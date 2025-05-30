Fans sind der Herzschlag eines jeden Sportteams. Doch die Fans von heute sind nicht mehr wie die Fans von früher. Sie erwarten nicht weniger als personalisierte Erfahrungen, von denen moderne Unternehmen nur allzu gut wissen, dass sie heute zum Standard gehören. Gleichzeitig hat Streaming den Wettbewerb der Teams um die schwer zu erfassenden und zu haltenden Aufmerksamkeitsspannen verschärft.

Kennen Sie Ihre Fans

Teams, die ihre Fans wirklich kennen und wissen, was sie wollen, haben erhebliche Wettbewerbsvorteile. Sie können wirklich personalisierte Erfahrungen bereitstellen, wie z. B. personalisierte Ticketangebote und Merchandise-Empfehlungen, sowie detaillierte Optimierungen für Ticketing und Marketing über Kanäle, einschließlich E-Mail, soziale Medien und Web. So kann beispielsweise ein Team, das Einblicke in die wichtigsten Social-Media-Engagement-Tage und -Zeiten der Fans hat, Beiträge über den Ticketverkauf zur optimalen Zeit auf TikTok oder Facebook senden. So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Fans das Angebot sehen und nutzen.

Doch für diesen Erkenntnisstand braucht es einen erweiterten Fan-360-Ansatz, der auf einer modernen Datenplattform basiert, die unternehmensweite Data Collaboration in großem Umfang ermöglicht. Nur wenige Sportteams und Ligen verfügen derzeit über die technologische Grundlage, um diese robuste Datenstrategie zu unterstützen.

Der Detroit Lions Analytics War Room, unterstützt von Trace3 und Snowflake

Die Leitung der Detroit Lions, die fünftälteste Franchise der National Football League in den USA, nimmt ihre Fans nicht als selbstverständlich hin. Man könnte sagen, dass sie fanbesessen sind. Das Team hat seine Analytikfunktionen komplett neu erfunden, um das Fanerlebnis insgesamt zu verbessern, und ist das Team mit den fortschrittlichsten Analytics in der NFL geworden.

„Das Detroit Lions Analytics Team hat eine Strategie und Vision, den führenden Ruf des Franchise im Bereich Analytics in der NFL über Jahre hinweg weiter auszubauen“, so Matt Rousso, Practice Director of Sports, Media and Entertainment bei Trace3.

Um diese tiefgreifende Transformation zu erreichen, arbeiteten die Lions mit Trace3, einem führenden IT-Beratungsunternehmen sowie Snowflake- und AWS-Partner, zusammen.

„Das Team von Trace3 ist begeistert, eine hochmoderne Lösung zu entwickeln und zu implementieren, mit der die Detroit Lions ihre langfristigen Ziele erreichen können. Unser Team arbeitete eng mit den Lions, Snowflake und AWS zusammen, um eine branchenführende Daten- und Analytics-Plattform zu entwickeln, aufzubauen und zu unterstützen“, so Rousso.

Data Collaboration für den Erfolg

Die erste Phase der Datenstrategie der Detroit Lions bestand darin, den Trace3 Analytics War Room vor Ort im Ford Field zu bauen, um das Spielerlebnis für Fans zu verbessern. Der War Room ist eine Snowflake-Lösung, die auf der AWS-Lösung aufbaut und Daten- und Analysetools aus einer Vielzahl von Quellen zusammenführt, darunter Ticketmaster, Salesforce, Fanatics, Sensoren von Ford Field sowie Lebensmittel- und Getränkedaten. So kann das Unternehmen einfach und sicher an seiner riesigen Datenmenge zusammenarbeiten und diese analysieren.

Echtzeiteinblicke in den War Room

Die Daten und Tools des War Room bieten Echtzeiteinblicke in acht Daten-Dashboards, die es den Lions ermöglichen, tiefgreifende Informationen über das Fanverhalten zu erhalten und darüber, wie das Stadionerlebnis für sie wirklich ist. Kurz nach der Implementierung des War Room erfuhren die Lions, dass Tausende Fans in langen Schlangen im gesamten Stadion festsaßen. Um dem schnell abzuhelfen, implementierte das Team effektivere Beschilderungen, neue Ticketscanner und E-Mails, die je nach Sitzplatz an die Fans gesendet wurden. Das Ergebnis war eine spürbare Zunahme der Fanbesucher und der Platz 1 in der Liga für das Fanerlebnis am Spieltag 2024.

Der War Room sorgt außerdem dafür, an den Kiosken nicht die Lieblingsspeisen der Fans ausgehen, leitet die Fans sogar zu kürzeren Schlangen und bietet personalisierte Merchandise-Angebote während des Spiels.

Was kommt als Nächstes

Trace3 und die Detroit Lions erweitern kontinuierlich die Daten- und Analytikfunktionen des Teams, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, die das Gesamterlebnis für Lions-Fans verbessern. Die Partnerschaft verspricht die Möglichkeit, in Zukunft auf weitere Schwerpunktbereiche wie Crowd Intelligence, Spielerdaten und mehr auszuweiten.

„Wir freuen uns auf die nächste Phase im Detroit Lions War Room, in der wir Spielerdaten integrieren sowie mit Snowflake auf KI und die Verarbeitung unstrukturierter Daten ausweiten werden. Das Unternehmen wird seinen War Room auf ein neues Level heben und dem Team noch mehr Wettbewerbsvorteile verschaffen“, so Todd Gallina, Vice President of Marketing, PR and Brand bei Trace3.

Genau wie Fans das Lebenselixier von Sportteams sind, ist Data Collaboration für eine erfolgreiche Datenstrategie heutiger moderner Sportteams unerlässlich. Angetrieben von einer zuverlässigen, sicheren und benutzerfreundlichen KI-Datenplattform setzt sie eine Vielzahl von Vorteilen frei: von der Schaffung besserer Fanerlebnisse bis hin zur Optimierung der Spielerleistung. Erfahren Sie noch heute mehr über die Snowflake AI Data Cloud für Sport.