam tempo valioso de configuração e de manutenção da segurança. O Cortex AI oferece controle completo, permitindo aos desenvolvedores focar no desenvolvimento e às equipes de plataforma integrar mais casos de uso, com facilidade e segurança.