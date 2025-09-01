ファンはすべてのスポーツチームの鼓動です。でも、今のファンはかつてのファンとは違う。現代のビジネスは、今日のパーソナライズされたエクスペリエンスに劣らず期待しています。一方、ストリーミングは、人の関心を引き付け、持続させることが難しいというチーム間の競争を増幅させています。

ファンを知る

自分のファンや欲しいものを本当に把握しているチームは、大きな競争優位性があります。カスタマイズされたチケットオファーやおすすめ商品の提示など、真にパーソナライズされたエクスペリエンスを提供するとともに、Eメール、ソーシャルメディア、ウェブなどのチャネルごとにきめ細かいチケット販売やマーケティングの最適化を行うことができます。たとえば、ファンのソーシャルメディアエンゲージメントのピーク日や時間に関するインサイトを得たチームが、チケット販売に関する投稿を最適なタイミングでTikTokやFacebookに送信することで、ファンがオファーを見て活用する可能性が大幅に高まります。

しかし、このレベルのインテリジェンスには、ビジネス規模のデータコラボレーションを大規模に実現する最新のデータプラットフォームを活用する、広範なファン360アプローチが必要です。現在、この強固なデータ戦略を支える技術基盤を持つスポーツチームやリーグはほとんどありません。

Trace3とSnowflakeを利用したDetroit Lions’ Analytics War Room

Detroit Lionsの経営陣はNFLで5番目に古いフランチャイズは、ファンを当然のように受け入れていません。ファンのとりこになっていると言えるでしょう。アナリティクス機能を一新して全体的なファンエクスペリエンスを改善し、NFLで最も高度なアナリティクスを行うチームとなりました。

Trace3のスポーツ・メディア・エンターテイメント担当プラクティスディレクターであるMatt Rousso氏は、次のように述べています。「Detroit Lions Analytics Teamは、今後何年にもわたって、NFLにおけるアナリティクスにおけるフランチャイズのトップクラスの評価を高めるための戦略とビジョンを持っています。

この徹底的な変革を実現するために、LionsはトップクラスのITコンサルティング組織であり、SnowflakeとAWSのパートナーであるTrace3と協力しました。

「Trace3のチームは、デトロイト・ライオンズが長期的な目標を達成するための最先端のソリューションを開発、実装できることを嬉しく思います。当社のチームは、業界をリードするデータおよびアナリティクスプラットフォームを設計、構築、サポートするために、Lions、Snowflake、AWSと密接に協力しました」とルッソ氏は述べています。

気候に対応するデータコラボレーション

Detroit Lionsのデータ戦略の最初の段階は、Ford Fieldの敷地内にTrace3分析ウォールームを構築することでした。War Roomは、AWSソリューション上のSnowflakeであり、Ticketmaster、Salesforce、Fanatics、Ford Fieldのセンサー、食品および飲料データなどの幅広いソースからデータとアナリティクスツールを収集します。これにより、組織は膨大な量のデータに対して簡単かつ安全にコラボレーションと分析を行うことができます。

War Roomのリアルタイムインサイト

War Roomのデータとツールは、8つのデータダッシュボードにリアルタイムでインサイトを提供し、ファンの行動や試合当日のスタジアムの体験に関する詳細なインテリジェンスを得ることができます。「War Room」導入後すぐに、Lionsは何千人ものファンがスタジアム中の長蛇の列で待機していることを知りました。この状況を迅速に改善するために、より効果的なサイネージ、新しいチケットスキャナー、座席位置に基づいてファンに送信されるメールを導入しました。その結果、ファンの動員数が大幅に増加し、2024年にはリーグ1位のゲームデーファンエクスペリエンスを達成しました。

War Roomは、ファンの好物である食品が売り切れになることのないようファンを列に誘導し、ゲーム中にパーソナライズされたグッズを提供するのにも役立ちます。

次の展開

Trace3とDetroit Lionsは、チームのデータとアナリティクス機能を継続的に改善し、Lionsファンの全体的なエクスペリエンスを向上させるリアルタイムの意思決定を行っています。このパートナーシップは、将来的にクラウドインテリジェンス、プレーヤーデータなど、他の重点分野にも拡大する機会を約束します。

「私たちは、Snowflakeを利用して選手データを統合し、AIや非構造化データの処理にまで拡張する、Detroit LionsのWar Roomの次の段階をとても楽しみにしています。Trace3のマーケティング・PR・ブランド担当副社長であるTodd Gallina氏は、このソリューションによってWar Roomを次のレベルに引き上げ、チームの競争優位性をさらに高めることができると述べています。

ファンがスポーツチームの生命線であるように、現代のスポーツチームがデータ戦略を成功させるためには、データコラボレーションが不可欠です。信頼のおける安全で使いやすいAIデータプラットフォームにより、ファンエクスペリエンスの改善からプレイヤーパフォーマンスの最適化まで、多くのメリットを解放します。Snowflakeのスポーツ向けAIデータクラウドについて、今すぐご確認ください。